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Bloomberg узнал об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией

Военно-воздушные силы США планируют отказаться от контракта стоимостью в сотни миллионов долларов с компанией, связанной с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо ВВС США.

Из письма следует, что военные решили разорвать контракт на изготовление противобункерных авиабомб с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. после жалоб американских законодателей. Причиной является то, что головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach, — связана с Вексельбергом. Бизнесмен с апреля этого года находится под санкциями США.

«По этой причине 30 августа 2018 г. ВВС отправили уведомление о прекращении [совместной] деятельности Finkl», — говорится в письме. Собираются ли теперь американские ВВС перезаключать контракт или повторно объявлять тендер, пока не сообщается, отмечает Bloomberg.

Finkl получила контракт на изготовление бомб на $419,6 млн по результатам конкурса в конце июня. Ее материнская компания, швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежит Вексельбергу: по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% через Renova Innovation Technologies Ltd.

В апреле Вексельберг и его «Ренова» попали под санкции США. Минфин США указал, что до 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов компаний, а до 5 июня — разорвать с ними контракты. Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с «Реновой» до 5 июня. В противном случае контрагенты рисковали бы попасть под вторичные санкции.

После введения санкций «Ренова» снизила долю в своих швейцарских активах — производителе солнечных батарей и оборудования для электростанций Oerlikon (до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (до 12,6%).

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