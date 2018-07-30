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Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за повышения НДС

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитала, что повышение НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20% приведет к подорожанию билетов по всем направлениям до 10%, пишет газета «Коммерсантъ».

Льготная ставка НДС в размере 10% была введена в 2015 г. для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 г. и в Калининград бессрочно), она истекает в 2020 г. В июне правительство решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на письмо помощника президента Игоря Левитина, Минфин предлагал обнулить НДС на внутренние авиаперевозки вне Москвы и поднять ставку до 18% для рейсов через столицу.

Снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов выполняются через Москву) предлагал владелец «Реновы» (в активы группы входят «Аэропорты регионов») Виктор Вексельберг. ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 г. Минтранс также выступает за снижение НДС для внутренних рейсов.

По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются три сценария: обнуление, сохранение льготной ставки и повышение ее до 20%. По данным источников газеты, последний вариант уже предложил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву.

По подсчетам АЭВТ, новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. В результате налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8–10%. Это приведет к «прямо противоположному эффекту – развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится», считает президент АЭВТ Владимир Тасун.

По словам Тасуна, для развития авиакомпаний целесообразно сохранить ставку НДС в 10% для российских рейсов через столицу и обнулить ее для минующих Московский авиационный узел рейсов.

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