Технологии / ИТ-бизнес

Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия

Крис Уинн – о пицце в Древнем Риме и мобильных пекарнях будущего

29.05.18
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