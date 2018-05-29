Технологии / ИТ-бизнес Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия Крис Уинн – о пицце в Древнем Риме и мобильных пекарнях будущего {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 29.05.18