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Бизнес
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«Детский мир» может потратить всю чистую прибыль на дивиденды

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Менеджмент «Детского мира» будет рекомендовать направить 100% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2018 г. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Чирахов во время конференц-колла с инвесторами, передает Reuters.

Политика «Детского мира» предусматривает выплаты дивидендов в размере как минимум 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2017 г. ритейлер выплатил 100% от чистой прибыли, или 2,9 млрд руб.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. Основной владелец компании – АФК «Система». В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2% до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО).

У «Детского мира» есть программа мотивации, согласно которой менеджеры могут получить акции компании в качестве награды. К примеру, доли в «Детском мире» есть у нескольких ключевых сотрудников: у гендиректора Владимира Чирахова – 1,7%, у финансового директора Анны Гармановой – 0,005%, у директора по закупкам Марии Давыдовой – 0,01%, у заместителя гендиректора Фарида Камалова – 0,04%, следует из списка аффилированных лиц компании на 30 июня 2016 г.

Восемь необычных экономических индикаторов

Финансы
Новости

JP Morgan запустил мобильное приложение для биржевой торговли

Ведомости
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Банковская группа JP Morgan запустила сервис You Invest. Он представляет собой цифровую платформу, предоставляющую брокерские услуги, пишет The Financial Times.

Сервис You Invest станет доступным для клиентов банка уже на следующей неделе. Он будет интегрирован в мобильное приложение банка. С помощью него обычные граждане смогут торговать на бирже бесплатно. Приложение позволит каждому клиенту совершить до 100 операций в первый год. После этого для использования You Invest клиент должен будет держать на счету не менее $15 000. Сумма в $250 000 на счету позволит совершать неограниченное число операций.

После объявления JP Morgan о запуске нового сервиса акции компаний, предоставляющих гражданам услуги по торговле на бирже, стали дешеветь. Стоимость акций Charles Schwab снизилась на 3,4%, котировки E * Trade Financial упали на 3,9%, акции TD Ameritrade подешевели на 5,8%.

Акции JPMorgan во вторник подорожали на 1,3%.

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Финансы
Новости

Министр иностранных дел Германии предложил создать аналог SWIFT

Ведомости
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу необходимо создать платежные системы, независимые от США, если европейские страны хотят сохранить ядерную сделку с Ираном. Речь идет об аналоге американской системы передачи информации о платежах SWIFT. Таким образом ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Об этом говорится в статье Мааса, опубликованной в газете Handelsblatt.

По его словам, независимые от США платежные системы - Европейский валютный фонд и аналог SWIFT - помогут усилить европейскую автономность. Немецкий министр считает, что ядерная сделка с Ираном лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку. По его словам, ЕС должен донести до Вашингтона желание сотрудничать с Ираном. «Мы не позволим действовать через наши головы, нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения», - сказал Маас.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе, параметры которой одобрили шесть стран - Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия - в 2015 г. Американский президент заявил о восстановлении всех санкций против Ирана. После этого американские и европейские компании стали отказываться сотрудничать с Ираном. Власти США объясняли возобновление санкционного режима против Ирана попыткой помешать финансированию терроризма.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акционеры «Роснефти» рассмотрят промежуточные дивиденды в конце сентября

Ведомости
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г. в размере 14,6 руб. на акцию. Это половина чистой прибыли компании по МСФО, говорится в материалах компании.

Всего «Роснефть» направит на выплату дивидендов 154,5 млрд руб., сообщила также компания. Общее собрание акционеров пройдет 28 сентября 2018 г.

В 2017 г. «Роснефть» увеличила выплаты акционерам с 35 до 50% чистой прибыли по МСФО. Компания направит всего на дивиденды 111,1 млрд руб.: по итогам первого полугодия компания выплатила 40,6 млрд руб., за второе полугодие выплаты составят 71,5 млрд руб.

«Имя этому решению не Сечин»: Путин ответил на вопрос «Ведомостей» о льготах для «Роснефти»

Финансы
Новости

Владелец «Уралсиба» Владимир Коган награжден орденом Почета

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана орденом Почета. Копия документа размещена на портале правовой информации. Банкиру присвоили награду «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу».

В начале июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Коган серьезно болен. По информации источников, Коган перенес инсульт в начале мая. «Около месяца назад у Владимира Когана случился инсульт, он находится под наблюдением врачей. Динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев», – рассказал «Ведомостям» представитель банка.

Банк «Уралсиб» с ноября 2015 г. проходит процедуру санации. Владимир Коган получил от Центробанка 81 млрд руб. на спасение банка. Два кредита были предоставлены банку на 6 и 10 лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю – около 12%.

Помимо награждения Когана указом президента звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено артисту театра «Квартет И» Леониду Барацу, актерам Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову, Андрею Мерзликину, актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой, а также акробату Дану Запашному.

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Стиль жизни
Новости

Шарапова вернулась в список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Ведомости
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Теннисистка Мария Шарапова вернулась в список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes. Он опубликован на сайте журнала. В этом году спортсменка заняла пятое место, издание оценило ее годовой доход в $10,5 млн.

Шарапова входила в рейтинг высокооплачиваемых спортсменок Forbes с 2005 г. Однако она не попала в него в 2017 г. из-за того, что ее доходы начали падать после допингового скандала. Спортсменка была дисквалифицирована за употребление мельдония, что привело к потере многих спонсорских контрактов, например с American Express и Avon. Доходы Шараповой пока не достигли прежнего уровня: в 2016 г. она занимала вторую строчку в рейтинге Forbes с доходом в $21,9 млн. В 2015 г. спортсменка даже возглавила этот рейтинг – в том году она заработала $29,7 млн, подсчитал журнал.

Тогда же спортсменка входила еще в рейтинг журнала самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в который входит 100 человек. В 2016 г. она была единственной россиянкой в этом списке. Однако в этом году ее снова не оказалось в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes возглавила третий год подряд теннисистка Серена Уильямс. Она делала перерыв в карьере из-за рождения дочери, однако ее доход до сих пор самый высокий среди женщин-спортсменок. Уильямс заработала в этом году $21,9 млн против $21 млн в 2017 г.

Теннис остается основным выходом для самых высокооплачиваемых спортсменок, отмечает Forbes: из 10 женщин в списке восемь – теннисистки. Они заняли первые семь мест. На втором месте – датская спортсменка Каролина Возняцки с доходом в $13 млн, на третьем – американка Слоан Стивенс с заработком в $11,2 млн. Четвертую строчку занимает испанка Гарбинье Мугуруса ($11 млн). На шестое место Forbes поместил старшую сестру Серены Уильямс – Винус Уильямс, которая заработала $10,2 млн.

Седьмую строчку рейтинга занимает бадминтонистка из Индии Пусарла Венката Синдху ($8,5 млн). На восьмом месте снова теннисистка – румынская спортсменка Симона Халеп ($7,7 млн). Предпоследнюю строчку рейтинга заняла американская автогонщица Даника Патрик ($7,5 млн), а последнюю – немецкая теннисистка Анжелика Кербер ($7 млн).

Forbes оценивал доходы спортсменок за 12 месяцев, заканчивающиеся 1 июня 2018 г. Всего десять женщин, вошедших в список, заработали $105 млн, что на 4% ниже показателя прошлого года и на 28%, чем пять лет назад.

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Политика
Новости

Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался комментировать «Коммерсанту» расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который утверждает, что политик занимается предпринимательской деятельностью и владеет квартирой на Мичуринском проспекте в Москве. Корреспонденту издания Володин заявил, что вправе не комментировать свою личную жизнь. Он также отказался уточнить, является ли Лидия Барабанова, упомянутая в расследовании ФБК, его матерью.

Свое расследование Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал 16 августа. В нем утверждается, что предполагаемая мать Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет квартирой площадью 400 кв. м на Мичуринском проспекте. О том, что Барабанова является матерью Володина, писали «Собеседник» и «Медуза». В ФБК считают, что квартира Барабановой может стоить 230 млн руб. В расследовании сказано, что Лидия Барабанова ранее владела девятью компаниями, а десятая, «Холдинг Днепрово», с уставным капиталом 10 млн руб., была зарегистрирована 3 августа.

Фонд борьбы с коррупцией считает, что Барабанова – «номинальный владелец квартиры, акций и долей в хозяйственных обществах», а сделки по приобретению этого имущества являются «притворными, прикрывающими сделки по приобретению квартиры <…>, а также долей и акций <…> на имя Володина В. В.».

ФБК считает, что Володин нарушил закон о статусе депутатов Госдумы – он обязывает депутатов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Закон также предусматривает, что полномочия депутата прекращаются досрочно, если он ведет предпринимательскую деятельность. На основании этого ФБК потребовал от генпрокурора Юрия Чайки внести в Госдуму представление о досрочном прекращении депутатских полномочий Володина. Соответствующее заявление за подписью директора ФБК Романа Рубанова организация направила в Генпрокуратуру (ранее «Ведомости» ознакомились с заявлением).

На запрос «Ведомостей» Володин пока не ответил. В пресс-службе Генпрокуратуры в пятницу пообещали «позднее» ответить на вопрос, поступило ли заявление в ведомство. Навальный ранее отказался отвечать на вопрос «Ведомостей», почему он считает квартиру Лидии Барабановой квартирой Володина.

В воскресенье, 19 августа, «Ведомости» получили выписку из Росреестра. В ней указано, что квартирой на Мичуринском проспекте владеет Лидия Барабанова. 

Политика
Новости

Большинство американцев хотят улучшения отношений с Россией

Ведомости
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Более половины американцев (58%) выступают за улучшение отношений с Россией, и лишь чуть более трети (36%) считают необходимым принятие более серьезных дипломатических и экономических мер против России. Таковы результаты общеамериканского опроса, опубликованные компанией Gallup. При этом мнения опрошенных членов и сторонников демократической партии разделились примерно поровну (45% – за укрепление связей и 51% – за более жесткие меры), в то время как три четверти республиканцев (74%) высказались в пользу улучшения отношений и лишь 22% – против.

В 1994 г. подавляющее большинство американцев (76%) в аналогичном опросе предпочли вариант «улучшение отношений с Россией» и только 20% выступили за ужесточение политики, напоминают социологи. Последний опрос был проведен в первой половине августа на фоне растущих опасений относительно возможного вмешательства России в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут этой осенью.

Согласно данным того же опроса 75% респондентов считают, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 г. Но 39% полагают, что это вмешательство повлияло на результат, а 36% признают факт вмешательства, но не верят, что это как-то изменило исход выборов. Лишь 16% опрошенных уверены, что Россия вообще не вмешивалась в выборный процесс.

При этом среди приверженцев республиканской партии процент тех, кто считает, что Россия повлияла на результат выборов, значительно ниже и составляет лишь 9%, тогда как у демократов этот показатель достигает 78%. Всего 6% сторонников демократов и 30% республиканцев не верят во вмешательство России в выборы.

Тема российского вмешательства и связей президента Дональда Трампа с российским руководством остается объектом особого внимания американцев, отмечает Gallup. Две трети респондентов ответили, что следят за новостями по этой теме, из них 33% – «очень пристально».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

Tyson Foods купит поставщика мяса McDonald's

Ведомости
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Одна из крупнейших пищевых американских корпораций Tyson Foods купит Keystone Foods у Marfrig Global Foods за $2,16 млрд. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Keystone Foods занимается поставкой курицы, говядины, рыбы и свинины в розничные магазины и для сетей быстрого обслуживания. Например, компания сотрудничает с американским McDonald’s. В Keystone работает около 11 000 человек.

Сделка включает в себя приобретение шести перерабатывающих заводов в разных штатах США. Keystone – ведущая глобальная белковая компания, которая станет отличным дополнением к Tyson Foods, приводятся в сообщении слова президента Tyson Foods Тома Хейса.

Российский McDonald's сотрудничает с местными поставщиками мяса. Это «Мираторг», «МАРР Руссия» и «Каргилл». Первая производит говяжьи бифштексы, вторая – котлеты из свинины и говядины, а третья поставляет филе курицы.

Как McDonald's открывался в России

Политика
Новости

Лавров объяснил необходимость контактов с талибами

Ведомости
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Россия поддерживает контакты с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) для побуждения талибов к диалогу с Кабулом и для обеспечения безопасности находящихся в Афганистане россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», – сказал Лавров на пресс-конференции (цитаты по ТАСС). По его словам, эти контакты поддерживаются «в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».

При этом Лавров отверг возможность использования Москвой представителей «Талибана» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

Руководитель МИДа подтвердил участие талибов во встрече так называемого «московского формата», посвященной Афганистану, 4 сентября. На нее приглашены представители афганского руководства. «Первая реакция позитивная, они (талибы. – "Ведомости") планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной», – заключил Лавров.

Во вторник президентский дворец и правительственный квартал в Кабуле подверглись ракетному обстрелу со стороны террористов. Представитель «Талибана» заявил телеканалу Tolo News, что организация не причастна к происшедшему.

14 лет в Афганистане: Самая долгая военная миссия США за рубежом

Экономика
Новости

Китай предложил построить высокоскоростную магистраль до Владивостока

Ведомости
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Власти Китая предложили России построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Владивостоком и китайским приграничным городом Суйфэньхэ. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, протяженность магистрали – 180 км. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что оценка проекта подтвердила его рентабельность, передает ТАСС.

«Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование. Причем мы его сейчас посмотрели, оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке. Они посмотрели все очень детально и, в принципе, пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно», - пояснил Трутнев.

По его словам, китайская сторона готова начать строительство, однако есть несколько вопросов, которые еще предстоит решить. «Несколько вопросов надо решить с российской стороны, для того чтобы этот проект был реализован», - уточнил полпред после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и северо-востока Китая.

По его словам, основной вопрос заключается в том, какой должна быть ширина колеи. Обсуждалось несколько возможных вариантов - совмещенная колея, использование поездов с раздвижными колесными парами. Минтранс и РЖД считают, что по территории России должна идти российская ширина колеи - 1520 мм.

Другие вопросы связаны с «выбором трассы, выделением участков земли, с преференциальным режимом». «Эти вопросы мы уже, в принципе, вполне в состоянии решить», - сказал вице-премьер.

ВСМ Владивосток - Суйфэньхэ станет частью высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзян. В апреле соответствующее соглашение о намерениях подписали администрация Приморского края и китайская компания China Railway Dongfang Group. Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций и путей протяженностью 380 км. Скорость движения поездов составит 250 км/ч. Стоимость проекта оценивается в $12 млрд.

РЖД при Якунине: история госкомпании в фотографиях

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Экономика
Новости

Минэнерго предложило поднять тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Ведомости
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Минэнерго предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля — на 4% в соответствии с инфляцией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, передает «РИА Новости».

По его словам, Минэкономразвития призывает повысить тарифы с июля лишь на 2,4%, что ниже инфляции. «Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — 4% — в соответствии с ранее принятыми решениями», — уточнил собеседник агентства.

Ставка НДС в России с 1 января 2019 г. увеличится до 20% с нынешних 18%. МЭР ранее призвало в связи с ростом НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 г. в два этапа. Первый этап по замыслу ведомства должен пройти 1 января 2019 г. Рост тарифов на этом этапе ведомство предлагает на уровне 1,7% с учетом повышения НДС с 18 до 20%. Второй этап МЭР предлагает провести с 1 июля 2019 г. Здесь ведомство предлагает поднять тарифы на 2,4%.

Ресурсоснабжающие организации ранее попросили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г., напоминает агентство. Это, по их мнению, даст возможность «с 1 июля 2019 г. сохранить рост платы граждан в пределах инфляции». Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, говорил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа.

«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», - отмечал Якушев. Он подчеркивал, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа». Якушев подчеркивал, что Минстрой совместно с МЭР прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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