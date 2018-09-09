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«Ростех» продал «Калашникову» 60% авиакосмического предприятия «Молния»

«Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор о продаже последнему 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран». Об этом сообщил ТАСС замдиректора госкорпорации Александр Назаров.

«Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию», – отметил Назаров. По его словам, «Ростех» сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества предприятия, не отнесенного к непрофильным активам. Кроме того, в пользу госкорпорации регистрируется залог акций «Молнии» с запретом на отчуждение без согласия «Ростеха» сроком на десять лет.

По данным источника ТАСС, концерну придется погасить часть исторической задолженности «Молнии» в размере 600-700 млн руб. за счет собственных средств. В результате суммарные затраты концерна по сделке с учетом инвестиционной стоимости пакета акций в 348,2 млн руб. составят более 1 млрд руб. Частично кредитную задолженность предприятия планируется погасить за счет средств, вырученных от продажи непрофильных активов (оцениваются в более чем 1 млрд руб.). «Калашникову» предоставляется отсрочка платежа сроком на один год с возможностью пролонгации.

Стороны планировали закрыть сделку еще в апреле 2018 г., однако процесс продажи затянулся из-за длительного согласования ее условий, рассказывал источник информагентства.

«Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 м до 18 км.

«Молния» является одним из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России. Она участвовала в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», который совершил свой единственный космический полет в 1988 г. С 2010 г. «Молния» находилась в процедуре банкротства. В январе 2017 г. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение НПО с кредиторами и прекратил производство по делу.

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