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«М.Видео» откроет в своих магазинах сервисные центры Apple

«М.Видео» откроет в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и на рынке сотового ритейла.

Издание отмечает, что первые сервисные центры откроются в московских ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «Мебельград». Владельцы техники Apple смогут обратиться за помощью в эти точки вне зависимости от того, где покупались их устройства. Эту информацию подтвердила представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Она добавила, что в перспективе проект может быть расширен и на другие города.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия превысил 195 млрд руб. и около 12,7 млн штук, что выше на 23% и 1% соответственно, чем за аналогичный период 2017 г. При этом Apple показывает динамику выше рыночной: рост на 30% в деньгах и 25% в штуках. На сайте Apple говорится о 16 авторизованных сервисных центрах в пределах Москвы. Ни одна из этих точек не принадлежит крупным ритейлерам.

Собеседники газеты в «Связном» и «Евросети» полагают, что наибольшую пользу от нового проекта пользователь начнет получать в случае качественного масштабирования — когда жителям любого отдаленного от Москвы города станет доступна эта услуга.

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