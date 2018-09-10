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«Аэрофлот» подписал соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение на поставку еще 100 российских самолетов SSJ100 на Восточном экономическом форуме. Об этом говорится в сообщении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в ОАК).

«Аэрофлот» получит 100 российских самолетов SSJ100 с 2019 по 2026 г., сказано в сообщении. В лайнерах предусмотрено 87 мест: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом, уточняется там же. «Мы подписали крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Савельева.

О том, что «Аэрофлот» закажет у компании ГСС еще 100 самолетов SSJ100, рассказывали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняли два собеседника.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. В 2005 г. «Аэрофлот» подписал с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке авиакомпании 49 SSJ100. «Аэрофлот» их крупнейший эксплуатант.

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