Токарев, Лисин и Михельсон предложили лишить ФАС части полномочий

Президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон Алексей Никольский / ТАСС

Президент «Транснефти» Николай Токарев, совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и НЛМК Владимир Лисин направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития, сообщил «Ведомостям» представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Регулирование цен и тарифов «Газпрома», «Транснефти», «Россетей» и РЖД – ключевой элемент развития инфраструктуры, пересказывает письмо человек, близкий к одной из сторон, подписавших документ (содержание подтверждает федеральный чиновник). Минэкономразвития закладывает в свои прогнозы цены и тарифы монополий, на основе этих показателей формируются параметры бюджета, говорится в письме. «Решения по совершенствованию системы ценового и тарифного регулирования не могут приниматься в отрыве от стратегических решений по развитию соответствующих отраслей», - пишут его авторы. А отсутствие системных решений не позволяет отраслевым компаниям планировать свою деятельность, что приводит к снижению инвестиций в критическую инфраструктуру и ограничивает рост экономики, считают Лисин, Михельсон и Токарев. Они предлагают передать регулирование цен и тарифов крупнейших инфраструктурных компаний Минэкономразвития.

Резолюция премьера на это обращение уже получена, утверждает представитель «Транснефти», не уточняя, какая именно. На дополнительные вопросы он не стал отвечать. О резолюции Медведева «проблемы решить» знает и сотрудник крупной компании, которая часто пользуется услугами естественных монополий. По его словам, премьер дал поручение своим замам и заинтересованным ведомствам.

Представители НЛМК и Минэкономразвития от комментариев отказались. Представители «Новатэка» и Медведева пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

«Безусловно, представители бизнеса имеют право высказывать свою точку зрения, в том числе по вопросу тарифного регулирования», - говорится в ответном сообщении ФАС. «Правительство примет решение, которое сочтет необходимым», - отмечается в пресс-релизе.

Письмо было подписано в конце мая, знает федеральный чиновник. «Внутри Минэкономразвития тема не прорабатывалась, не обсуждалась с министерством и с бизнесменами, подписавшими письмо», - говорит еще один федеральный чиновник. Нужно тщательно проанализировать предложение, прежде чем принимать решение, «пока это не более чем вброс идеи», рассуждает собеседник «Ведомостей». Идея передать Минэкономразвития полномочия по тарифному регулированию обсуждалась еще во время существования Федеральной службы по тарифам (упразднена в 2015 г. - «Ведомости»), вспоминает другой чиновник.

У «Транснефти», «Новатэка» и компаний Лисина есть поводы для недовольства работой ФАС. «Транснефть» и ФАС нередко спорили о тарифах на транспортировку нефти. Так, в прошлом году служба предложила увеличить его на 4%, сама «Транснефть» – на 21%, в итоге правительство утвердило рост на 3,95%. «Достигнуто согласие с правительством, что они [тарифы монополий] не будут индексироваться выше инфляции, – говорила в интервью «Ведомостям» Эльвира Набиуллина. - Если мы хотим, чтобы вся экономика работала, исходя из таргета 4%, надо начинать с себя, чтобы госкомпании придерживались его».

А входящее в UCL Holding Лисина ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП) ФАС в начале июля оштрафовала на 91,2 млн руб. Служба отмечала, что стивидор занимает доминирующее положение на рынке перевалки контейнеров в «Большом порту Санкт-Петербург», а доступ конкурентов на товарный рынок затруднен». UCL заявлял, что у ФАС нет законных оснований штрафовать терминал, поскольку это конкурентный рынок (что подтвердили исследования Плехановского университета, писал «Коммерсантъ»).