Следствие заявило о фиктивном разводе миллиардера Зиявудина Магомедова

Cовладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов (на фото) и его брат Магомед были арестованы в конце марта Андрей Гордеев / Ведомости

Представитель следствия сообщил в Мосгорсуде о фиктивном разводе совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемого вместе с братом в организации преступного сообщества, хищениях и растрате, передает «РИА Новости». По мнению следователя, Магомедов развелся с женой Ольгой, чтобы скрыть имущество. Прокурор добавила, что Магомедовы после развода продолжали жить по одному адресу.

О разводе бизнесмена стало известно после рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы Ольги Магомедовой. Она требовала признать незаконным решение Тверского суда об аресте принадлежащей ей квартиры, но жалобу отклонили, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Мосгорсуда. Решение об аресте квартиры было принято 11 апреля, следует из карточки дела в базе суда. Мосгорсуд рассматривал жалобу 18 июля.

В ходе заседания стало известно, что супруги развелись в январе, до ареста братьев Магомедовых, отмечает «РИА Новости». По словам представителя следственной группы, квартира получена в результате преступных действий бизнесмена. «Есть основания полагать, что Магомедова не обладала средствами, чтобы приобрести себе квартиру, а брак между супругами был расторгнут с целью скрыть дорогостоящее имущество», — сказал он.

Адвокат Магомедовой заявлял, что Тверской суд нарушил принципы презумпции невиновности, арестовав имущество его подзащитной, не причастной к преступлениям. Защитник просил суд признать решение Тверского суда незаконным.

Представитель «Суммы» отказалась от комментариев.

Cовладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта. Их обвиняют в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд руб. Виновными себя фигуранты дела не признают. Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в $1,4 млрд. В рейтинге богатейших россиян по версии журнала он занимает 63-е место.

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