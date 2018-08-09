Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Щербович без подряда
UCP Ильи Щербовича продала долю в подрядчике «Газпрома»
Контролирующим акционером «Стройгазконсалтинга» остается Газпромбанк
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Щербович без подряда
Евгений Разумный / Ведомости
Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% подрядчика «Газпрома» – «Стройгазконсалтинга» (СГК), рассказал «Ведомостям» человек, близкий к СГК, и подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля.
Вторая половина СГК принадлежит Газпромбанку, его представитель не ответил на запрос. СГК от комментариев отказался.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}