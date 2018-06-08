Владимир Евтушенков передал сыну акции АФК «Система» на $38 млн

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков Евгений Разумный / Ведомости

Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал своему сыну Феликсу (он же является заместителем председателя совета директоров АФК «Система») 2,5% акций корпорации, говорится в сообщении АФК. Доля Евтушенкова-младшего в уставном капитале компании выросла до 2,6817%, доля Владимира Евтушенкова снизилась до 61,703%.

Переданные 2,5% стоили $38,4 млн по цене GDR «Системы» на момент закрытия Лондонской биржи 8 июня (данные Thomson Reuters).

Передача акций демонстрирует новую концепцию управления АФК «Система»: она предусматривает личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний группы, отметил ее представитель Сергей Копытов.

Также увеличил собственную долю президент АФК «Система» Андрей Дубовсков — он купил 0,0102% акций, и его доля достигла 0,0242%. По словам Дубовскова, он верит в будущее корпорации и надеется, что она продолжит «динамично развиваться в качестве ведущей публичной инвестиционной компании, которая создает стоимость для акционеров за счет инвестиций в перспективные проекты, развития портфельных компаний и эффективной монетизации активов».

На 31 марта 2018 г. Владимиру Евтушенкову принадлежало 64,2% акций, на Лондонской бирже торговалось около 17,6% акций, на Московской бирже – 14,8%, сказано в годовом отчете компании за 2017 г. На тот момент остальные 3,4% капитала распределялись среди членов совета директоров и менеджмента АФК «Система».

По результатам 2017 г., как указано в годовом отчете, АФК «Система» принадлежали в том числе 50% МТС, 52% «Детского мира», 100% лесопромышленного холдинга Segezha Group, 91% агрохолдинга «Степь», 100% медицинской сети «Медси», 87% радиотехнического холдинга РТИ.

В апреле 2018 г. совет директоров «Системы» одобрил новую концепцию развития корпорации. Ее представил недавно ставший президентом Дубовсков (ранее он возглавлял принадлежащего корпорации оператора МТС). Действовавшая структура управления активами, которая состояла из пяти инвестпортфелей, управляемых вице-президентами АФК, была упразднена. Взамен были созданы фонды, руководить которыми стали управляющие партнеры. Предполагалось, что эти фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25%. При этом «Система» будет не единственным пайщиком фондов - управляющие партнеры обязаны привлекать в них внешние инвестиции. Децентрализация управления активами должна придать корпорации большую гибкость и оперативность.

АФК «Система» с мая 2017 г. вела спор с «Роснефтью» и «Башнефтью»: нефтяные компании пытались взыскать с нее ущерб, который, по их мнению, бывший владелец нанес «Башнефти» при реорганизации. В декабре 2017 г. стороны заключили мировое соглашение, согласно которому АФК «Система» должна была выплатить 100 млрд руб. Эти средства в итоге привлекли у Российского фонда прямых инвестиций, Газпромбанка и Сбербанка. Владимир Евтушенков отказался от дивидендов АФК «Система» за девять месяцев прошлого года, что помогло компании сэкономить 4,2 млрд руб.

По итогам 2017 г. совет директоров корпорации рекомендовал годовому собранию акционеров направить на финальные дивиденды 1,06 млрд руб., исходя из 0,11 руб. на обыкновенную акцию, или 2,2 руб. на одну GDR, говорилось в сообщении корпорации. В этом случае общие годовые дивиденды составят 7,6 млрд руб.