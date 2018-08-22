Акции «Новатэка» обновили исторический максимум

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Коньяк установил рекорд по продажам в мире

Продажи коньяка в мире достигли нового рекорда: в натуральном выражении за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2018 г., было экспортировано 205,9 млн бутылок. Об этом сообщает французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC).

Поставки коньяка во всем мире растут четыре года подряд, говорится в сообщении BNIC. Благодаря хорошим результатам сектора производители коньяка уверены в своих будущих перспективах и продолжают инвестировать и развивать продукт, приводятся там же слова вице-президента BNIC Кристофа Форгета.

По данным организации, в денежном выражении экспорт французского коньяка вырос на 5,4%. Коньяк экспортируется из Франции более чем в 150 стран. Больше всего было поставлено в США, Сингапур и Китай. Россия не вошла в топ-10 стран. BNIC уточняет, что продажи в России растут, но не раскрывает точных показателей.

При этом в прошлом году BNIC отчитывалось, что поставки коньяка в Россию выросли на 73,2% (за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г.). Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объясняло бюро.

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