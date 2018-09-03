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В крупнейшей рекламной компании мира сменился гендиректор

Рекламная группа WPP объявила о назначении нового гендиректора: им стал 51-летний Марк Рид. Он также вошел в совет директоров компании, уточняется в сообщении.

Рид будет получать 975 000 фунтов стерлингов в год ($1,26 млн), уточняется в сообщении. Кроме того, для него предусмотрены бонусы и премии. «WPP – отличная компания», – приводятся в сообщении слова Рида. Немногие организации имеют подобный глобальный охват – 130 000 сотрудников, которые работают в 112 странах, объясняет он.

Предыдущий гендиректор Мартин Сорелл ушел в отставку еще в апреле после того, как совет директоров начал расследовать обвинения в его неправомерном поведении, передает Bloomberg. По данным агентства, зарплата Рида ниже, чем у Сорелла, который на протяжении многих лет был самым высокооплачиваемым руководителем из всех компаний, входящих в британский индекс FTSE. Кроме того, контракт Рида запрещает ему работать на конкурентов WPP в случае увольнения. В договоре Сорелла не было такого пункта, из-за чего компанию критиковали, отмечает Bloomberg.

WPP называет себя «мировым лидером в сфере коммуникации». Bloomberg уточняет, что это крупнейшая в мире рекламная компания.

Рид вступает в должность в трудное время для WPP и рекламной индустрии, передает Bloomberg. Акции компании пострадали, потому что бизнес сокращает расходы на рекламу, а конкуренция растет, объясняет агентство.

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