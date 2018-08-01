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США задумались об ужесточении новых пошлин на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп изучает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Bloomberg и газета Washington Post.

Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд и планируют в ближайшие дни увеличить эту сумму еще на $16 млрд. Агентство напоминает, что президент США хотел установить пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, но такие меры американская администрация сочла недостаточными.

В 2017 г. дефицит США в торговле с Китаем достиг $376 млрд. За счет повышения тарифов и давления на Китай Трамп рассчитывает выровнять торговый баланс. Американский лидер ранее также угрожал поднять пошлины на весь китайский импорт, превышающий $500 млрд.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.