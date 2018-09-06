Нефтяники попросили увеличить компенсацию за продажу топлива внутри страны

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Нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
«Мы [параметрами] довольны и на цифрах готовы показать, что они тоже должны быть очень ими довольны. А если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», – сказал Сазанов (цитаты по «Интерфаксу»).
Минфин придерживается мнения, что нагрузка должна быть распределена между государством и нефтяниками в пропорции 50/50. «Компании настаивают, чтобы мы на 100%, полностью компенсировали разницу между ценой внутреннего рынка и ценой на экспорт. Мы говорим, конечно, у государства есть дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом, но у них он тоже есть», – указал Сазанов. По его словам, предложение нефтяных компаний сместит распределение налоговой нагрузки до 55/45 между государством и компаниями.
Минфин не видит объективных аргументов для корректировок надбавки, подчеркнул Сазанов. «Если бы нефть была $100 [за баррель] и курс как сейчас, я бы еще мог понять какие-то их жалобы, но даже при сегодняшней нефти и сегодняшнем курсе все в порядке», – заключил он.
Механизм демпфирующего коэффициента (надбавки) для возвратного акциза разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. В законе прописаны средние оптовые цены на топливо. Если цены на внутреннем рынке отклоняются от указанных в законе на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
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Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
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Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
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Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
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Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
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Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.
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Сегодня в Сочи предправления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон и председатель Народного комитета провинции Куангчи Нгуен Дык Чинь подписали меморандум о реализации интегрированного проекта «Разработка месторождения Бао Ванг — строительство электростанции в провинции Куангчи».
На подписании присутствовали президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.
Проект предусматривает поставку газа с месторождения Бао Ванг (открыто совместной операционной компанией «Газпрома» и Petrovietnam «Вьетгазпром») на электростанцию, которую будут строить в центральной части Вьетнама. Согласно меморандуму, месторождение подлежит доразведке, по результатам которой будет приниматься решение о его дальнейшей разработке.
«Газпром» совместно с Petrovietnam с 2000 г. ведет геологоразведку на блоке 112, получив там промышленный приток газа (на структурах Бао Ванг и Бао Ден суточные дебиты скважин составили 400 000 и 300 000 куб. м соответственно). Теперь компании приступают к промышленному освоению месторождений.
«Новый совместный проект позволит повысить экономическую эффективность нашей деятельности по освоению и реализации углеводородов в республике. Кроме того, проект будет стимулом для развития инфраструктуры всего центрального региона Вьетнама, экономической зоны «Донг Нам» и сохранения экологического баланса за счет использования чистого вида топлива», — сказал Алексей Миллер.
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Еврокомиссия одобрила приобретение компанией Apple сервиса Shazam по распознаванию мелодий и изображений.
«Еврокомиссия одобрила предлагаемое приобретение Shazam американской компанией Apple в соответствии с законодательством ЕС о слиянии... Проведя тщательный анализ данных Shazam о пользователях и музыке, мы установили, что приобретение этой компании Apple не приведет к ограничению конкуренции на рынке стриминговой цифровой музыки», - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Сделка, объявленная в декабре 2017 г., была приостановлена регулятором для изучения по запросу нескольких стран - Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции. Они опасались, что после покупки Apple приложение Shazam перестанет давать ссылки на конкурирующие с Apple Music музыкальные сервисы вроде Spotify, Pandora и YouTube. Планов развития сервиса Apple пока не раскрывала.
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Нью-Йорк по итогам 2017 года уступил Гонконгу первое место в списке городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн, следует из отчета компании Wealth-X.
По ее данным, количество мультимиллионеров в Гонконге выросло за год на 31% - до 10 010 человек. В Нью-Йорке их количество составило 8865 человек, этот город показал самый маленький прирост богатых людей среди всех городов, которые оказались в топ-10 городов, - 7%. В списке значатся еще четыре американских города — Лос-Анджелес (5250 человек), Чикаго (3255 человек), Сан-Франциско (2820 человек) и Вашингтон (2735 человек).
Помимо них, в список попали два японских города — Токио (3-е место, 6785 человек) и Осака (10-е место, 2730 человек), а также Париж (5-е место, 3950 человек) и Лондон (6-е место, 3830 человек).
Среди стран с наибольшим количеством мультимиллионеров первое место уверенно занимают США, где живет почти 80 000 человек с состоянием не менее $30 млн. Второе и третье места заняли Япония и Китай; в них проживают 17 915 и 16 875 мультимиллионеров соответственно, причем последний по сравнению с предыдущим годом показал рост богатства в 32,8%.
В 2017 г., как отмечает Wealth-X, количество мультимиллионеров в мире выросло на 12,9% до 255 810 человек. Их общее состояние за год увеличилось на 16,3% до $31,5 трлн. Количество богатых женщин перевалило за отметку в 35 000, их доля в рейтинге достигла 13,7%.
Технологии
Новости
В Совете Федерации узнали о реакции Google на предупреждение Роскомнадзора
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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила сведения о том, что представители компании Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами относительно ее возможного вмешательства во внутренние дела России. «Обсуждение... позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны названной американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются», - сказал председатель комиссии, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
На этой неделе сразу несколько российских ведомств, включая Роскомнадзор и Центризбирком, направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября. Соответствующая реклама публиковалась на видеохостинге Youtube, принадлежащем Google.
13 сентября комиссия вернется к данной теме и примет официальное решение, пообещал Климов. «В случае неисполнения законных требований реакция российской стороны будет адекватная, хотя не обязательно публичная», – цитирует сенатора пресс-служба Совета Федерации.
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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» по расследованию причин повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09» допускает, что его обшивка могла быть повреждена преднамеренно. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника ТАСС, отверстие в корабле могло быть просверлено после общей сборки. «Два пробных движения сверлом – и дырка. Вопрос: кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой: злой умысел», – сказал источник.
Собеседник «РИА Новости» заявил, что «комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц». По его словам, внутри «Союза» не предусмотрено никаких действий по сверлению корпуса толщиной два миллиметра, а значит, тот, кто использовал сверло, делал это преднамеренно.
Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства повреждения обшивки корабля выясняют сразу две комиссии: внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (изготовитель пилотируемых кораблей «Союз») и комиссия госкорпорации «Роскосмос».
Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла.
Как «Союз» готовят к запуску на МКС
Dmitri Lovetsky / AP
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» с новым экипажем Международной космической станции запланирован на 28 июля с космодрома «Байконур», сообщает «Интерфакс»
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Dmitri Lovetsky / AP
Риски при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок
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Артем Геодакян / ТАСС
Члены основного экипажа: астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндольф Брезник (слева направо)
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Dmitri Lovetsky / AP
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на пути к стартовому комплексу
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Юрий Смитюк / ТАСС
26 июля прошла проверка системы радиосвязи, проведены работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовая закладка массивов цифровой информации
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Bill Ingalls / NASA
Астронавт NASA Рэндольф Брезник в тренажере корабля «Союз МС-05»
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.
Сейчас международные антиотмывочные стандарты для криптовалюты отсутствуют. «Соответствующие стандарты, по всей видимости, в самом скором времени появятся», – сказал Ливадный (его слова передал «Интерфакс»).
Организации, предоставляющие связанные с цифровыми активами услуги, будут признаны полноценным сегментом финансового рынка с точки зрения формата FATF, отметил Ливадный. В связи с этим возникнет необходимость их учета и придания им правового статуса в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования антиотмывочного законодательства, пояснил Ливадный. В частности, они должны будут идентифицировать своих клиентов.
«Перед нами на повестке дня стоит вопрос регулирования правового статуса организаций, предоставляющих услуги по цифровым активам, прежде всего это обменные площадки и провайдеры "кошельков", которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Что за система это должна быть – просто учетная или разрешительная – это вопрос обсуждения», – добавил Ливадный.
Он обратил внимание, что сами по себе криптовалюты изначально создавались для обхода госрегулирования. «Безусловно, это инфраструктурные элементы, и сами цифровые активы используются в преступных целях достаточно часто, в особенности в обороте наркотиков», – подчеркнул Ливадный.
Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Поправки предусматривают запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства и разрешают обменные сделки с цифровыми деньгами только через специализированную площадку при условии идентификации пользователя.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
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Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинет этот пост, ее место займет Олег Осипов, работавший первым заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня». Об этом сегодня официально заявил зампред, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.
«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата - пресс-секретаря премьер-министра», - сказал Чуйченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Осипов работал в РИА «Новости» руководителем новостного блока, а до того был журналистом президентского пула.
Главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян поздравила своего зама с назначением, а правительство - «с отличным решением». «Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиаменеджер, - написала она. - Последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА "Россия сегодня", и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю».
Тимакова покинет свой пост в связи с переходом на другую работу, отметил Чуйченко.
Сама Тимакова, проработавшая пресс-секретарем Медведева 10 лет, рассказала журналистам, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. «После того как завершится оформление документов, он выйдет на работу», - сказала она.
Тимакова уточнила, что решила перейти на другую работу полгода назад, и поблагодарила премьера Медведева за поддержку. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», - отметила она. Свою должность на новом месте работы она не назвала, посоветовав дождаться официального сообщения.
Экономика
Новости
Майский указ Путина на 95% профинансируют из федерального бюджета
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Национальные проекты из майского указа президента Владимира Путина на 95% будут профинансированы из федерального бюджета, оставшиеся средства выделят регионы, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.
По словам Горнина, такое соотношение поддержал премьер Дмитрий Медведев. Однако оно не будет жестким, отметил замминистра: в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования может составлять 95-99%, а в регионах-донорах – 90-95%.
Речь идет о дополнительных госрасходах в размере 8 трлн руб. Эту сумму правительство должно было найти, чтобы довести общие расходы на финансирование нового майского указа Путина до 25 трлн руб. на следующие шесть лет. Основные цели развития России из указа будут оформлены в 12 национальных проектов.
Путин поручил к 2024 г. добиться попадания России в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, кардинально улучшить качество медицины и образования в стране, обеспечить масштабное строительство жилья и инфраструктуры.
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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с четверга, 6 сентября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации банков России в Сочи. «С сегодняшнего дня», - передал слова Поздышева «Интерфакс».
Как следует из материалов занимавшейся санацией банка управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом ЦБ в связи с формированием органов управления.
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
В августе бывший председатель правления и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляцию на решение о законности санации банка. Ранее арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в ФКБС и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.
По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в «тонущий» Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству, пишет Forbes.
Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.
Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых — состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.
На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
На фото - основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
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Михаил Метцель / ТАСС
На фото - Аркадий и Борис Ротенберги Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
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Валерий Шарифулин / ТАСС
На фото - гендиректор IPG PhotonicsВалентин Гапонцев На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
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Максим Богодвид / РИА Новости
На фото - совладелец группы ТАИФРадик Шаймиев Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
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Рахимкулов.рф
На фото - член правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
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Сергей Портер / Ведомости
На фото - председатель совета директоров группы РЕСО Сергей Саркисов На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
На фото - член совета директоров "Сибур Холдинга" Кирилл Шамалов Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
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Сергей Гунеев / РИА Новости
На фото - президент АО "Группа Альянс" Муса Бажаев Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев. Состояние семьи оценивается $1,41 млрд
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Екатерина Кузмина / Ведомости
На фото - совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
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Валерий Левитин / РИА Новости
На фото - президент УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд
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Правительство обсуждает возможность запуска специальной программы стимулирования кредитования жилищного строительства через страховку части рисков государством, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.
«Сейчас обсуждаем в правительстве создание специальной программы на базе принципов, на которых у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). Программа «будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», объяснил министр.
Орешкин отметил, что сейчас банковская система неспособна заместить все средства, которые ранее предоставлялись в рамках долевого строительства.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ЦБ, Минстрой и госкомпания «Дом.рф» разрабатывают схему поддержки банков, которые кредитуют застройщиков. Согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства к проектному финансированию станет «Дом.рф».
С 1 июля 2019 г. в России полностью откажутся от действующей системы привлечения денег дольщиков для строительства многоквартирных домов, ее заменит проектное финансирование. С этого срока деньги соинвесторов смогут зачисляться только на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик получит лишь после ввода в эксплуатацию дома. С 1 июля 2018 г. все сделки по финансированию строительства жилой недвижимости должны сопровождаться банками. Теперь девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры.
Взгляд властей на квартирный вопрос в России
Марат Абулхатин/ТАСС
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
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Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
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Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
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Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)