Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Зиявудин Магомедов подозревается в крупных хищениях бюджетных средств Андрей Гордеев / Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, состояние которого журнал Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян). Миллиардера подозревают в крупных хищениях бюджетных средств.

Магомедова в суде представлял адвокат Александр Вершинин, ранее защищавший интересы полковника Следственного комитета России Михаила Максименко. Вершинин просил суд отпустить его подзащитного под залог в размере 2,5 млрд руб. или отправить под домашний арест.

По просьбе защиты суд приобщил к делу указ о награждении Зиявудина Магомедова Орденом Дружбы, личную благодарность президента Владимира Путина за организацию финансирования Паралимпийских игр в 2014 г. и несколько благодарственных писем от мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, адвокат представил суду справку о состоянии здоровья Магомедова, из которой следует, что у него есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция, по словам адвоката, назначена на следующую неделю.

Следователь требовал арестовать Магомедова из-за опасений, что тот может скрыться. По данным следствия, миллиардер владеет частным самолетом. Кроме того, 31 марта он планировал вылететь в Майами. Следователь также отметил, что Зиявудина Магомедова вызывали на допрос еще в 2017 г., но он не явился, сославшись на занятость. Сам Магомедов в суде подтвердил что действительно собирался в США вместе с семьей, но подчеркнул, что планировал вернуться через неделю.

Суд, несмотря на доводы защиты, принял решение арестовать миллиардера. На вопрос, будет ли обжаловать это решение, Магомедов ответил: «Конечно».

По тому же делу вместе с Зиявудином Магомедовым были задержаны еще двое - генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов и старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Максидова суд в субботу также арестовал на два месяца. Ходатайство об аресте Магомеда Магомедова на момент публикации суд пока не рассматривал.

В чем подозревают

В суде стало известно, что Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова в ходатайстве об аресте следствие прямо назвало организатором преступного сообщества.

Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится за рубежом на офшорных счетах, точное местонахождение средств не установлено.

Из оглашенных в суде материалов следует, что дело было возбуждено еще в 2014 г. А в минувший четверг, 29 марта 2018 г., с ним в одно производство объединили несколько других уголовных дел. Всего в деле - семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц, несколько подозреваемых, двое из которых, по данным следствия, скрылись в ОАЭ. Еще двое под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Отрицает вину

Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями. А его адвокат

«Следствие расценивает предпринимательскую деятельность как преступную – это абсурд, бред!» – добавил адвокат.

Такое же решение суд вынес в отношении Артура Максидова. Он, по версии следствия, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 г. путем завышения цен организовал хищение из бюджета 668,9 млн руб. Защита просила отправить Максидова под домашний арест. По словам адвоката, сведения о том, что Максидов общается с братьями Магомедовыми, не доказаны.

Согласно ст. 69 УК о сложении наказаний, в случае признания виновным по всем инкриминируемым Магомедову статьям окончательный приговор не должен превышать более чем наполовину наказания по самой тяжкой статье. Поскольку по ч. 1 ст. 210 наказание достигает 20 лет, то в таком случае приговор не может превышать 30 лет лишения свободы. По словам сотрудника правоохранительных органов, если в дела о хищениях добавляется ст. 210, то в случае признания обвиняемых виновными по всем статьям срок наказания составляет от 17 лет, редко выше 20 лет.

Первым эпизодом в деле может быть хищение более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу. О том, что задержание совладельца группы «Сумма» связано со строительством стадиона, ранее сообщила ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

В 2013 г. дочерняя структура «Суммы» «Глобалэлектросервис» получила подряд на 752 млн руб. Компания готовила площадку для строительства стадиона. В частности, она отвечала за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Представитель «Глобалэлектросервиса» претензии к качеству работ отвергал. «При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он «Ведомостям». – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза».

Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти». Группе «Сумма» также принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком».

Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One. В конце января миллиардер попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова