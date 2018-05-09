Что интересного показали на Параде Победы
Снегоходы, квадроциклы, ракета «Кинжал» и другие образцы техники
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве. На фото автомотовездеходы (квадроциклы) производства компании «Русская механика» из Рыбинска
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Гусеничный снегоход «Беркут», собираемый из гражданских агрегатов нижегородской компанией «Транспорт»
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Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде приняла участие военная полиция, это сделано в ознаменование ее заслуг в Сирии
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Впервые на платформах провезли беспилотные летательные аппараты «Катран» вертолетного типа
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Беспилотники «Корсар» самолетного типа
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Пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове
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Новейшие танки «Армата»
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Беспилотный боевой модуль разведки и огневой поддержки «Уран-9»
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Беспилотный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
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Бронеавтомобиль «Патруль» Росгвардии
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Арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе вездеходов ДТ-30
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Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25»
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Перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
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Истребитель пятого поколения Су-57 в новой окраске
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Парадный расчет девушек-курсантов Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского
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Курсантки Военного университета Министерства обороны
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Всего к Параду Победы в Москве были привлечены 13 046 человек
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По площади проехало 159 единиц техники. На фото самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»
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В параде приняли участие 75 самолетов и вертолетов. На фото «тактическое крыло» Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35, Су-30СМ
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8 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина не закрывать Мавзолей Ленина «всякими фанерками» на время парада в День Победы 9 мая. На фото те самые «фанерки»
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Президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Снайперы на стенах Кремля
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