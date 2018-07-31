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ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Информация будет раскрываться через специальный сервис на сайте налоговой — «Прозрачный бизнес». С его помощью бизнесмены смогут проверить, не являются ли их партнеры «однодневками», заверяет ФНС. Сервис позволит также проверить, не пользуются ли эти компании «серыми» схемами для ухода от уплаты налогов.

С августа ФНС начнут размещать информацию о среднесписочной численности работников организаций за прошедший год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Нововведение затронет все компании, кроме включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам, уточнило ведомство. Таким образом, новые правила коснутся в основном малого и среднего бизнеса.

Агентство отмечает, что ФНС планировала начать публиковать такую информацию еще в июле 2017 г., после того как эти сведения перестали относиться к налоговой тайне из-за изменений Налогового кодекса. Источники РБК уточняли, что процесс планируется проводить в три этапа и завершить к декабрю. Данные об оборонных и госкомпаниях появятся на сайте ФНС не раньше 2020 г.

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