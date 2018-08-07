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Суд продлил арест активов и счетов компаний по делу Магомедовых

Тверской суд Москвы на три месяца продлил арест активов и банковских счетов 25 компаний, входящих в группу «Сумма», в рамках расследования по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества, растрате и мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении до 5 ноября мер процессуального принуждения в виде ареста, ранее наложенного на банковские счета и доли в уставных капиталах компаний в рамках расследования дела Магомедовых», - заявила пресс-секретарь. Всего в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых были арестованы деньги и активы 36 компаний. Некоторые признаны потерпевшими, например Объединенная зерновая компания (ОЗК).

Магомедовых обвиняют в шести эпизодах особо крупных хищений и растрате на сумму 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Третьему обвиняемому - Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества. Как сообщает ТАСС, по версии следствия, Максидов организовал хищение бюджетных средств на сумму 668 млн руб. Все фигуранты были арестованы Тверским судом Москвы в конце марта. Все они отрицают вину.

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