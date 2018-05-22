Принадлежащий АФК «Система» агрохолдинг займется умным земледелием

Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Цифровая «Степь» кругом

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Агрохолдинг «Степь» надеется с помощью цифровых технологий снизить расходы на топливо и удобрения Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Сельхозподразделение АФК «Система», ГК «Степь», намерено внедрить специальную мониторинговую и аналитическую IT-платформу, чтобы повысить эффективность в растениеводстве. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию агрохолдинга Андрей Недужко.

ГК «Степь» создана на базе сельскохозяйственных активов в молочном животноводстве, растениеводстве и садоводстве, которые АФК «Система» покупала в 2014–2015 гг. у бывшего гендиректора, а сейчас миноритария группы Константина Аверина. Тогда же корпорация приобрела у ВТБ производителя тепличных овощей «Агрокомбинат Южный». Группа активно наращивала и земельный банк: на конец 2017 г. он достиг 380 000 га на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области, следует из отчета АФК «Система» за I квартал 2018 г.