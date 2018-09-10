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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.
Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.
СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.
Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета и продюсера Александра Роднянского. По его словам, картину выбрали «большинством голосов».
«Собибор» – первая режиссерская работа Константина Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому. Первоначально он даже значился одним из сценаристов картины. Однако в середине февраля министр заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».
В 2018 г. Россия выдвигала на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм награду не получил. В этой номинации выиграла чилийская лента «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио.
В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Лучшим фильмом года стала картина «Лунный свет»
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Reuters
Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили со второй попытки. Сначала Уоррен Битти после паузы назвал «Ла-ла ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет». Оказалось, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт
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Lucy Nicholson / Reuters
В итоге «Ла-ла ленд» получил шесть «Оскаров» из 14 номинаций: за операторскую работу, работу художника-постановщика, музыку, песню, главную женскую роль и режиссуру. Создатель «Ла-ла ленд» Дэмьен Шазелл (на фото в центре) стал самым молодым режиссером – обладателем «Оскара» в истории награды
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Chris Pizzello/Invision/AP
Награду лучшей актрисе Эмме Стоун вручал триумфатор прошлого года Леонардо Ди Каприо
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Chris Pizzello/Invision/AP
Джон Ледженд исполнил во время премии композициии City of Stars и Audition из "Ла ла ленд", номинированные как "Лучшая песня". Победителем признали City of Stars
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Richard Shotwell/Invision/AP
Почетную премию за вклад в киноискусство получил Джеки Чан
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Lucy Nicholson / Reuters
Лучшим иностранным фильмом признали работу иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Фахради и исполнительница главной роли Таране Алидусти отказались приехать на «Оскар» в знак протеста против политики Дональда Трампа в отношении правил въезда в США. Также на церемонии не оказалось оператора лучшего короткометражного документального фильма «Белые шлемы» (на фото его авторы) - ему не дали визу
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Chris Pizzello/Invision/AP
По традиции на церемонии вспомнили актеров и режиссеров, умерших в прошедшем году. На фото: актриса Кэрри Фишер
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшим анимационным фильмом назвали "Зверополис"
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Lucas Jackson / Reuters
В номинации «Лучший актер первого плана» победил Кейси Эффлек за работу в картине «Манчестер у моря»
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (на фото), и Махершала Али, снявшийся в «Лунном свете»
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Избирательная комиссия Приморского края проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона в воскресенье, 16 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.
Во втором туре буду участвовать два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем признают того кандидата, который наберет простое большинство голосов.
В прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Приморье принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).
Приморский край – один из четырех регионов, в котором пройдет второй тур губернаторских выборов. Кроме того, 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей в Хабаровском крае, Республике Хакасия, а также во Владимирской области. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что второй тур в этих четырех регионах должен пройти 23 сентября. Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, объяснила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».
9 сентября в Москве прошли выборы мэра. Явку поднимали за счет «дачных» участков за пределами столицы и продления голосования до 22.00. Однако сопоставимая явка на 20.00 в воскресенье оказалась ниже, чем на выборах 2013 г.
«Аэрофлот» получит 100 российских самолетов SSJ100 с 2019 по 2026 г., сказано в сообщении. В лайнерах предусмотрено 87 мест: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом, уточняется там же. «Мы подписали крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Савельева.
О том, что «Аэрофлот» закажет у компании ГСС еще 100 самолетов SSJ100, рассказывали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняли два собеседника.
Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. В 2005 г. «Аэрофлот» подписал с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке авиакомпании 49 SSJ100. «Аэрофлот» их крупнейший эксплуатант.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Японская компания SBI Holdings стала участником консорциума инвесторов, вложивших деньги в Совкомбанк. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент «Ведомостей». Размер доли Дмитриев не раскрыл.
Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, говорится в сообщении банка и РФПИ. Кроме того, это «станет очередным шагом» к проведению IPO банка, уточняется там же.
В мае 2018 г. SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.
В июне стало известно, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corp., планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка. Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрывались. До этого единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, основные бенефициары которой – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.
Восемь крупнейших сделок 2017 года
Евгений Разумный / Ведомости
История покупки производителя микрочипов Qualcomm конкурентом Broadcom похожа не на поглощение, а на детектив года. В ноябре совет директоров Qualcomm единогласно отверг предложение от сделки в $130 млрд с конкурентом, но тот решил не отступать и обещает заменить полностью совет, чтобы завершить крупнейшую сделку в истории технологических компаний. Состоится она или нет, покажет следующий год
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Ng Han Guan / AP
The Walt Disney Company объявила о покупке части активов конкурента – 21st Century Fox. Disney получит кино- и телевизионные студии, кабельные сети и международный телевизионный бизнес, в том числе и телеканал National Geographic, она также включает 39% акций Fox's в спутниковом вещателе Sky и киностудию 20th Century Fox. Кроме того, компания получит авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также на «Людей Икс», «Симпсонов», «Футураму» и другие проекты. Сделка оценивается в $66,1 млрд
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Sean Meyers/CVS Health via AP
В начале декабря американский оператор аптечной сети CVS Health договорился о приобретении одного из крупнейших американских страховщиков в сфере здравоохранения Aetna почти за $69 млрд. Это позволит компании защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств
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Volker Hartmann / AP
Немецкая строительная компания Hochtief обяъявила о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской компании Atlantia. Сумма сделки – $41,7 млрд
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Georgios Kefalas / AP
В июне американский гигант Johnson & Johnson закрыл сделку о приобретении швейцарской биотехнологической компании Actelion за $30 млрд
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United Technologies Corp
Американская United Technologies Corp. покупает поставщика авиационного оборудования Rockwell Collins. Сумма сделки – $30 млпд
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GGP Inc
Девелопер Brookfield Property Partners объявил о намерении приобрести 66% одного из крупнейших американских операторов торговых центров – General Growth Properties Inc. (GGP, на фото один из ТЦ компании), сумма сделки оценивается в $27,8 млрд
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Andy Kropa/Invision/AP
Французская Essilor International SA покупает итальянскую компанию - владельца бренда очков Ray ban и Oakley Luxottica Group SpA за $25,6 млрд. Сумма сделки - $25,6 млрд
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По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 70,17%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное табло в Мосгоризбиркоме.
«Самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,17% голосов, то есть 1 582 762 голоса», - сообщили в Мосгоризбиркоме (цитата по агентству «Москва»). Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.
Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,38%, третье - кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Четвертое и пятое места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин (6,72% и 1,87% соответственно).
Итоговая явка на выборах мэра Москвы - 30,96%. На прошлых выборах в 2013 г. она составила 32,07%.
Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования накануне, 9 сентября. Кроме Москвы прямые выборы проходили более чем в 20 регионах. В четырех из них пройдет второй тур.
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Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила «Жуковский», решила продать свою долю в управляющей компании аэропорта – АО «Рампорт аэро». Об этом рассказал гендиректор ASG Йонас Янукенас, передает «Интерфакс».
Янукенас сказал, что соответствующее решение было принято из-за нескольких причин. «Мы концентрируемся на Азии», – отметил он. По его словам, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Однако конкретные названия компаний он не раскрыл.
В долгосрочной перспективе предполагается совершение сделки по продаже части акций «Рампорт Аэро», подтвердил представитель «Жуковского». По его словам, пакет акций могут купить представители руководства компании. «Эти шаги рассчитаны на перспективу, не носят срочный характер и не вызваны напрямую экономическими причинами», – добавил он.
Аэропорт «Жуковский» построила компания «Рампорт аэро», блокирующий пакет в ней принадлежит структуре «Ростеха», 75% минус 1 акция были у структуры ASG – у ООО «Авиа солюшенс груп – Аэропорт менеджмент». Но в сентябре 2015 г. ASG продала эту российскую компанию связанной стороне – голландской Avia Solutions Group B.V. – за 1 млн руб. В голландской компании у литовского холдинга только 30% (эффективная доля в «Рампорт аэро», таким образом, - 22,5%), владелец 70% (эффективная доля в «Рампорт аэро» - 52,5%) не раскрывался.
С 2014 г. акционеры потратили $27 млн на строительство терминала «Жуковского». «У нас нет цели окупить за какой-то определенный срок, есть задача получать постоянный доход от актива. И чтобы актив постоянно рос в цене. А главная цель – вывести компанию (АО «Рампорт аэро». – Прим. «Ведомостей») на биржу – возможно, московскую», – рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2017 г. председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис.
Первый рейс «Жуковский» принял в 2016 г. Выручка аэропорта в 2017 г. составила 234,5 млн руб., валовый убыток – 251,7 млн руб.
Открывать четвертый международный аэропорт московского авиаузла «Жуковский» прилетел премьер Дмитрий Медведев (у трапа)
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А. Гордеев / Ведомости
Фасад нового аэропорта
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А. Гордеев / Ведомости
Во время церемонии открытия аэропорта гендиректор «Рампорт аэро» Томас Вайшвила подписал соглашение с руководством двух пассажирских авиакомпаний — казахстанской SCAT Airlines и киргизской Air Kyrgyzstan; а также двух российских грузовых авиакомпаний — «Скай гейтс эйрлайнс» и «Авиастар-ТУ»
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А. Гордеев / Ведомости
Пресс-служба «Ростеха» сообщает, что SCAT организует до 12 рейсов в неделю из «Жуковского», а Air Kyrgyzstan — 8
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А. Гордеев / Ведомости
Министр промышленности Денис Мантуров, заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Шугаев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на открытии аэропорта «Жуковский»
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А. Гордеев / Ведомости
Первые пассажирские перелеты из аэропорта начнет выполнять Air Kyrgyzstan ориентировочно 20 июня
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А. Гордеев / Ведомости
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Дмитрий Рогозин
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А. Гордеев / Ведомости
Программа развития аэропорта, состоящая из трех этапов, началась еще в 2014 г., напоминает ТАСС. В рамках первого этапа построен пассажирский терминал (15 000 кв. м) пропускной способностью 4 млн пассажиров в год. Также первый этап предусматривал расширение автодороги к аэропорту до четырех полос и строительство автостоянок
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А. Гордеев / Ведомости
Второй и третий этап предполагают расширение первого пассажирского терминала и строительство второго. По итогам общая площадь терминалов должна составить 60 000 кв. м, а пропускная способность вырасти до 12 млн пассажиров в год, следует из информации на сайте «Рампорт аэро»
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А. Гордеев / Ведомости
Премьер Дмитрий Медведев на церемонии открытия аэропорта «Жуковский»
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А. Гордеев / Ведомости
«Рампорт аэро» вложила в терминал пропускной способностью 4 млн человек в год $27 млн, полосу предоставил аэродром Летно-исследовательского института им. Громова
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В настоящее время повышать тарифы ОСАГО не стоит. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.
«Моя точка зрения – тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО – социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, – конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», – сказал Аксаков.
В ОСАГО, считает председатель комитета, нужны более гибкие тарифы, чтобы добросовестные водители не переплачивали за «аварийных». При этом нужно следить, чтобы страховщики не воспользовались расширением коридора для завышения цен, подчеркнул он.
«Если у тебя постоянно аварии, постоянно ты используешь страховую сумму для возмещения ущерба, ты должен больше платить [за полис]. Причем, может быть, существенно больше. Те, кто добросовестно ездит, они должны существенно меньше платить. Вот здесь есть тема для разговора», – отметил Аксаков.
Также депутат высказался о несвоевременности повышения штрафов за отсутствие ОСАГО, пока в ряде регионов есть проблема с доступностью полисов.
В июне этого года Центробанк опубликовал проект указания, согласно которому коридор базовых ставок по ОСАГО будут расширены на 20% вверх и вниз – до 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. В июле регулятор сообщил, что расширение тарифного коридора переносится на осень – ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт.
Бизнес
Новости
Bloomberg узнал о рисках UC Rusal свернуть часть производств
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Второй крупнейший в мире производитель алюминия - UC Rusal, попавшая под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской, будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей судьбе ограничений. Об этом сообщили Bloomberg два осведомленных источника. «Ведомости» направили запрос UC Rusal.
UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Обычно промышленники ведут переговоры о годовых поставках металла на Международной алюминиевой конференции, которая состоится на этой неделе. UC Rusal рискует остаться без контрактов, если в ближайшее время минфин не прояснит позицию по санкциям.
Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.
UC Rusal является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, и ее поставки металла и глинозема являются критически важными для мирового рынка.
Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group и швейцарский трейдер Glencore в апреле были вынуждены временно приостановить закупки у UC Rusal, дальнейшее взаимодействие компаний может быть сорвано в случае сохранения санкций. В компании Novelis агентству сообщили, что уже обеспечили себе альтернативные поставки алюминия. Norsk Hydro ASA, ключевой покупатель глинозема у UC Rusal, отметила, что имеет многочисленные контракты с UC Rusal, потому изучает потенциальные последствия.
Консультант аналитической компании CRU Group Эон Динсмор сомневается, что санкции могут быть ослаблены за два месяца до ноябрьских выборов в конгресс США. А поскольку российско-американские отношения политизированы, эксперт не исключает усиления санкций.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законопроект о добровольном отказе парламентариев от повышенных пенсий, сообщает ТАСС. «Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», – заявил Володин.
Впервые предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев озвучил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в конце августа. Тогда он не упоминал, что эта мера будет носить добровольный характер.
Но в поправках, которые «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября, предусмотрен добровольный отказ от льгот. «Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям», – объяснял тогда Турчак. По его словам, это будет «правильным и справедливым шагом». Кроме того, единороссы предложили направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.
На сайте Госдумы говорится, что среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. до уплаты подоходного налога. То есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб.
По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий – 13 304 руб.
В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Предполагалось, что для мужчин он составит 65 лет к 2028 г., для женщин – 63 года к 2034 г. Однако позже президент России Владимир Путин предложил увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63.
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Компания Whiteleave группы «Интеррос» Владимира Потанина вернула 2,1% акций «Норникеля» прошлому владельцу пакета – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к разным сторонам сделки.
Whiteleave объявила о завершении покупки 2,1% акций «Норникеля» у Crispian и увеличении своей доли в компании до 32,9% в середине марта. Эту сделку оспорил в Высоком суде Лондона второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – производитель алюминия UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Последний настаивал на том, что сделка нарушает акционерное соглашение от 2012 г.
Потанин и Дерипаска в ожидании решения суда договорились, что Абрамович может продать им 4% «Норникеля» пропорционально их долям и что суд развернет сделку, если сочтет ее нарушившей акционерное соглашение.
Значимость этого судебного решения для длительной борьбы за контроль над «Норникелем» между Потаниным и Дерипаской померкла после того, как в апреле в отношении последнего были введены блокирующие санкции США.
Представители «Норникеля» и «Интерроса» от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают ответа представителя Абрамовича.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул медиахолдинг. Об этом он рассказалРБК. По словам Медникова, он перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.
По информации издания, у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Медникова было десять заместителей, двое из которых - первые заместители. Речь идет о гендиректоре телеканала «Россия 1» Антоне Златопольском, а также об Андрее Кондрашове - пресс-секретаре предвыборного штаба Владимира Путина и журналисте ВГТРК, который занял пост первого заместителя гендиректора в медиахолдинге после президентских выборов.
Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать уход Медникова. Также она отказалась уточнить число заместителей Добродеева в настоящий момент.
Медников рассказал, что намерен заняться венчурным бизнесом. По его словам, сейчас идет регистрация юрлица инвестфонда - АО «Эквити-Алгоритм» - и он станет его единственным владельцем и руководителем. Приоритет инвестфонда - проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, и «поиск талантов».
Медников начал работать в ВГТРК в 2000 г., занимал должности главного редактора информационного канала «Вести 24» («Россия 24»), главного редактора телеканала «Россия 2». С 2009 г. стал заместителем гендиректора медиахолдинга. В последние годы Медников занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» - 41,29%). С 2013 г. Медников был председателем совета директоров «Цифрового телевидения». Весной этого года он покинул эту должность.