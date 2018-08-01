Суд оставил под арестом активы и счета еще восьми компаний по делу Магомедовых
Мосгорсуд отказался отменить обеспечительный арест, наложенный на активы и банковские счета восьми компаний по уголовному делу совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает «Интерфакс».
В понедельник, 30 июля, суд оставил под арестом активы и счета 16 компаний по делу Магомедовых. Всего обеспечительные меры были приняты в отношении 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, Магомедовым. В частности, остаются под арестом активы и банковские счета Fesco, ПАО «Дальневосточное морское пароходство», Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании и др.
Братьев Магомедовых арестовали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Следствие оценивает ущерб от их действий в 2,5 млрд руб. Братья Магомедовы вину отрицают. Суд также арестовал личные банковские счета Зиявудина и Магомеда. Сколько именно было на счетах, не раскрывалось.
«Арест счетов означает, что компания не может осуществлять никакие расходные операции, в том числе обслуживать банковские кредиты. А попытки открыть новые счета или использовать для расчета третьих лиц будут нарушением закона», – рассказывал «Ведомостям» партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.