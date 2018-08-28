Новости
Бизнес
Новости

«Транснефть» отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила почти 92,1 млрд руб., сообщается в отчетности трубопроводной монополии.

Это на 19% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Тогда «Транснефть» заработала 133,9 млрд руб. чистой консолидированной прибыли. Выручка компании за полгода выросла на 6% до 463,3 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 13% до 121,4 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 3,3% до 208,3 млрд руб.

Ранее «Транснефть» сообщила, что полностью избавилась от валютного долга, в том числе погасила еврооблигации и заплатила по китайскому долгу.

По итогам 2017 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО уменьшилась на 17,6% до 192 млрд руб.

Политика
Новости

Путин уволил 15 генералов силовых ведомств и МЧС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных – заместитель руководителя МЧС Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СКР.

Аксенов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 г. Указом президента освобожден от должности начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 г., отмечает ТАСС.

Следом президент назначил новых руководителей структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, руководителей региональных управлений СКР в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.

Новое оружие, которое показал Путин

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.

Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Четвертый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еще один участник «лондонского списка», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей. Речь идет о предпринимателе Алексее Кузнецове. Он стал четвертым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка.

«28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" – генеральный директор ООО "КЦ Агро-информ" Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении. Ранее ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В пресс-релизе уточняется, что в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем бизнесменам из списка.

В начале февраля бизнес-омбудсмен подготовил список из 16 предпринимателей, которые были вынуждены уехать в Великобританию и другие страны, скрываясь от российского суда. Титов уточнял, что все они хотят вернуться в Россию. Он попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска этих предпринимателей. Он также призвал изменить им заочно избранные меры пресечения в виде заключения под арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Кремль получил этот список и изучит его совместно с силовыми структурами. Позже президент Путин поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.

Собчак передала Путину список политзаключенных

Бизнес
Новости

«Силовые машины» получат из бюджета 3 млрд рублей на производство турбин

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.

Предложения о разработке газовых турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭКа и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.

В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.

В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.

«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Бизнес
Новости

Сбербанк подал иски к принадлежащей Магомедову компании на 4,4 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».

Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».

Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Финансы
Новости

Минфин возобновил аукционы ОФЗ после недельной паузы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.

Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября.

Политика
Новости

Порошенко сообщил о визите Меркель на Украину

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».

Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.

На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».

Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, стороны «выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса» выполнения минских соглашений, указывал Песков.

Селфи политиков

Политика
Новости

Дуров объяснил решение Telegram передавать данные спецслужбам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.

Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-канале Transparency Reports.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
Новости

Трамп обвинил Google в подтасовке результатов выдачи новостей про него

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».

«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.

В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Политика
Новости

Экс-директор «Трансаэро» заочно арестован и объявлен в международный розыск

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.

«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.

Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.

В 2017 г. Бурдин претендовал на пост руководителя «ВИМ-авиа», однако, как заявили в авиакомпании, «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».

«Аэрофлот» vs. «Трансаэро»: сравнение гигантов

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд приостановил дело о банкротстве «Тракторных заводов»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.

В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.

Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.