Суд арестовал счета компаний группы «Сумма»

До этого были арестованы личные счета ее совладельцев

Следствие предполагает, что Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику Е. Кузьмина / Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал счета группы «Сумма» в рамках дела ее совладельца Зиявудина Магомедова, заявила адвокат бизнесмена Виктория Цирюлик. Об этом сообщает ТАСС. Сумму арестованных средств защитница не раскрыла.

Речь идет про счета некоторых активов «Суммы», сказал «Ведомостям» представитель группы, не уточняя названия компаний.

«Арест счетов означает, что компания не может осуществлять любые расходные операции. Вести хозяйственную деятельность с арестованными счетами продолжительное время практически невозможно. А попытки открыть новые счета или использовать для расчета третьих лиц будут нарушением закона», – говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Компания не может даже платить зарплаты, добавляет партнер компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. По его словам, такая мера обычно направлена на сохранение имущества компании, чтобы удовлетворить требования кредиторов в случае банкротства, а если компания обанкротится, то долги по зарплатам будут погашаться в приоритетном порядке.

В мае суд арестовал банковские счета Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Сколько именно было на счетах – пресс-служба суда не раскрыла. Кроме того, под обеспечительный арест попал $1 млн, который изъяли во время обысков у Магомедовых. Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд.

«Сумме» принадлежит один из крупнейших зерновых терминалов в России – Новороссийский комбинат хлебопродуктов, компания «Стройновация», которая занимается дорожным строительством (в том числе ранее получала многомиллиардные господряды), компания «Интэкс», которая была крупным субподрядчиком по строительству футбольных стадионов к ЧМ-2018.

Кроме того, «Сумме» принадлежит 49% Объединенной зерновой компании (51% у Росимущества), и пополам с «Транснефтью» она владеет компанией Novoport, которой принадлежит контрольный пакет Новороссийского морского торгового порта (крупнейший порт в России). Также «Сумма» – крупнейший акционер (32,5%) публичной компании «Дальневосточное морское пароходство» (Fesco).

Магомедовых арестовали 30 марта на два месяца. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Магомед Магомедов также обвиняется по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). Следствие предполагает, что Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, а его брат занимался «политическим и силовым прикрытием», писала газета «Коммерсантъ». Всего братья организовали одну растрату и шесть эпизодов мошенничества, в том числе связанных с подготовкой чемпионата мира по футболу в России, полагает МВД. Ущерб от их действий оценивается в 2,5 млрд руб. Магомедовы свою вину не признают.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова