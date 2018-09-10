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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга»

Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.

Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.

СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.

Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.

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