Бизнес

Новости

У Avon в России и Восточной Европе сменится гендиректор

Анна Ярвиц займет должность гендиректора Avon в России и Восточной Европе с 21 августа. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»).

До этого Ярвиц была гендиректором фармацевтической компании Teva в России. Кроме того, в разное время она работала в других фармацевтических компаниях – Sanofi и Ratiopharm. У Ярвиц есть степень кандидата медицинских наук по дерматологии Уральского государственного медицинского института.

Предыдущий гендиректор Avon в России и Восточной Европе Елена Старкова решила уйти из компании, чтобы «использовать новые возможности для карьеры», говорится в сообщении компании. Старкова работала в Avon 22 года.

В феврале глобальный бизнес Avon впервые с 1999 г. возглавил мужчина – Ян Зейдервельд. До этого он 30 лет работал в Unilever.

Avon работает на рынке прямых продаж, но число представителей компании сокращается уже несколько лет. По итогам I квартала 2018 г. компания увеличила выручку на 5% до $1,4 млрд, при этом получив убыток в $21 млн. Результаты были неудовлетворительными и не отображают основной потенциал бизнеса, заявил гендиректор компании.

Восемь необычных экономических индикаторов