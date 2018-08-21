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РБК узнал о просьбе нефтяников увеличить субсидии для бензина

Правительство может увеличить бюджетную субсидию для нефтяных компаний – демпфирующую надбавку, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников. По данным издания, об этом властей попросили нефтяники.

По словам одного из собеседников издания, такое предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос. Это связано с сохранением рисков роста внутренних цен на топливо, а также рисков для бюджета и нефтяных компаний, объясняет источник. По данным близкого к администрации президента источника, параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.

Механизм демпфирующей надбавки разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину.

По данным источника РБК, близкого к одному из профильных министерств, в 2019 г. размер компенсации может составить около 120 млрд руб. Однако нефтяные компании не устраивает предложенная надбавка и они хотят компенсировать 100% экспортной премии, рассказывают два близких к разным министерствам источника издания. По словам одного из них, речь идет примерно о 200 млрд руб. в 2019 г.

За счет налогового маневра правительство изначально планировало получить от нефтяников 1,6 трлн руб. в 2019–2020 гг., однако после обсуждений с отраслью было принято решение предоставить компаниям дополнительные преференции, в результате сумма снизилась до 1 трлн руб. Как рассказывали «Ведомостям» три собеседника в нефтяных компаниях и подтверждали три чиновника, нефтяники могут встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить изменение параметров уже утвержденного законом налогового маневра. По словам части собеседников, нефтяники хотят попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн руб.

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