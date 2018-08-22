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Siemens подала в Верховный суд кассацию по делу о крымских турбинах

ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие немецкого концерна и «Силовых машин») и Siemens AG подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих судов об отказе по иску к ОАО и ООО «Технопромэкспорт» (входят в «Ростех») по делу о поставках газовых турбин в Крым, следует из картотеки суда. Заявление зарегистрировано 21 августа.

В конце июня арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы СТГТ, в которой компания требовала возврата четырех турбин. Оборудование было произведено по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани, однако турбины были поставлены для крымских электростанций.

Немецкая компания была против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций Евросоюза, которые ввели после крымского референдума. Структуры «Ростеха» подали встречный иск к Siemens, в котором просили признать недействительными пункты контракта о запрете на использование турбин в Крыму.

Как турбины Siemens оказались в Крыму