Бизнес

Новости

Один из крупнейших акционеров Papa John's сократил долю на фоне скандала

JPMorgan сократил долю в сети пиццерий Papa John's с 5 до 2,4%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский финансовый холдинг был четвертым по величине акционером Papa John’s, а стал одиннадцатым.

Bloomberg уточняет, что в JPMorgan отказались от комментариев. Напряженность в совете директоров Papa John's нарушает доверие акционеров, особенно в то время, когда некоторые франчайзи рассказывают о сложностях в привлечении клиентов, объяснил агентству аналитик BTIG LLC Питер Салех. Сеть пиццерий не должна находиться в центре внимания, а должна исправлять все проблемы, добавил он.

В июле основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер, который занимал пост председателя совета директоров, покинул компанию. Его отставку приняли независимые директора. Уход Шнаттера произошел после того, как он негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги, которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Основатель Papa John’s подтверждал журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Шнаттер также подал в суд на совет директоров сети пиццерий, обвиняя их в нанесении «непоправимого вреда» компании, отмечает Bloomberg. Агентство уточняет, что в свою очередь некоторые акционеры подали жалобу против Papa John’s из-за действий Шнаттера. Он нанес ущерб бизнесу и репутации компании, считают они.

Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия