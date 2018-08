«Детский мир» может потратить всю чистую прибыль на дивиденды

Финансы

Новости

JP Morgan запустил мобильное приложение для биржевой торговли

Банковская группа JP Morgan запустила сервис You Invest. Он представляет собой цифровую платформу, предоставляющую брокерские услуги, пишет The Financial Times.

Сервис You Invest станет доступным для клиентов банка уже на следующей неделе. Он будет интегрирован в мобильное приложение банка. С помощью него обычные граждане смогут торговать на бирже бесплатно. Приложение позволит каждому клиенту совершить до 100 операций в первый год. После этого для использования You Invest клиент должен будет держать на счету не менее $15 000. Сумма в $250 000 на счету позволит совершать неограниченное число операций.

После объявления JP Morgan о запуске нового сервиса акции компаний, предоставляющих гражданам услуги по торговле на бирже, стали дешеветь. Стоимость акций Charles Schwab снизилась на 3,4%, котировки E * Trade Financial упали на 3,9%, акции TD Ameritrade подешевели на 5,8%.

Акции JPMorgan во вторник подорожали на 1,3%.