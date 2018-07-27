Помощь адвоката – один из признаков фирмы-однодневки, считает ФНС
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Бизнесу становится все труднее защищаться от претензий налоговиков. В мае Верховный суд признал проигранный налоговиками спор злоупотреблением правом компанией, а теперь обращение к адвокату будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса. Такое письмо в начале июля выпустила Федеральная налоговая служба (ФНС). Присутствие адвоката не является самостоятельным и единственным критерием для аннулирования деклараций – это лишь один из признаков, указывает представитель ФНС. На добросовестные компании положения письма не распространяются, уверяет он.
В письме ФНС перечисляет случаи, когда налоговые декларации можно считать недостоверными, а компании – нарушителями. Среди признаков – ситуации, когда руководители компании не приходят на допросы больше двух раз, доля налоговых вычетов НДС превышает 98% выплаченного налога, счета открыты в банках не по месту регистрации, сведения о смене руководства внесены незадолго до отчетности компании, а допросы проводятся в присутствии представителей, т. е. адвокатов.
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