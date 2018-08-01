Бизнес / Промышленность

Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании

Следствие настаивает на продлении ареста ее счетов
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Акционеры транспортной группы Fesco (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) обратились в полицию с заявлением о хищении денег компании. Об этом заявила следователь на заседании в Мосгорсуде, передает «Интерфакс». Суд сегодня рассматривает жалобы на аресты счетов некоторых компаний в связи с расследованием дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оба были арестованы в конце марта и обвиняются в создании преступного сообщества и хищении госсредств на общую сумму около 2,5 млрд руб.

«От акционеров Fesco поступило заявление, в котором сообщалось о хищении денег компании, – сказала следователь. – Заявление было направлено для проверки в ГУЭБиПК».

По ее словам, это еще раз подтверждает необходимость нахождения счетов компаний под арестом, чтобы исключить перечисление средств с них третьим лицам.

Заявление о хищении средств подписано анонимными акционерами, утверждает человек, близкий к группе «Сумма». Автором его могут быть не акционеры, это похоже на провокацию, говорит собеседник. По его словам, следственных действий по этому заявлению в компании не проводилось. 

Кто из акционеров написал в полицию, неизвестно. Fesco (головная компания – Дальневосточное морское пароходство, ДВМП) является одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. 32,5% акций ДВМП принадлежит группе «Сумма», 23,8% – GHP Group, 17,4% – TPG, 4,9% – East Capital (данные на 2015 г.).

В Fesco не поступали запросы акционеров с подобными вопросами, а на годовом собрании ДВМП в конце июня никто из присутствовавших акционеров не поднимал эту тему, сообщила пресс-служба компании. «Обращений также не поступало и по нашим специальным контактам противодействия коррупции. В настоящее время деятельность группы ведется в штатном режиме, при необходимости мы готовы предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы и информацию», - отметила пресс-служба. «Ведомости» ожидают комментарии акционеров и представителя МВД.

Деятельность компании всегда была законной, подчеркнул представитель Fesco Даниил Сидоров на заседании. «Следствие считает, что компании, на которые наложен арест, использовались в качестве орудия преступления и финансировали преступную деятельность братьев Магомедовых», – цитирует его слова «Интерфакс». По его словам, выводы следствия «необоснованны и надуманны». «Данные компании являются публичными, ведут публичный бизнес и денежные средства используют исключительно для расчета со своими контрагентами», – добавил юрист. Он также сообщил, что Fesco с мая 2018 г. испытывает трудности с выплатой зарплат, отпускных, соцвыплат сотрудникам (их около 5000). «Мы не можем налоги заплатить <...>. Следствие абсолютно необоснованно заблокировало практически всю финансовую деятельность компаний, на банковские счета которых наложен арест», – добавил он.

Из-за ареста счетов по делу Магомедов другая компания – «Элеватор» (входит в Объединенную зерновую компанию) тоже не может выплачивать налоги и зарплату. Об этом еще 30 июля в суде говорил ее представитель.

Всего наложены аресты на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, братьям Магомедовым.

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