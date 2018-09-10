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«Нацимбио» может потерять статус монополии

Дочерняя компания «Ростеха» – «Нацимбио» – может лишиться статуса единственного поставщика препаратов крови. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу. «Правительство поручило проработать и представить сценарии возможной реализации проекта, некоторые из них действительно предполагают отсутствие необходимости использования механизма единственного поставщика», – рассказал один из собеседников. Окончательное решение должно быть принято в течение двух месяцев.

Причиной этого стало невыполнение компанией обязательств по строительству завода «Киров плазма» в Кирове. Это являлось условием для получения статуса единственного поставщика. Компания обещала завершить проект к концу 2018 г., но срок запуска был перенесен на конец 2019 г. После того как в 2015 г. в «Ростех» влился «Микроген», стало понятно, что между ним и «Киров плазмой» «возникают вполне понятная синергия и возможности для оптимального завершения реализации этого проекта», описывает собеседник издания. Именно «Микроген» будет достраивать завод, если «Нацимбио» потеряет статус единственного поставщика. Не исключается и возможность предоставления ему господдержки. Каждому разрабатываемому сценарию [по статусу «Нацимбио» и развитию поставок вакцин] соответствуют свои механизмы финансирования, в том числе не исключена возможность использования целевой господдержки», – говорит собеседник издания.

В 2017 г. для завершения строительства завода «Нацимбио» привлекла к проекту Kedrion Biopharma, которая должна передать компании технологию производства препаратов крови, а также соинвестора «Фармстандарт», одного из основных поставщиков зарубежных препаратов крови.

Если у «Нацимбио» заберут статус и завод, у нее останется 32% в заводе «Синтез» в Кургане и доля в 25% на заводе «Форт», следует из базы СПАРК. Также до конца 2019 г. компания сохранит статус единственного поставщика вакцин и единственного поставщика для Федеральной службы системы наказаний – до конца 2018 г.