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Bloomberg узнал об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией

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Военно-воздушные силы США планируют отказаться от контракта стоимостью в сотни миллионов долларов с компанией, связанной с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо ВВС США.

Из письма следует, что военные решили разорвать контракт на изготовление противобункерных авиабомб с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. после жалоб американских законодателей. Причиной является то, что головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach, — связана с Вексельбергом. Бизнесмен с апреля этого года находится под санкциями США.

«По этой причине 30 августа 2018 г. ВВС отправили уведомление о прекращении [совместной] деятельности Finkl», — говорится в письме. Собираются ли теперь американские ВВС перезаключать контракт или повторно объявлять тендер, пока не сообщается, отмечает Bloomberg.

Finkl получила контракт на изготовление бомб на $419,6 млн по результатам конкурса в конце июня. Ее материнская компания, швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежит Вексельбергу: по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владел 11,34% компании и еще 1,25% через Renova Innovation Technologies Ltd.

В апреле Вексельберг и его «Ренова» попали под санкции США. Минфин США указал, что до 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов компаний, а до 5 июня разорвать с ними контракты. Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с «Реновой» до 5 июня. В противном случае контрагенты рисковали бы попасть под вторичные санкции.

После введения санкций «Ренова» снизила долю в своих швейцарских активах — производителе солнечных батарей и оборудования для электростанций Oerlikon (до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (до 12,6%).

Кто попал под новые санкции США

Технологии
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Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете после 11 октября

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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются для защиты системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи должен состояться 11 октября.

В связи с этим ICANN предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Например, некоторые не смогут открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи, рассказала РБК руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 г. по инициативе ICANN. Они используются для защиты от мошенников, которые до появления ключей могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь, сам того не замечая, мог подключиться к серверу мошенников.

ICANN в 2010 г. обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы», рассказала Куликова. Несмотря на это, нынешняя смена ключей будет первой. ICANN впервые заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Переход к новой версии ключей был назначен на 11 октября 2017 г., но его пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, пояснила Куликова.

По ее словам, потенциально с проблемами при использовании интернета после смены ключей могут столкнуться 750 млн человек. Однако большинство операторов уже подготовились к этой процедуре и смогут перейти на новые ключи, добавила Куликова.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

СМИ узнали о негативном отношении парламентских партий Швеции к «Северному потоку – 2»

Ведомости
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Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», который соединит российские газовые месторождения с Германией. Об этом сообщает национальная радиостанция Sveriges Radio, опросившая политиков.

«Северный поток-2» - это плохое предложение как с позиции энергетической политики, так и с точки зрения окружающей среды и вопросов национальной безопасности», - заявила представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрем. Швеция, как и другие страны ЕС, стремится к увеличению доли возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как «зависимость от газа» уводит в противоположном направлении.

Представитель Христианско-демократической партии и член Европарламента Ларс Адактуссон отмечает, что «Россия не соблюдает международное право». Это было продемонстрировано «в Грузии, на Украине и на полуострове Крым». В связи с этим политик считает важным «найти другие способы обеспечения производства электроэнергии, а не зависеть от России».

Председатель Совета по делам ЕС в риксдаге Юнас Эрикссон из Партии зеленых поддержал решение Еврокомиссии сформулировать целевые показатели по энергетике и климату. Представитель Левой партии в шведском парламенте и член парламентского Совета ЕС Йенс Холм уверен, что пророссийский проект может быть прекращен, но для этого нужно принять новые законы.

Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока - 2», так же как Германии и Финляндии. Переговоры с властями Дании продолжаются. Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

Выбор редактора
Политика
Новости

Тайвань ввел безвизовый въезд для россиян

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Власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию острова, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что этот шаг направлен на развитие туризма.

Безвизовый режим будет действовать с 6 сентября по 31 июля 2019 г., пока в тестовом режиме. Граждане России смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней с туристической целью, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках и т. д.

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более шести месяцев, обратного билета и брони в следующий пункт назначения, а также отсутствие судимости.

Ранее гражданам России для въезда на Тайвань необходимо было оформлять тайваньскую визу в Москве или в представительствах Тайваня в других странах. Для этого требовалось приглашение от частного лица или тайваньской организации. Гостевые визы выдавались на срок от одного до трех месяцев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 г. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань частью Китая.

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Политика
Новости

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за кибератаки

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Акт «О киберсдерживании и реагировании» одобрен палатой представителей США, говорится в заявлении комитета по иностранным делам. Законопроект обязывает президента вводить санкции против «критических источников киберугрозы» (critical cyber threat actor) - иностранных лиц или иноагентов, несущих ответственность за спонсируемую государством кибердеятельность. Их списки должны регулярно публиковаться и обновляться, в том числе с учетом информации стран-союзников.

Во втором параграфе проекта приводятся слова шефа нацразведки, называвшего Россию, Китай, Иран и Северную Корею «величайшими киберугрозами Соединенным Штатам». Закон ставит в известность эти страны «о том, что США готовы к наложению жестких последствий за кибератаки», отмечается в заявлении комитета. В нем также говорится о том, что в последние годы «иностранные противники» США разработали сложные кибермеханизмы, которые могут навредить американской критической инфраструктуре, а также подорвать ее «экономику и выборы». Законопроект, по сути, кодифицирует неофициальную политику США по борьбе с киберпреступностью.

Документ предполагает, что президент может выбрать конкретный санкционный механизм, который в данном случае считает наиболее подходящим. Речь может идти об отказе в гуманитарной помощи, во въезде в США, а также об ограничениях при страховании, кредитовании и операциях с долговыми инструментами.

После одобрения палатой представителей документ, разработанный двухпартийной группой сенаторов, должен поступить на рассмотрение в верхнюю палату парламента США и затем, в случае одобрения, – на подпись президенту.

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Технологии
Новости

Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок

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Приложение для онлайн-покупок с рабочим названием IG-Shopping разрабатывает соцсеть Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники. Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны. В Instagram эту информацию не комментируют.

Дата выхода приложения не определена. Оно может не выйти и вовсе, но знакомые с проектом источники отмечают его перспективность для электронной торговли.

По данным Instagram, сейчас у соцсети 25 млн подписчиков и 2 млн рекламодателей. Четверо из пяти пользователей подписаны на представителей какого-либо бизнеса. Разработанные при создании приложения инструменты могли бы быть использованы и собственником Instagram, соцсетью Facebook, отмечает собеседник издания. Инструменты для электронной торговли Instagram разрабатывает с 2016 г.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства поддержать спрос на российские газовые турбины

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Правительство обсуждает создание механизма для поддержки инвесторов, которые будут устанавливать на ТЭС новые российские газовые турбины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 22 августа. Автором идеи собеседники издания называют предправления «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) Бориса Аюева. Минэнерго, Минпромторгу и «Системному оператору» поручено подготовить предложения о включении пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности (свыше 65 МВт) в механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

Такой механизм изначально создавался под энергодефицитные точки, но после массового строительства генерирующих мощностей их просто не осталось. Механизм конкурентного отбора устанавливает предельный уровень платы за мощность, вне зависимости от ставок ОФЗ и цены оборудования, которые становятся потенциальными рисками генераторов. Этим механизм отличается от договоров о поставке мощности (ДПМ), поясняет Владимир Скляр из «ВТБ капитала». КОМ НГ выходит дороже программ ДПМ и модернизации. Предельный платеж за мощность составляет здесь 1,729 млн руб. за МВт в месяц, при модернизации он прогнозируется на уровне 450 000 – 550 000 руб. за МВт в месяц.

«Предложение заключалось в том, чтобы рассмотреть возможность модификации этой системы для строительства ТЭС с использованием отечественных газовых турбин», — пояснили в «Системном операторе» смысл поручения правительства.

Новые предложения по КОМ НГ дают возможность дополнительной загрузки машиностроительных мощностей. Изначально сбыт пилотных образцов российских газовых турбин предполагалось обеспечить за счет программы модернизации старых ТЭС. Ее объем составляет 1,3 трлн руб. до 2030 г. Весной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов настаивал на поддержке газовых турбин на 65 и 170 МВт. Тогда речь шла о гарантиях закупки энергетиками 48 газовых турбин «Силовых машин» на 15 млрд руб. в рамках модернизации ТЭС. Бюджетное участие в проекте разработки турбин источник в Минпромторге оценивал в 7 млрд руб. в 2019–2021 гг.

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Финансы
Новости

Гендиректор Гознака заявил о необходимости модернизации купюры в 5000 рублей

Ведомости
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Концепция российских банкнот, разработанная в середине 1990-х, устарела. Об этом заявил гендиректор Гознака Аркадий Трачук, передает «Прайм».

«Банкнота номиналом 5000 руб. — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», – сказал Трачук.

При этом гендиректор Гознака отметил, что банкноты неоднократно проходили модернизацию и им добавляли защитные элементы. «Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела», – отметил он.

В начале сентября некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 руб. Производитель одних из самых популярных банкоматов в России – американский NCR – предупредил банки о массовом вбросе фальшивых банкнот именно этого номинала. В течение недели компания пообещала предоставить российским банкам новую прошивку для банкоматов.

Это не первый подобный случай, похожий был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.

Банкнота 5000 руб. появилась в обращении в 2006 г. Это купюра самого крупного номинала в России.

Как в России уничтожают деньги

Стиль жизни
Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

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Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу. Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, она не уточняет.

В Instagram певицы также выложено ее фото в аэропорту «Шереметьево».

Сейчас артистка находится на борту самолета, рассказал телеканалу «360» агент певицы. С чем именно связано ее заявление, он не знает, но предполагает, что оно не носит политического характера.

Самойлова, с детства передвигающаяся на инвалидной коляске и имеющая первую группу инвалидности, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 г., проходившем на Украине, однако служба безопасности страны запретила ей въезд (на три года) из-за ее выступления в Крыму в 2015 г. Россия отказалась выставлять другого представителя и не стала транслировать конкурс. После этого скандала регламент конкурса был уточнен. В нем появился запрет на делегирование исполнителей, въезд которым на территорию страны - хозяйки конкурса не разрешен.

В 2018 г. певица представила Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, но не смогла пробиться в финал конкурса. Для российских исполнителей такое случается впервые с 2004 г., когда были введены полуфиналы. Главный приз конкурса Россия завоевала лишь однажды - в 2008 г. это сделал певец Дима Билан с песней Believe.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Amazon заказал 20 000 фургонов Mercedes для нового сервиса

Ведомости
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Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что заказал 20 000 фургонов Mercedes Sprinter. Таким образом, американская компания стала крупнейшим в мире покупателем этой модели, уточняет Daimler (владеет Mercedes-Benz).

Amazon объясняет, что заказ был сделан для партнерской программы доставки. В рамках этого нового проекта интернет-ритейлер сдает в лизинг предпринимателям фургоны с логотипом Amazon для того, чтобы те занимались доставкой, пишет The Wall Street Journal. Интернет-ритейлер стремится обрабатывать больше своих собственных поставок, чтобы не отставать от растущего роста, добавляет газета.

Несколько партнеров Amazon уже завершили обучение в Сиэтле, где находится штаб-квартира интернет-ритейлера, цитирует The Wall Street Journal старшего вице-президента компании Дейва Кларка. Amazon ожидает на начальном этапе найти как минимум 500 партнеров, при этом компания уже получила «десятки тысяч» предложений, многих из которых находятся на стадии рассмотрения. «Мы ожидали большого интереса, но мы действительно потрясены тем, сколько людей - десятки тысяч людей - прошли полный процесс подачи заявки и дошли стадии проверки», – сказал Кейв.

На этой неделе, 4 сентября, капитализация Amazon превысила $1 трлн. Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки. Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $166 млрд, Forbes – в $167,5 млрд.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов