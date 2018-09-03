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Мосгорсуд признал законным продление ареста миллиардеру Магомедову

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов и признал законным продление ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях, передает «Интерфакс».

Таким образом, Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов останутся под стражей до 5 ноября.

Адвокаты предпринимателей настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили Мосгорсуд смягчить своим подзащитным меру пресечения.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

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