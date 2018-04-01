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Группа «Сумма»: все предприятия работают в штатном режиме

Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь компании. «Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Оперативное управление группой осуществляет генеральный директор Лейла Маммедзаде, добавил представитель «Суммы». «Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», – сообщил пресс-секретарь.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова