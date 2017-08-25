Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: На эти 2% и живем

Менеджеры «Детского мира» могут получить до 2% его акций

Компания запустила четвертую программу мотивации

В августе совет директоров ритейлера «Детский мир» утвердил новую трехлетнюю программу мотивации ключевых сотрудников, сказано в неаудированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2017 г. Она начала действовать с момента IPO, т. е. с 8 февраля 2017 г. Ее участники могут получить акции «Детского мира» – до 2% от прироста капитализации компании за три года и выплаченных за это время дивидендов. Эта сумма может быть выплачена и деньгами либо комбинированно – решение примет совет директоров, говорится в отчете.

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