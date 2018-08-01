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РБК сообщил о поиске инвесторов для аэропорта «Домодедово»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ищет инвесторов, заинтересованных в покупке аэропорта «Домодедово», сообщил РБК со ссылкой на источники. Неформальные переговоры с инвесторами продолжаются уже около полугода, отмечает издание.

«В настоящее время речь идет о предварительных переговорах на предмет сбора инициативных предложений. Обсуждается возможность участия в покупке до 100% компании», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, РФПИ действует «по мандату от владельца аэропорта» и может выступить организатором сделки.

Другой источник издания рассказал, что бизнес всего аэропорта оценивается в $5 млрд. По его словам, в феврале этого года к активу проявлял интерес Суверенный фонд Катара (QIA), которому принадлежат 18,93% «Роснефти» и 25% петербургского аэропорта «Пулково».

В конце марта во время визита делегации Катара в Москву авиакомпания Qatar Airways и «Внуково» подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает продажу 25% этого аэропорта. Однако Федеральная антимонопольная служба пока не получила документов от покупателя, сообщил РБК представитель ведомства в конце июля.

Представитель «Домодедово» опроверг изданию информацию о поиске инвесторов. Представители РФПИ и Российского инвестиционного агентства отказались от комментариев.

«Домодедово» – второй по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла после «Шереметьево». Головной компанией «Домодедово» является кипрская DME ltd., ее конечный бенефициар – Дмитрий Каменщик. По итогам 2017 г. выручка DME ltd. по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль – 9,35 млрд руб. (+11,7%), EBITDA – 14,06 млрд руб. (-1,8%).

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