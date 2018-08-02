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РСПП ответил на обвинения в фиктивном трудоустройстве Магомедовым сына Шохина

Работа сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в подконтрольной группе «Сумма» компании не давала владельцу холдинга Зиявудину Магомедову никаких преференций, заявил «Интерфаксу» вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. государственных денег. Как рассказал Магомедов в суде, следователи полагают, что он лоббировал свои интересы через якобы фиктивное трудоустройство сына президента РСПП Александра Шохина.

Мытенков отмечает, что «Сумма» наряду с другими 170 компаниями входит в правление РСПП, которое избирается съездом. Шохин не мог повлиять на решение съезда, указывает его заместитель.

Сын президента РСПП Дмитрий Шохин долгое время работал в компании «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, одним из активов которой была компания FESCO. Последнюю приобрела «Сумма» и весь топ-менеджмент сохранил свои позиции под новым руководством, замечает Мытенков.

«Я не думаю, что это было фиктивное трудоустройство, поскольку у Дмитрия отличное образование – он закончил юридический факультет МГУ, затем стажировался в Америке и поступательно рос в компании "Промышленные инвесторы" – с рядовых позиций до топ-менеджера в течение ряда лет», – заключил Мытенков.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. 1 августа Тверской суд Москвы оставил Магомедовых в СИЗО до 5 ноября. В мае Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. министра внутренних дел Владимира Колокольцева заменить Магомедовым меру пресечения на не связанную с арестом. Он, в частности, указывал на опасный прецедент признания экономических преступлений особо тяжкими.

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