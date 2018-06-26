В «Стройтранснефтегазе» Геннадия Тимченко новый гендиректор

За несколько лет «Стройтранснефтегаз» более чем вдвое увеличил выручку – с 57,8 млрд руб. в 2013 г. до 120,8 млрд руб. в 2016 г. Стройтранснефтегаз

Гендиректором АО «Стройтранснефтегаз» назначен Иван Сибирев, сообщила компания. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора – директора проектов по линейному строительству. Прежний руководитель компании – Владимир Карташян, сохранив за собой кресло в совете директоров, возглавил комитет по стратегическому планированию, сообщил «Стройтранснефтегаз».

АО «Стройтранснефтегаз» – один из трех крупнейших подрядчиков «Газпрома». У Volga Group Геннадия Тимченко – 31,5% акций компании, у Газпромбанка – 10%.

Карташян руководил подрядчиком с 2014 г. За этот срок он «вывел компанию на принципиально новый уровень и сделал одним и лидеров на рынке нефтегазового строительства», сказал Карташян «Ведомостям». В качестве основных задач, стоящих перед ним теперь, он называет «контроль за обеспечением высоких операционных и финансовых результатов, вывод компании на новые рынки и преемственность в операционном управлении».

За несколько лет «Стройтранснефтегаз» более чем вдвое увеличил выручку – с 57,8 млрд руб. в 2013 г. до 120,8 млрд руб. в 2016 г. (данные «СПАРК-Интерфакса»). После чистого убытка 1,57 млрд руб. в 2013 г. компания получила за 2014-2016 гг. 22,5 млрд руб. чистой прибыли (по РСБУ). В значительной степени этому способствовало то, что компания Тимченко вошла в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома». Финансовые показатели за 2017 г. компания пока не раскрывала.

Только в течение 2015-2017 гг. «Стройтранснефтегаз» заключил с «Газпромом» и его дочерними компаниями контрактов более чем на 580 млрд руб. А в 2016 г. и вовсе стал лидером по этому показателю в «большой тройке», куда помимо компании Тимченко входят «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга «Стройгазконсалтинг». Среди основных проектов, в которых принимает участие «Стройтранснефтегаз», – строительство трубопровода «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского месторождения, строительство подводящих магистральных газопроводов для «Турецкого потока» и «Северного потока - 2».

В мае этого года стало известно, что «Стройтранснефтегаз» получил еще один крупный заказ от газового концерна. Компания станет генподрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к «Северному потоку – 2» – магистрали Грязовец – КС «Славянская» стоимостью 74,68 млрд руб. В документах закупки сообщалось, что решение о выборе подрядчика принимал лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: «Выбор подрядчика по СМР не требуется, по резолюции председателя правления назначено АО "СТНГ". Договор заключается на условиях закупки у единственного поставщика».