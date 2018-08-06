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Россельхознадзор за три года уничтожил свыше 26 000 тонн продуктов из-за санкций

Россельхознадзор с 2015 г. уничтожил свыше 26 000 т санкционной продовольственной продукции, сообщает ведомство. Чаще всего уничтожались овощи и фрукты – 24 900 т. В основном это польские яблоки и турецкие томаты. Животноводческой продукции было уничтожено 862,3 т. Прежде всего это молочная продукция.

В августе 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ об ограничениях ввоза в Россию продовольственной продукции из стран, которые ввели против России санкции. Спустя год Путин подписал указ об уничтожении санкционной продукции из этих стран.

Как отмечает Россельхознадзор, сразу после первого указа президента началась работа по переориентации российских импортеров на сотрудничество с производителями из стран СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Но некоторые бизнесмены все равно попытались незаконно ввозить продукты в Россию. По данным ведомства, больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Белоруссии. Также некоторые товары проходят через Казахстан.

Запрет на ввоз продукции стал ответной реакцией на санкции некоторых стран в отношении России, введенные из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. В прошлом месяце Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019 г.

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