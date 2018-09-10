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Бизнес
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«Нацимбио» может потерять статус монополии

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Дочерняя компания «Ростеха» – «Нацимбио» – может лишиться статуса единственного поставщика препаратов крови. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу. «Правительство поручило проработать и представить сценарии возможной реализации проекта, некоторые из них действительно предполагают отсутствие необходимости использования механизма единственного поставщика», – рассказал один из собеседников. Окончательное решение должно быть принято в течение двух месяцев.

Причиной этого стало невыполнение компанией обязательств по строительству завода «Киров плазма» в Кирове. Это являлось условием для получения статуса единственного поставщика. Компания обещала завершить проект к концу 2018 г., но срок запуска был перенесен на конец 2019 г. После того как в 2015 г. в «Ростех» влился «Микроген», стало понятно, что между ним и «Киров плазмой» «возникают вполне понятная синергия и возможности для оптимального завершения реализации этого проекта», описывает собеседник издания. Именно «Микроген» будет достраивать завод, если «Нацимбио» потеряет статус единственного поставщика. Не исключается и возможность предоставления ему господдержки. Каждому разрабатываемому сценарию [по статусу «Нацимбио» и развитию поставок вакцин] соответствуют свои механизмы финансирования, в том числе не исключена возможность использования целевой господдержки», – говорит собеседник издания.

В 2017 г. для завершения строительства завода «Нацимбио» привлекла к проекту Kedrion Biopharma, которая должна передать компании технологию производства препаратов крови, а также соинвестора «Фармстандарт», одного из основных поставщиков зарубежных препаратов крови.

Если у «Нацимбио» заберут статус и завод, у нее останется 32% в заводе «Синтез» в Кургане и доля в 25% на заводе «Форт», следует из базы СПАРК. Также до конца 2019 г. компания сохранит статус единственного поставщика вакцин и единственного поставщика для Федеральной службы системы наказаний – до конца 2018 г.

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Политика
Новости

Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,52%

Ведомости
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Действующий губернатор Московской области единоросс Андрей Воробьев набрал на выборах главы региона 62,52% голосов избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам подсчета 100% протоколов.

В общей сложности за Воробьева проголосовали более 1,338 млн человек. Наилучший результат он получил в Балашихе (78,9%), худший – в Рузском (27,8%) и Волоколамском районах (20,68%), где проходили протесты против свалок.

Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99%, или более 278 000 голосов), третье – представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова (7,51%, или более 160 700 голосов).

Прошлые губернаторские выборы в сентябре 2013 г. Воробьев выиграл с результатом 78,94%. В ноябре 2012 г. указом президента Владимира Путина Воробьев был назначен врио губернатора, сменив во главе Подмосковья Сергея Шойгу.

Подмосковье против мусора

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Финансы
Новости

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Ведомости
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 руб. впервые с марта 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

В первые минуты торгов стоимость доллара достигла 70,16 руб. (+25 коп., или 0,4% к закрытию торгов пятницы). К 10.10 мск курс американской валюты скорректировался до 69,8 руб. (-0,14% к закрытию).

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 руб. (+9 коп., или 0,1%). К 10.10 курс скорректировался до 80,56 руб. (-0,3% к закрытию).

Официальный курс Центробанка, установленный на 8 сентября, составляет 69,03 руб. за доллар и 80,36 руб. за евро.

Экономика
Новости

Белоусов назвал нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Центробанк может повысить ключевую ставку на заседании в пятницу, однако такое решение было бы нежелательным, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

«Возможность [повышения ставки] есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет», – сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября, написали в обзоре «О чем говорят тренды» аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Они отметили, что об этом говорит рост ставок на денежном рынке,

ЦБ с марта держит ключевую ставку на уровне 7,25%. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Оснований снижать ставку немного, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Политика
Новости

Четырех губернаторов изберут во втором туре

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Губернаторы Приморского и Хабаровского краев, Республики Хакасии, а также Владимирской области будут избираться во втором туре. Ни один из кандидатов в этих регионах на прошедших 9 сентября выборах не набрал более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По итогам обработки 100% бюллетеней в Приморском крае в первом туре лидирует представитель «Единой России» Андрей Тарасенко (за него проголосовали 46,56% избирателей), на втором месте – коммунист Андрей Ищенко (24,64%).

В Хабаровском крае первое место занял кандидат ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), второе – действующий губернатор-единоросс Сергей Шпорт (35,62%).

В Республике Хакасии в первом туре победу одержал представитель КПРФ Валентин Коновалов (44,81%), второе место досталось действующему губернатору от «Единой России» Виктору Зимину (32,42%).

Во Владимирской области действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова обошла кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (36,42% и 31,19% соответственно).

Политика
Новости

WSJ сообщила о готовности Асада применить химоружие в Идлибе

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Президент Сирии Башар Асад дал согласие на химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в провинции Идлиб, пишет газета Thе Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп угрожал провести массированную атаку против сирийских правительственных сил, в случае если Асад устроить «резню» в Идлибе, последнем опорном пункте оппозиционных сил, которые Дамаск расценивает как террористов, отмечает WSJ. Однако, по данным собеседников газеты, Трамп не принял окончательного решения, в ответ на какие действия Асада США применят военную силу и будут ли атакованы помогающие Дамаску российские и иранские силы. Белый дом также может отказаться от атаки и вместо этого ввести санкции против сирийских чиновников, указывает издание.

«Мы не говорили, что США будут использовать армию в ответ на наступление [Асада на Идлиб], – сказал WSJ высокопоставленный чиновник американской администрации. – Мы располагаем политическими инструментами, мы располагаем экономическими инструментами. Есть несколько различных вариантов, которые мы могли бы использовать, если бы Асад принял этот безответственный, опасный шаг».

Как сообщает WSJ, американские разведданные свидетельствуют о том, что Асад разрешил военным использовать хлор, однако пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность также применить другое химическое оружие – нервно-паралитический газ зарин. Последний, как утверждали западные страны, уже применялся армией Сирии против оппозиции. В Пентагоне официально отказались комментировать военные планы США, подчеркнув, что использование режимом Асада химического оружия в прошлом «задокументировано» и противоречит региональной стабильности.

Российские и сирийские самолеты в выходные, по сообщениям западных СМИ, совершили новую серию авиаударов по позициям боевиков на юге Идлиба и на севере соседней провинции Хама. Представители сирийской оппозиции заявили, что «самый жестокий» за месяц удар по Идлибу имеет целью убедить их сдаться до начала широкомасштабного наступления, сообщало Reuters. В свою очередь, Минобороны России заявляло, что боевики согласовали план провокации с применением химического оружия в Идлибе, что должно стать поводом для западной коалиции нанести новый удар по сирийским правительственным объектам.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Технологии
Новости

Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

Ведомости
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Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме. Оценка комплекса проводилась в июле.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», – рассказал собеседник «Роскосмоса». Причины появления пустот он не уточнил.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры информацию «Роскосмоса» не прокомментировали.

5 сентября «Роскосмос» заключил договор на устранение пустот. На сайте госзакупок сказано, что контрагентом стало ООО «Адонис». Сумма контракта – 4,57 млн руб. Заказчиком работ является Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Президентский указ о строительстве космодрома был подписан в 2007 г. Строительство началось спустя пять лет и завершилось в 2016 г. Позже Дмитрий Рогозин в ранге вице-премьера заявлял, что до четверти денег, выделенных на проект, уходило к фирмам-прокладкам. Стоимость объектов космодрома составила около 100 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Гендиректор Alibaba уйдет в отставку через год

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Сооснователь и гендиректор китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма намерен отойти от управления группой в ее 20-летний юбилей, 10 сентября 2019 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Его место займет главный исполнительный директор Даниэль Чжан. С этого поста Ма ушел еще в 2013 г.

Совет директоров ритейлера 54-летний Ма намерен покинуть после годового собрания акционеров в 2020 г. Он продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership, в которую входят 36 ключевых менеджеров компании.

Капитализация Alibaba, в которой работает 66 000 штатных сотрудников, составляет около $420 млрд. Ма является одним из самых богатых людей в Китае с состоянием $36,6 млрд по версии Forbes.

Даниэль Чжан был автором идеи «дня холостяка» – ежегодной распродажи, которая проводится 11 ноября, и известной как крупнейшее событие на рынке онлайн-покупок.

Ожидается, что Джек Ма посетит Восточный экономический форум, на котором планирует встретиться с рядом российских чиновников, передает «РИА Новости» со ссылкой на три источника, участвующих в подготовке визита делегации из КНР. Ранее сообщалось, что Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ обсуждают совместный проект в интернет-торговле.

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Политика
Новости

Губернатор Приморья определится по итогам второго тура выборов

Ведомости
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Ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог преодолеть 50%-ный барьер, победитель определится во втором туре выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя крайизбиркома Наталью Камаеву.

Во второй тур выходит кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который по итогам подсчета почти 100% протоколов получил 46,57% голосов, а также кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64%. На третьем месте кандидат Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, за которую проголосовали 10,94% избирателей.

Необработанными остаются данные из трех комиссий, но, по словам представителя крайизбиркома, на результат они уже не повлияют. Явка в первом туре составила 30,24%. Второй тур должен пройти не позднее чем через 21 день.

Определить победителя губернаторских выборов в первом туре не удалось также в Хабаровском крае. Там нынешний губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набравший 35,62%, проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, за которого проголосовали 35,81%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о скором визите министра энергетики США в Россию

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Министр энергетики США Рик Перри прибудет в Россию на встречу со своим коллегой Александром Новаком. Переговоры намечены на 13 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. До этого, 11 сентября, американский чиновник встретится с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, уточняет Reuters. Встречи состоятся в преддверии саммита в формате ОПЕК+ в Алжире 23 сентября и введения американских санкций в отношении Ирана, намеченного на ноябрь.

Аль-Фалех находится в США с конца прошлой недели. В субботу, саудовский министр, Перри и исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс были представлены участникам футбольного матча в Texas A&M University. Все трое являются выпускниками университета.

Из-за санкций США поступление иранской нефти на рынок может сократиться примерно на четверть. В преддверии этого цены на нефть выросли до $76/барр. Лидерам сделки ОПЕК+ – России и Саудовской Аравии – предстоит решить, следует ли восполнить возможный дефицит и если да, то насколько, чтобы не уронить рынок.

Перри станет первым высокопоставленным чиновником США, прибывающим в Россию, после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. В повестке переговоров помимо иранской проблематики и сделки ОПЕК+ значится ситуация вокруг «Северного потока – 2». Ранее Трамп отговаривал Германию от поддержки строительства газопровода, а представители госдепартамента заявляли о том, что проект попадает под американские санкции. Законопроект о санкциях сейчас находится в конгрессе США. Однако введение ограничений на практике грозит ухудшением отношений американских энергетиков с европейскими партнерами.

Новак и Перри уже встречались в конце июня, когда российский министр прилетал в США. Тогда речь шла о работе американских энергетических компаний в России в условиях санкций. Ранее Перри признавал, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Ассоциация кондитеров пожаловалась Медведеву на дефицит сухого молока

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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» написала письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе говорится о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета поставок этой продукции из Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин в письме отмечает, что российские поставщики не могут покрыть острую нехватку качественных сухих молочных продуктов. По данным ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает только 50% потребностей российских кондитеров.

О том, что запрет поставок белорусского сырья создаст риски для российской пищевой промышленности, ранее предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Соответствующее письмо АЕБ направила первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву.

Представитель Гордеева заявил, что с разобраться с ситуацией поручено Минсельхозу. «Ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», – отметили в пресс-службе ведомства.

Запрет на импорт части молочного сырья из Белоруссии, в том числе сухого молока и сыворотки, был введен 6 июня. В июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его белорусский коллега Леонид Заяц договорились о постепенном снижении взаимных ограничений. На данный момент Россельхознадзор разрешил поставки сухого молока в Россию только нескольким белорусским предприятиям.

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Политика
Новости

Губернатора Хабаровского края выберут во втором туре

Ведомости
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Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края 35,81% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России (ЦИК). Так как лидирующий кандидат получил менее 50% голосов, в регионе должен состояться второй тур выборов.

Нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74% голосов по итогам подсчета протоколов, на четвертом месте оказался Игорь Глухов от «Справедливой России» с результатом в 5,49%, на пятом – кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров (3,81%).

Второй тур выборов может пройти 23 сентября. Окончательное решение о его назначении примет краевая избирательная комиссия 12 сентября после подведения итогов единого дня голосования, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. По его словам, избирательная кампания обошлась Хабаровскому краю в 146 млн руб., на проведение второго тура может потребоваться еще 97 млн руб.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о возможном проведении вторых туров на выборах губернаторов в одном-трех регионах. По ее словам, вероятность второго тура свидетельствует о «реальной конкурентной борьбе» в регионах.

В единый день голосования 9 сентября прошли выборы губернаторов в 22 российских регионах, в том числе в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях.

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