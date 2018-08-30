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Бизнес
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«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%

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Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.

За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб. 

Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.

«Победа» – единственный российский лоукостер. Компания осуществляет рейсы в российские города и по ряду зарубежных направлений.

Технологии
Новости

Цена акций «Мегафона» упала на 16% после выхода гендиректора из капитала компании

Ведомости
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Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.

Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.

В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.

В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.

О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.

Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона. 

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Политика
Новости

Президент Узбекистана наградил орденами Усманова и Алекперова

Ведомости
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами бизнесмена Алишера Усманова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом со ссылкой на два соответствующих указа Мирзиеева сообщает государственное агентство Узбекистана Uza.

Усманов награжден орденом «Эл юрт хурмати» («всенародного признания и уважения»). Он получил его за «огромный вклад» в развитие связей между Узбекистаном и Россией, «крупные инвестиционные проекты», создание «уникальных духовно-просветительских комплексов» и «содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».

Алекперов получил орден «Дустлик» («дружба»). Он награжден, в частности, за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана».

Алишер Усманов родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию. В декабре 2017 г. он рассказал о своем сотрудничестве с властями Узбекистана, отметив, что его «роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты». Он рассказал, что работает с узбекским правительством над проектами по реставрации исторических памятников в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Кроме того, сообщил он, холдинг USM (Усманову принадлежит 48%) сотрудничает с металлургическими предприятиями в Узбекистане. Деталей он не назвал.

В сентябре прошлого года Мирзиеев использовал частный самолет Усманова. Бизнесмен подчеркивал, что готов был предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате. 23 августа этого года стало известно, что Усманов вложил $100 млн в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние издание оценило в $12,5 млрд. Алекперов занял в списке четвертое место, его состояние журнал оценил в $16,4 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Новости

Минтранс выступил против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на права

Ведомости
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Минтранс и Минобрнауки выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города», сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс не поддерживает инициативу ГИБДД, сказал начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России Николай Виблый: письмо об этом направил в МВД первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

У Минтранса вызывает опасения, как во время экзамена можно будет проверить навыки будущего водителя грузовика, в частности умение трогаться на подъеме, парковку автомобиля параллельно тротуару, а также сцепление и расцепление прицепа с тягачом. Также ведомство обеспокоено новой опцией отмены итогов экзамена постфактум — с последующим аннулированием прав, — если будут обнаружены нарушения процедуры тестирования. Водители понесут «дополнительные издержки» из-за ошибок, совершенных экзаменаторами, указали в министерстве.

Идею разрешить принимать экзамены на автомагистралях Минтранс поддержал.

Минобрнауки, по данным «Коммерсанта», указало на то, что в ПДД вводится новый термин: «обучающий вождению» – это педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, обучающий вождению находится в салоне машины. Это противоречит профстандарту педагога профессионального обучения (по приказу Минтруда 2015 г.). Официально министерство свою позицию не подтвердило.

В апреле этого года начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. В начале августа на сайте нормативных актов был опубликован соответствующий проект постановления.

Как указывает «Коммерсантъ», в профессиональном сообществе единого мнения о реформе нет. Гильдия автошкол, Московский региональный союз автошкол, Ассоциация автошкол Москвы поддержали ее. Против выступили Межрегиональная ассоциация автошкол, ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана и другие организации.

Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей

Политика
Новости

Осужденный по делу об экстремизме журналист Соколов освободился из колонии

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Журналист Александр Соколов, которого суд в августе 2017 г. признал виновным в экстремизме, освободился из колонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, его освободили 28 августа. Ему еще предстоит отбывать ограничение свободы, отметил он.

Как рассказал Соколов «Медиазоне», его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. Он провел в изоляторе больше двух лет, а суд назначил ему 3,5 г. колонии.

Журналиста РБК Александра Соколова арестовали в июле 2015 г. 10 августа 2017 г. Тверской суд Москвы признал его виновным. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии. Другие фигуранты дела также были признаны виновными: бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин получил 4 года условно, а Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии.

По версии следствия, все четверо были участниками организации «Армия воли народа», и когда в 2010 г. движение признали экстремистским, его переименовали в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Следователи утверждали, что фигуранты дела ставили целью расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г.

Защита настаивала, что «Армия воли народа» и ИГПР ЗОВ — это разные организации.

Технологии
Новости

Apple купил разработчика «голографических» линз

Ведомости
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Компания Apple купила американский стартап Akonia Holographics, занимающийся разработкой «умного голографического стекла», сообщает Financial Times.

Эта сделка, как и несколько других, указывает на то, что гарнитура дополненной реальности «до сих пор находится в разработке как потенциальный преемник iPhone», отмечает газета. У Apple уже два года есть «секретная команда», которая работает над «умным стеклом», сказали FT знакомые с ситуацией источники.

Apple подтвердила покупку Akonia, однако отказалась от дальнейших комментариев. «Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», - отметила компания.

Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-х работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили «десятки миллионов долларов» в исследования и разработку и в 2012 г. основали стартап.

На сайте Akonia характеризует себя как «мировой лидер в области систем и материалов для голографии». У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности. В 2016 г. гендиректор стартапа Кен Андерсон заявил, что компания верит, что «может решить проблему окуляра, который располагается прямо напротив глазного яблока».

Что умеют новые поколения смарт-часов

Бизнес
Новости

Forbes назвал самых влиятельных россиян

Ведомости
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Российский Forbes представил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Всего в список попали 100 человек. На первом месте «автоматически» оказался президент России Владимир Путин - «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу.

В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» - Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнес в топ-10 также представляют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е). Из региональных чиновников самым влиятельным назван мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В рейтинге он стоит выше первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е), председателя СКР Александра Бастрыкина (19-е), генпрокурора Юрия Чайки (22-е) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е). Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента Сергей Иванов (37-е). Руководитель администрации Антон Вайно занял 47-е место. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 70-е место.

Издание отмечает, что в лонг-лист – примерно 1500 человек – были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей. Этот список был разбит на группы, которые оценивались по количеству сотрудников, размеру выручки, по возможности влиять на жизнь людей, по близости к президенту или партии власти. Дополнительные баллы предпринимателям присуждались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в «Единой России». Также дополнительные очки присваивались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.

Год назад издание публиковало список самых влиятельных россиян столетия. Его возглавил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте оказался Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент Владимир Путин (43,6%).

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Бизнес
Новости

Бывший функционер FIFA приговорен к 9 годам тюрьмы

Ведомости
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Экс-президент Южноамериканской федерации футбола (Conmebol), бывший вице-президент и член исполкома FIFA парагваец Хуан Анхель Напут приговорен судом в Бруклине к девяти годам лишения свободы. Как пишет Bloomberg, жюри присяжных признало его виновным в получении взятки в $3,4 млн и вымогательстве почти $25 млн. Прокуратура требовала осудить его на 20 лет.

Напут представлял себя сторонником антикоррупционных реформ в федерации, но сам «пришел в спорт, чтобы зарабатывать», заявила прокурор Кристин Мейс. Таких же подчиненных он привел в FIFA и Conmebol – «чтобы взятка была обычной практикой». Обвинение настаивает, что он начал брать взятки и подарки с того момента, как пришел в федерацию в 2010 г. В пример приводятся его отпуск на море за $40 000 и билет на концерт Пола Маккартни за $10 000.

В процессе участвовали около 30 свидетелей. В частности, руководитель спортивно-маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурзако заявил, что он заплатил более $160 млн как минимум 30 футбольным боссам за права на трансляцию турниров в Южной Америке и в матчах чемпионата мира в 2026 и 2030 гг. По его словам, Напут был одним из шести должностных лиц, принявших компенсации.

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Политика
Новости

Минобороны отчиталось о новом пуске модернизированной противоракеты

Ведомости
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Военно-космические силы (ВКС) выполнили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - приводятся в сообщении слова замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрея Приходько.

Система ПРО предназначена для защиты Москвы и центрального промышленного района от баллистических ракет.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале и июле 2018 г. После начала серийного производства этого типа вооружения оно заменит аналоги образца 1995 г.

Новое оружие, которое показал Путин

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Экономика
Новости

Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года‍

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В первой половине 2018 г. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны, – $436 млн, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины. Это 34,6% от всех $1,26 млрд иностранных вложений в Украину.

На втором месте по размеру инвестиций в украинскую экономику находится Кипр ($219 млн), далее следуют Нидерланды ($208 млн), Австрия ($59 млн), Польша ($54 млн), Франция ($47 млн) и Великобритания ($43,4 млн).

Большая часть этих средств ($750 млн, или 60%) направлена в финансовую и страховую деятельность, около 10% – в торговлю, 8,2% – в промышленность, 8% – в сферу информации и телекоммуникаций.

Чистый приток средств на Украину в первом полугодии 2018 г. сократился на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $922 млн.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

Политика
Новости

Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в политической избирательности

Ведомости
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Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил соцсети в предвзятом отношении к своей партии. «Я думаю, что Google, Facebook и Twitter ... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – приводит Reuters его заявление в Белом доме. Трамп уверен, что они «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны». «Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконно, но мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости», – добавил он.

Параллельно Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обвинения в адрес Google. Суть претензий заключается в том, что заявления экс-президента США Барака Обамы компания публиковала на своей домашней странице, а с приходом Трампа отказалась от этой практики. В Google напомнили о трансляции обращения Трампа к нации 30 января.

В еще одном сообщении президент США обратил внимание на то, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», – пообещал Трамп.

Американский президент нередко критикует СМИ за нелицеприятные отзывы о его работе. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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Политика
Новости

СМИ узнали о возможном переназначении Бастрыкина

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, отметивший 27 августа свое 65-летие, может продолжить работу и после достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В ближайшее время председатель СКР, ушедший в отпуск примерно месяц назад, вернется на работу. На сентябрь у него запланированы два личных приема для граждан, встреча с журналистами, а также инспекция региональных подразделений СКР.

По закону «О следственном комитете» (ст.30) руководитель ведомства имеет право заключать срочные договоры с пожилыми сотрудниками, которые получают возможность доработать до 70 лет. Предельный возраст для председателя СКР в законе не прописан. В ст. 13 говорится лишь о том, что он назначается и освобождается от должности указом президента. Из-за особого статуса СКР Бастрыкин не попадает и под действие закона о повышении пенсионного возраста для госслужащих с возможностью его продления до 70 лет. Продление трудового договора председателя СКР возможно по согласованию с президентом. Указ для этого не требуется, достаточно президентской визы на подготовленных кадровиками бумагах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о сроках полномочий Бастрыкина, заявив, что это нужно узнавать дополнительно.

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