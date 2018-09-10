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Литовский акционер аэропорта «Жуковский» решил выйти из проекта

Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила «Жуковский», решила продать свою долю в управляющей компании аэропорта – АО «Рампорт аэро». Об этом рассказал гендиректор ASG Йонас Янукенас, передает «Интерфакс».

Янукенас сказал, что соответствующее решение было принято из-за нескольких причин. «Мы концентрируемся на Азии», – отметил он. По его словам, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Однако конкретные названия компаний он не раскрыл.

Аэропорт «Жуковский» построила компания «Рампорт аэро», блокирующий пакет в ней принадлежит структуре «Ростеха», 75% минус 1 акция были у структуры ASG – у ООО «Авиа солюшенс груп – Аэропорт менеджмент». Но в сентябре 2015 г. ASG продала эту российскую компанию связанной стороне – голландской Avia Solutions Group B.V. – за 1 млн руб. В голландской компании у литовского холдинга только 30% (эффективная доля в «Рампорт аэро», таким образом, - 22,5%), владелец 70% (эффективная доля в «Рампорт аэро» - 52,5%) не раскрывался.

С 2014 г. акционеры потратили $27 млн на строительство терминала «Жуковского». «У нас нет цели окупить за какой-то определенный срок, есть задача получать постоянный доход от актива. И чтобы актив постоянно рос в цене. А главная цель – вывести компанию (АО «Рампорт аэро». – Прим. «Ведомостей») на биржу – возможно, московскую», – рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2017 г. председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис.

Первый рейс «Жуковский» принял в 2016 г. Выручка аэропорта в 2017 г. составила 234,5 млн руб., валовый убыток – 251,7 млн руб.

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