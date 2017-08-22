Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Детский мир» разморозил ELC
«Детский мир» разморозил проект магазинов развивающих игрушек
ELC открываются в более удачных местах и выходят в новые города
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Чек ELC слишком высокий для некоторых торговых центров
Наталья Шарапова / Ведомости
ELC – британская сеть магазинов детских развивающих игрушек, которой в России по франшизе управляет группа «Детский мир». После кризиса 2008–2009 гг. группа столкнулась с трудностями, в конце 2012 г. разбираться с их последствиями пришел новый гендиректор Владимир Чирахов. «Мы много тратили сил и средств на перестройку бизнеса «Детского мира», – признавался он в интервью «Ведомостям» в 2016 г., – а к ELC с небольшой долей в общем бизнесе не подступались». ELC приносит чуть более 1% выручки «Детского мира», согласно ее отчетности. Группа приостановила развитие проекта, сообщал в 2016 г. ТАСС со ссылкой на представителя «Детского мира».
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