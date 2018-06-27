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«Дочка» «Ростеха» не смогла продать свою долю в СП с Siemens из-за санкций

Попавшая под санкции «дочка» «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» намерена продать свою долю в совместном предприятии с Siemens ЗАО «Интеравтоматика», следует из информации на сайте единого реестра сведений о банкротстве. Изначально 17,34% акций выставлялись на торги по цене 185 млн руб., затем цена была снижена до 166,5 млн руб., однако покупателей на пакет в обоих случаях не нашлось. Назначенный на 27 июня очередной аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным источника ТАСС, сложности в продаже у «Технопромэкспорта» возникли в связи с санкционными рисками. «Приобретение доли в "Интеравтоматике" осложняется для потенциальных покупателей тем, что владелец доли в компании под санкциями обязан учитывать риски, связанные с санкционными ограничениями Евросоюза, что косвенно может коснуться и владельца актива», – пояснил собеседник агентства.

Летом 2017 г., после скандала с поставкой в Крым турбин немецкого производителя в обход санкций Евросоюза, Siemens объявил, что выйдет из «Интеравтоматики», а новые проекты в России будут реализовываться исключительно контролируемым немецким концерном совместным предприятием «Сименс технологии газовых турбин» и 100%-ной дочерней компанией ООО «Сименс». Однако Siemens не может продать долю в «Интеравтоматике» российским компаниям из-за санкционного списка, хотя в нем находятся практически все заинтересованные игроки отрасли, говорил ТАСС гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По данным источника ТАСС, ОАО «Технопромэкспорт» видит потенциальных покупателей доли в «Интеравтоматике» среди компаний, которые сотрудничают с Siemens по иным проектам. В то же время другая структура «Ростеха» - ООО «Технопромэкспорт» пока не заинтересовано в приобретении доли, утверждает собеседник. Он объяснил это тем, что стоимость «Интеравтоматики» значительно снизилась в связи с решением Siemens приостановить действующие контракты, а компания попала под санкции ЕС. Конкурсный управляющий «Интеравтоматики» пытается взыскать с Siemens в Арбитражном суде Москвы убытки, полученные из-за расторжения контрактов. Первоначальные исковые требования в 177,1 млн руб. и 5,45 млн евро в ходе процесса снизились до 46,8 млн руб. и 1,45 млн евро.

ЗАО «Интеравтоматика» на 45,72% принадлежит Siemens, 36,94% владеет ОАО «ВТИ», 17,34% – ОАО «Технопромэкспорт».

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