Политика / Власть

Что интересного показали на Параде Победы

Снегоходы, квадроциклы, ракета «Кинжал» и другие образцы техники
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