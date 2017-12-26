«Система» обязалась урегулировать иски своих миноритариев к «Роснефти»

Председатель совета директоров «Системы» Владимир

Евтушенков

Денис Абрамов / Ведомости

АФК «Система» урегулирует иски своих миноритариев к «Роснефти» на общую сумму чуть менее 300 000 руб., рассказал «Ведомостям» представитель «Системы». Это условие не касается исков, которые могут быть поданы миноритариями «Системы» к «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии после даты утверждения мирового соглашения. Это же подтвердил «Интерфаксу» представитель «Роснефти».

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к «Роснефти» на общую сумму 288 561 руб. «Ведомостям» удалось выяснить, что судиться с «Роснефтью» намерены миноритарии АФК «Система» – они недовольны исками «Роснефти» и «Башнефти» к группе на 300 млрд руб. и обвиняют нефтяные компании в том, что они разрушили стоимость «Системы», из-за чего миноритарии зафиксировали убытки.

«Роснефть» ожидает, что указанные обязательства, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут исполнены», - добавил он.

Аргументы во всех исках идентичные, знает партнер Юридической финансовой компании Виктор Обыденнов. В документах сказано, что убытки возникли от изменения стоимости акций «Системы», принадлежащих истцам. С рыночным риском убытки не связаны – действия «Роснефти» были направлены на подрыв нормальной экономической деятельности «Системы». В частности, по просьбе «Роснефти» и «Башнефти» заморожены активы АФК, и компания не получила дивидендов МТС и других «дочек» на 9,8 млрд руб., а еще 3,3 млрд руб. – от продажи доли в «Детском мире» на Московской бирже: сделка была сорвана.

Арбитражный суд Башкирии во вторник удовлетворил заявление «Роснефти», «Башнефти», правительства Башкирии, а также АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» об утверждении мирового соглашения, сообщили «Ведомостям» представители «Системы» и «Роснефти». Суд зарегистрировал заявление о мировом соглашении в минувший понедельник. По нему «Система» должна отдать «Башнети» 100 млрд руб.

«Система» выплатит по мировому соглашению «Башнефти» 20 млрд руб. до начала 2018 г., объявила судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова (передает «Интерфакс»), это же подтвердил представитель «Системы». Компания будет использовать собственные средства и дивиденды МТС, уточнил представитель. Параллельно будет снят арест с части активов «Системы», наложенных в обеспечение по иску «Роснефти». Не позднее 28 февраля «Система» перечислит «Башнефти» еще 40 млрд руб. - привлечение этой суммы «Системой» организует РФПИ под залог освобожденных от ареста активов АФК (среди них, в частности, акции «Детского мира», декабрьское SPO которого было отменено как раз из-за ареста активов по иску «Роснефти», пишет «Интерфакс»). Оставшиеся 40 млрд руб. «Система» выплатит до 30 марта 2018 г. Компания использует заем Сбербанка под залог активов, арест с которых будет снят.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае этого года. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., скорректировав ее на курсовую разницу. В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, присудив «Роснефти» 136,2 млрд руб. «Система» в конце сентября подала апелляцию в Арбитражный суд Челябинской области, суд отклонил жалобу.

В начале декабря «Роснефть» подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. в дополнение к уже существующим требованиям. Госкомпании через суд удалось заморозить почти все активы «Системы», наложив обеспечительные меры, в том числе 52,1% компании «Детский мир». Это привело к тому, что частичная продажа акций на Московской бирже сорвалась. В начале декабря «Система» потребовала у «Роснефти» 330,4 млрд руб. Перспективы иска опрошенные «Ведомостями» юристы оценивали как спорные.