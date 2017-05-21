Основной владелец Arsenal отверг предложение Усманова о покупке клуба

Миллиардер Алишер Усманов в апреле сделал предложение о покупке контрольной доли лондонского футбольного клуба Arsenal за $1,3 млрд, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Усманов, которому уже принадлежит 30% клуба, хочет выкупить 67% акций у американского магната Стэна Кронке. Весь клуб, по данным FT, оценен в $2 млрд. Bloomberg со ссылкой на два источника пишет об оценке Arsenal в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд).

Кронке отклонил предложение Усманова, поскольку хочет сохранить контроль в клубе, чтобы в будущем вновь увидеть Arsenal чемпионом английской премьер-лиги и одной из сильнейших команд в Европе, пишет Daily Mail. Еще две недели назад казалось, что сделка возможна, отмечает источник FT, теперь он в этом не уверен. Mirror также отмечает: сделка маловероятна. Официального ответа от Кронке, по данным британской прессы, не последовало.

В апрельском интервью Bloomberg Усманов возложил вину за неудачные результаты клуба в этом сезоне не только на главного тренера Арсена Венгера, но и на Кронке с советом директоров. В разговоре с FT российский миллиардер обвинил основного акционера Arsenal в недостаточных инвестициях в развитие команды. Сам Усманов не входит в совет директоров клуба, хотя является владельцем второго по величине пакета. Как пишет Bloomberg, кроме письма с офертой Усманов направил основному владельцу Arsenal и предложение относительно дальнейшей совместной работы ради «уверенного будущего клуба», в случае если Кронке не согласится продать долю.

Kroenke Group и Arsenal не ответили на запросы FT, представитель Red & White (через нее Усманов владеет акциями клуба) отказалась от комментариев. Так же поступил и представитель Усманова. Правда, знакомому бизнесмена известно, что тот сильно заинтересован получить контроль в Arsenal и намерен сделать для этого все возможное. В воскресенье Arsenal, несмотря на победу в последней игре сезона 2016/17 против Everton, занял 5-е место в чемпионате Англии и впервые за 20 лет не попадает в Лигу чемпионов UEFA, что лишит его около 50 млн фунтов выручки.