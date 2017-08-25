Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: На эти 2% и живем
Менеджеры «Детского мира» могут получить до 2% его акций
Компания запустила четвертую программу мотивации
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Детский мир» запустил новую программу мотивации сотрудников. Они могут получить до 2% роста капитализации компании и выплаченных дивидендов за три года
Е. Разумный / Ведомости
В августе совет директоров ритейлера «Детский мир» утвердил новую трехлетнюю программу мотивации ключевых сотрудников, сказано в неаудированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2017 г. Она начала действовать с момента IPO, т. е. с 8 февраля 2017 г. Ее участники могут получить акции «Детского мира» – до 2% от прироста капитализации компании за три года и выплаченных за это время дивидендов. Эта сумма может быть выплачена и деньгами либо комбинированно – решение примет совет директоров, говорится в отчете.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}