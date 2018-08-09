Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Щербович без подряда

UCP Ильи Щербовича продала долю в подрядчике «Газпрома»

Контролирующим акционером «Стройгазконсалтинга» остается Газпромбанк
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Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% подрядчика «Газпрома» – «Стройгазконсалтинга» (СГК), рассказал «Ведомостям» человек, близкий к СГК, и подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля.

Вторая половина СГК принадлежит Газпромбанку, его представитель не ответил на запрос. СГК от комментариев отказался.

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