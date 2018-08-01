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Суд оставил под арестом активы и счета еще восьми компаний по делу Магомедовых

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отменить обеспечительный арест, наложенный на активы и банковские счета восьми компаний по уголовному делу совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 30 июля, суд оставил под арестом активы и счета 16 компаний по делу Магомедовых. Всего обеспечительные меры были приняты в отношении 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, Магомедовым. В частности, остаются под арестом активы и банковские счета Fesco, ПАО «Дальневосточное морское пароходство», Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании и др.

Братьев Магомедовых арестовали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Следствие оценивает ущерб от их действий в 2,5 млрд руб. Братья Магомедовы вину отрицают. Суд также арестовал личные банковские счета Зиявудина и Магомеда. Сколько именно было на счетах, не раскрывалось.

«Арест счетов означает, что компания не может осуществлять никакие расходные операции, в том числе обслуживать банковские кредиты. А попытки открыть новые счета или использовать для расчета третьих лиц будут нарушением закона», – рассказывал «Ведомостям» партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Бизнес
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Следствие подозревает Магомедова в лоббировании интересов через сына Шохина

Ведомости
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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сказал, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

«Следствие пишет, что я выполнял какие-то лоббистские устремления или стремления через Дмитрия Шохина - сына Александра Николаевича Шохина. Я сам в составе РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели», - заявил Магомедов в Тверском суде Москвы (цитаты по «Интерфаксу»). «Там указано (в материалах дела), что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы купили в 2011 г., и компания называется Fesco. И там он работал у товарища [Сергея] Генералова лет шесть или семь - я уже не помню», - сказал бизнесмен.

Представители Александра Шохина и Fesco, с которыми связались «Ведомости», отказались от комментариев.

Сегодня Тверской суд Москвы оставил под арестом до 5 ноября Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также экс-директора входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова. Магомедовы были арестованы в конце марта, они обвиняются в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. государственных средств. Суд отказался выпустить их под залог в размере суммы ущерба, также арестованы счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, которые следствие считает подконтрольными Магомедовым.

В мае этого года Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. министра внутренних дел Владимира Колокольцева о замене меры пресечения Магомедовым на не связанную с арестом, писал «Коммерсантъ». Он, в частности, указывал на опасный прецедент признания экономических преступлений особо тяжкими.

Согласно сообщениям корпоративного сайта Fesco, Дмитрий Шохин, юрист по образованию, работал в группе в должности вице-президента по правовым вопросам с 2009 по 2013 г., в 2015 г. вошел в состав правления Fesco, а в 2016 г. покинул компанию. На момент публикации в разделе «Руководство» на сайте Fesco Шохин указан не был. В списке членов правления на февраль 2018 г. Шохина также не было.

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова завершила сделку по приобретению контроля в транспортной группе Fesco (Дальневосточное морское пароходство, ДВМП) в 2012 г., купив долю долю Сергея Генералова. 32,5% акций ДВМП принадлежит группе «Сумма», 23,8% – GHP Group, 17,4% – TPG, 4,9% – East Capital.

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Бизнес
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«Аэрофлот» получил убыток в первом полугодии

Ведомости
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Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2018 г. составил 7,18 млрд руб. против прибыли в 2,31 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Прибыль за II квартал упала до 1,57 млрд руб. по сравнению с 7,01 млрд руб. годом ранее.

Выручка компании в первом полугодии выросла на 10,6% до 219,16 млрд руб.

Компания объясняет динамику курсовыми разницами и производственными показателями: в полугодии пассажирооборот увеличился на 5%, евро укрепился против рубля на 14,5%, доллар - на 2,6%. Себестоимость продаж за полугодие выросла на 22%. «Аэрофлот» указывает на увеличение расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на 18,4% и отдельно - на подорожание авиакеросина на 39% год к году.

Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании 25 июня утвердили дивиденды по итогам 2017 г. в сумме 14,2 млрд руб., что соответствует половине чистой прибыли по РСБУ за прошлый год.

После выхода отчета котировки авиакомпании на Московской бирже перешли к снижению (-0,6% к закрытию вторника).

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Бизнес
Новости

Мотоцикл «Кортеж» будет продаваться под советским брендом

Ведомости
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Мотоцикл сопровождения проекта «Кортеж» разработки концерна «Калашников» поступит в продажу под брендом «Иж», сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом "Иж". Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной», - сказал Чемезов.

Будет ли мотоцикл аналогичен кортежному варианту, который получил бренд Aurus, пока не решено. Но в нем «точно будут использоваться дизайнерские и технические решения», которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», отметил Чемезов. По его словам, мотоцикл «Иж» будут продавать и за рубежом: «В этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками».

Проект «Кортеж» - изначальное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл сопровождения. Головной разработчик - НАМИ, производственный партнер - группа Sollers Вадима Швецова. Мировая премьера автомобилей Aurus состоится 29 августа на Московском автосалоне. После него начнется сбор заявок, а продажи стартуют в январе 2019 г. Вложения бюджета в проект составили 12,4 млрд руб.

Весной этого года Чемезов говорил президенту Владимиру Путину, что тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов и не уступает западным аналогам. Машина массой полтонны оснащена двигателем мощностью 150 л. с. и способна разгоняться до 250 км/ч.

Как выглядит новый лимузин президента

Технологии
Новости

Министр цифрового развития назвал свидетельство о рождении лишним документом

Ведомости
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Бумажное свидетельство о рождении - лишний и ненужный документ, который можно полностью заменить электронной записью. Об этом заявил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельство о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», - передало агентство ТАСС слова Носкова.

Министр отметил, что сейчас после рождения ребенка необходимо получить несколько бумаг: справку о рождении, свидетельство о рождении, прописку, выписку из домовой книги и проч., но все их тоже способна заменить запись о рождении. «Мы пытались автоматизировать до сих пор, но это неправильно. Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», - добавил Носков.

По словам министра, в перспективе возможен переход на электронное удостоверение личности.

Бумажное свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно в день обращения, оформление можно начать через сайт Gosuslugi.ru. Для получения документа нужно медицинское свидетельство о рождении или заявление свидетеля родов вне больницы и паспорт по крайней мере одного из родителей. Свидетельство о рождении является основанием для оформления СНИЛСа, полиса ОМС и регистрации ребенка по месту жительства.

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Политика
Новости

Памфилова направит в избирком Петербурга «большой десант»

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует провести «серьезную, тщательную работу над ошибками» с комиссией Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», – отметила Памфилова (цитаты по «Интерфаксу»). Курировать поездку будет зампред ЦИК Николай Булаев.

Памфилова неоднократно критиковала работу петербургского избиркома по итогам президентских выборов. Его руководитель Виктор Панкевич ушел в отставку после выездной проверки ЦИК. На его место был утвержден предложенный Москвой Виктор Миненко.

Материалы о нарушениях в комиссии Петербурга были направлены в правоохранительные органы. «Те факты, которые, как мы считаем, должны иметь должную административную и уголовную оценку, мы все их передали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Насколько я знаю, сейчас материал находится в МВД Санкт-Петербурга, поэтому проверки идут», – указала Памфилова.

ЦИК обещала уделить особое внимание информации о принуждении граждан Петербурга к явке на участки и использованию системы «Мобильный избиратель» для искусственного повышения явки.

Как россиян зовут на выборы

Политика
Новости

Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование Мюллера по «российскому делу»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» о предполагаемом вмешательстве в выборы, «чтобы оно прекратило пятнать репутацию нашей страны». Об этом Трамп написал в серии твитов.

По мнению Трампа, входящий в команду Мюллера работник ФБР Питер Стржок не имеет права принимать участие в расследовании, поскольку в 2016 г. писал коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом США. «Боб Мюллер, без сомнения, находится в состоянии конфликта интересов, а его "17 сердитых демократов", которые делают за него грязную работу, это позор Соединенных Штатов», - пишет Трамп.

Помимо этого президент США указал, что не был вовремя извещен о расследовании в отношении экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. «Он работал на меня очень недолго. Почему-то правительство не сказало мне, что он под подозрением. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к связям [с Россией] - это мошенничество! - написал Трамп. - Российские связи кампании Трампа - одной из самых успешных в истории - абсолютная фальшивка».

В США накануне открылся процесс по делу Манафорта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении к закону. Помимо этого Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявлены обвинения по делу о «российском вмешательстве», но они еще не оглашались. Килимника подозревают в связях с российскими спецслужбами.

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Бизнес
Новости

Доходы Google в России выросли в полтора раза

Ведомости
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Выручка ООО «Гугл» в 2018 г. выросла на 51% до 45,2 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Прибыль от продаж выросла на 89% до 6,99 млрд руб., чистая прибыль — на 85% до 5,8 млрд руб.

В глобальном финансовом отчете компания Google не раскрывает финансовые результаты, полученные в России, поэтому непонятно, какие именно доходы учитывает компания: только от продажи рекламы, приложений и т. д.

Годовая выручка основного конкурента - «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. Выручка от продажи рекламы у «Яндекса» выросла на 20% до 87,4 млрд руб.

Обе компании основные доходы получают от контекстной и медийной рекламы и конкурируют друг с другом по доле поиска. В июне 2018 г. поисковая доля «Яндекса» составила 50,2%, у Google — 46,6%, в июле - 50,5 и 46,4% соответственно (данные Liveinternet).

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Технологии
Новости

Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 г. можно сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - отметил Кудрин.

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок - но благодаря цифровизации будет знать гораздо больше», - написал он в своем Twitter.

На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе о его подчиненных «в полной мере».

Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель Счетной палаты. «Нам нужны финансовые "цифровые двойники", а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Мне кажется, "цифровой двойник" Совета Федерации будет работать эффективно и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», - отметил Кудрин.

Под «цифровым двойником» Кудрин понимает единые аккаунты для хранения всех данных как для граждан, так и для органов государственной власти.

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Бизнес
Новости

В России появится железнодорожный лоукостер со старыми вагонами

Ведомости
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». Об этом говорится в годовом отчете компании.

В документе отмечается, что сейчас у компании существуют три класса обслуживания - бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый - эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», - описывает компания новый класс обслуживания. В документе поясняется, что для речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

Такой класс ФПК планирует выделить в отдельный бренд. Его особенность в том, что за счет отсутствия сервисов компания планирует установить на билеты в таком классе сниженный тариф. Дата запуска железнодорожного лоукостера не сообщается.

Согласно отчету, всего в распоряжении «дочки» РЖД более 19 000 вагонов. Возраст более половины из них - свыше 20 лет. С 2018 по 2025 г. компания рассчитывает обновить 7000 вагонов.

После 2020 г. ФПК также планирует отказаться от закупок традиционных плацкартных и купейный вагонов. Их заменят вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах и двухэтажными купейными на длинных маршрутах. Более тысячи двухэтажных вагонов закупят до 2025 г. Вагоны нового поколения будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом, обслуживать такую пару будет один проводник, говорил «Ведомостям» представитель «Трансмашхолдинга». Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. Также в одной из туалетных комнат будет душевая кабина.

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

Экономика
Новости

Вывоз капитала частным сектором сократился почти до нуля

Ведомости
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Отток капитала из России замедлился во II квартале 2018 г., а вывоз капитала частным сектором упал почти до нуля, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

На фоне оттока капитала по государственному и банковскому секторам операции прочих секторов сформировали приток капитала в размере $2,8 млрд, отмечает министерство.

«В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во II квартале 2018 г. после $21,5 млрд кварталом ранее», – указывает Минэкономразвития.

Отток капитала по финансовому счету составил $9,9 млрд против $14,4 млрд в I квартале. Он сформировался главным образом за счет сокращения обязательств госсектора перед нерезидентами, отмечает Минэкономразвития. На протяжении II квартала происходил последовательный выход иностранных инвесторов из ОФЗ – такая ситуация наблюдалась впервые с начала 2017 г. Нерезиденты распродали ОФЗ на $6 млрд.

Совокупный вывоз капитала частным сектором в первом полугодии 2018 г. составил $17,3 млрд против $14,4 млрд годом ранее, приводил данные ЦБ.

Бизнес
Новости

Акции Campbell Soup подорожали на новостях о продаже доли компании

Ведомости
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Акции Campbell Soup подорожали на 3,7% на торгах до открытия сессии. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это произошло после новостей о том, что Daniel Loeb's Third Point LLC приобрела долю в производителе супов и будет перестраивать работу 149-летней компании.

О том, что Third Point LLC приобрела часть компании Campbell, написала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Точный размер доли газета не раскрыла, но уточнила, что сделка обошлась в $300 млн.

Campbell находится на поворотном этапе за всю историю компании, отмечает WSJ. Потребители перестают употреблять консервированные супы, а попытки компании запустить новые направления, такие как производство соков, не увенчались успехом, объясняет газета. Весной компания заявила о том, что пересмотрит портфель продуктов, что может привести к продаже или приостановке работы над какими-либо брендами или подразделениями. За последний год акции компании снизились на 23%.

Campbell Soup была основана в 1869 г. Главный продукт компании – это консервированные супы, но она также выпускает макароны, соки, бисквиты и др. Супы Campbell стали широко известны благодаря художнику Энди Уорхолу, который изобразил их в своих работах.

Энди Уорхол и другие современные русские художники на выставке в Москве

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