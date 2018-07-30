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Вице-премьер по ВПК посетовал на дороговизну танков «Армата»

Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 на платформе «Армата» и бронетранспортеры «Бумеранг» из-за их высокой стоимости и предпочитают модернизировать имеющуюся технику, сообщил вице-премьер по военно-промышленному комплексу (ВПК) Юрий Борисов.

«Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы – у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все. Он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", – сказал Борисов (цитаты по "РИА Новости").

«У нас особой нужды в этом [массовых закупках новой техники] нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», – отметил вице-премьер. По его словам, модернизация старой техники является более выгодной по сравнению с закупками новой.

«Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи», – подчеркнул Борисов. Массовое приобретение новейшего вооружения потребовалось бы, если бы старая техника значительно уступала по своим возможностям противнику, заключил вице-премьер.

Разработанный на «Уралвагонзаводе» танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» с необитаемой башней был представлен в апреле 2015 г. В 2017 г. началось его серийное производство, войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю. Колесные БТР «Бумеранг» должны принять на вооружение в 2019 г., в том же году начнется их серийное производство.

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