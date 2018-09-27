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Бизнес
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«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

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Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России. Он опубликован на сайте издания. В этом году первое место занимает «Лукойл». Компания возглавляет список шесть лет подряд – все время существования рейтинга.

В рейтинг крупнейших частных компаний вошли те, которые контролируются частными собственниками более чем на 50%, объясняет Forbes. Издание распределило компании по выручке 2017 г., для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, а для страховых компаний – суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.

Второе место рейтинга занимает X5 Retail Group, которая в прошлом году была третьей. Сейчас на третьем месте – «Сургутнефтегаз». В 2017 г. второе место занимал «Магнит», но он опустился до четвертой строчки. На пятом месте в этом году – «Татнефть».

Из топ-10 рейтинга выбыли «Норильский никель» и Veon (материнская компания «Вымпелкома»). Зато в этом году в десятку вошли Evraz (седьмое место) и НЛМК (восьмое).

Общая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12% до 36 трлн руб., отмечает Forbes. Самый большой рост оборота (в среднем на 42,8%) продемонстрировали угольные компании, на втором месте по динамике роста (30,7%) – строительные компании.

Ранее «Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Экономика
Новости

Силуанов не исключил отмены некоторых налоговых льгот

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, представляя сегодня в Госдуме отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 г., не исключил отмены некоторых неэффективных налоговых льгот. По его словам, правительство готовит методику оценки эффективности налоговых льгот, которая может быть принята в ближайшее время.

«Согласен с вами, что значительная часть из них [налоговых льгот] не работает, не является эффективной, и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы», — сказал Силуанов депутатам.

Однако речь не идет об основных льготах, указал министр. «Налоговые льготы, 11 трлн [рублей]... Мы не можем их все отменить и получить дополнительный источник [финансирования бюджета]. Большая часть этих льгот — это льготы социальные или стимулирующие, которые влияют на инвестиционную активность нашей экономики, — мы не сможем их отменить», — заметил Силуанов.

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Экономика
Новости

Кудрин пообещал следить за ликвидностью активов ФНБ

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Счетная палата будет внимательно следить за состоянием активов фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

«Мы резервный фонд (чьи функции перешли к ФНБ. – Прим. «Ведомостей») называли «подушкой безопасности», поэтому и ФНБ должен быть таким же высоколиквидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы. «Подушка безопасности», которая не открывается в нужный момент, уже не является «подушкой безопасности», – заявил Кудрин.

По его словам, ФНБ теперь главный резерв России. Раньше к состоянию активов фонда были другие требования, сегодня они должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому необходимо провести дополнительную оценку ликвидности, добавил Кудрин: «Благодаря резервному фонду нам не пришлось идти по миру с протянутой рукой, ни в МВФ, ни принимать определенные условия, и мы сохранили независимость проведения всех своих решений в части экономической политики страны».

«Качество госуправления чудовищное»: Кудрин назвал три главные реформы для ускорения роста экономики

Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 77 рублей

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В четверг курс евро на Московской бирже опускался ниже 77 руб. до 76,9 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. При этом курс доллара растет – до 65,8 руб. Ниже 77 руб. курс евро последний раз опускался 20 августа.

На 27 сентября ЦБ установил следующий курс валют: 77,48 руб. для евро и 65,75 руб. для доллара.

На курс евро повлияла ситуация в Италии, объясняет Bloomberg: там правительство не может договориться о допустимом уровне бюджетного дефицита на 2019 г., собрание по его обсуждению могут отложить. В свою очередь на курс доллара влияет решение Федеральной резервной системы США (ФРС), добавляет агентство. В среду ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

СМИ узнали об условиях нового кредита МВФ для Украины

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Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул новые условия Украине для получения нового кредита: их четыре. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, одно из требований – повысить цены на газ для украинцев: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23%. Еще одно требование касается антикоррупционной реформы, отмечает «Экономическая правда»: Украине рекомендовали перераспределить функции по проверке электронных деклараций между разными органами в пользу Национального антикоррупционного бюро. Следующее условие: Киев должен принять финансовый план, пишет «Экономическая правда». Последнее условие, по данным издания, – это реформа государственной фискальной службы Украины.

Киев получал кредит по программе stand-by. Такие кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, максимальная продолжительность программы – 36 месяцев. Украина сотрудничает с МВФ с 2015 г. «Экономическая правда» отмечает, что основная цель переговоров украинской стороны с МВФ сейчас – это договориться о перспективах сотрудничества в конце 2018 г. на 2019 г.

Как горел один из крупнейших газовых хабов Европы

Бизнес
Новости

McDonald’s пообещал убрать искусственные консерванты и ароматизаторы из бургеров

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McDonald's уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из бургеров, говорится в сообщении компании. Пока это правило будет распространяться только на семь классических бургеров: гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, биг мак и др. Всего в меню McDonald's их более десяти.

Проблемными ингредиентами, состав которых пришлось скорректировать, были сыр, булочки и соус, говорится в сообщении. Однако компания отмечает, что соленые огурцы будут по-прежнему будут приготовлены с использованием искусственного консерванта.

«Мы добились значительных успехов в развитии качества наших продуктов питания», – приводятся в сообщении слова президента McDonald's в США Криса Кемпичински.

Компания пытается изменить свой образ на более здоровый, чтобы остановить спад продаж на своем основном рынке - в США, объясняет The Wall Street Journal. При этом McDonald's не раскрывает, сколько потратил на улучшение меню, но Кемпичински обещает, что это окупится.

Как McDonald's открывался в России

Бизнес
Новости

JPMorgan назвал столичный рынок каршеринга одним из самых быстрорастущих

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Московский рынок каршеринга стал одним их самых быстро развивающихся в мире по количеству пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование JPMorgan.

На столицу приходится около 85% всего российского автопарка каршеринга. Московский рынок представлен 15 компаниями с автопарком около 11 500 машин. В день по каршерингу совершается более 60 000 поездок. В середине сентября на один каршеринговый автомобиль приходилось 1082 москвича. В исследовании говорится, что столичное правительство намерено довести этот показатель до 500 пользователей за счет увеличения парка до 25 000 машин. Это будет сопоставимо с мировыми лидерами рынка: в Торонто на конец II квартала 2017 г. на один автомобиль приходилось 498 жителей, в Мадриде – 500, в Штутгарте – 515 и в Нью-Йорке – 525.

Быстрый рост рынка каршеринга в Москве объясняется тем, что он происходит от «нулевой базы», говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Участники рынка ведут отсчет своей истории от ввода в Москве платных парковок в 2013 г. и развития столичного проекта «Московский каршеринг» с осени 2015 г. Он предполагал получение компаниями льготных разрешений на парковку в столице. Сейчас для владельцев сервисов она составляет 24 000 руб. в год для одной машины, говорит представитель «Яндекс.Драйва». Для пользователей сервисов парковка бесплатна. «Во многих городах-миллионниках начинают вводить платные парковки, и они также страдают от пробок, поэтому там каршеринг востребован не меньше, чем в столице», — отмечает руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева. В маленьких городах, по ее оценкам, шансов у сервиса практически нет.

Бизнес
Новости

Собянин попросил у правительства 770 млрд рублей на Московский транспортный узел

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Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр поддержать проект развития Московского транспортного узла (МТУ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. По его словам, 17 августа столичный градоначальник направил на имя вице-премьера Максима Акимова письмо, в котором сообщил, что из необходимых на проект 931 млрд руб. финансированием обеспечены лишь 159,5 млрд руб.

По оценкам столичных властей, проект обеспечен лишь на 17%. Из них в федеральном бюджете на 2019–2021 гг. заложены 53,1 млрд руб., в бюджете Москвы – 65,1 млрд руб. и 41,3 млрд руб. готово выделить ОАО РЖД. Для реализации проекта необходимо 771,6 млрд руб. до 2023 г. – по 154,3 млрд руб. ежегодно, говорит собеседник издания. Собянин попросил Акимова поддержать проект в полном объеме и дать поручение о том, чтобы предусмотреть выделение финансирования. В мэрии Москвы вопрос не прокомментировали.

В другом письме на имя Акимова, которое направляли несколько глав регионов Центрального федерального округа, включая Собянина, говорилось о выделении ОАО «РЖД» ежегодно около 50 млрд руб. напрямую на развитие железнодорожной инфраструктуры регионов, в том числе и на проект «Московские центральные диаметры», рассказал источник издания. Он утверждает, что предложение уже поддержано премьером Дмитрием Медведевым. В его аппарате не предоставили комментарий.

Развитие МТУ включено в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры, рассказал источник в аппарате Акимова. По его словам, вопрос финансирования обсуждается совместно с правительством Москвы, ОАО «РЖД», Минфином и Минтрансом.

Политика
Новости

Немецкие врачи продолжают выяснять источник отравления Верзилова

Ведомости
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Наиболее вероятной причиной отравления участника арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова является «приток или прием экзогенного вещества». Об этом говорится на сайте берлинской больницы Charite, где он проходил лечение.

Врачи клиники указывают, что по-прежнему придерживаются версии отравления Верзилова из внешнего источника – «никаких доказательств какой-либо другой причины болезни» врачи не нашли, но определить, что именно это было за вещество, пока не могут. «Токсикологические исследования до сих пор не дали четкого указания на субстанцию, которая послужила причиной» отравления, приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора клиники доктора Карла Макса Эйнхупла.

Накануне Верзилов заявил в интервью немецкой газете Bild о своей увереннности в том, что за его отравлением стоит ГРУ. «Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — рассказал он.

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Политика
Новости

Заксобрание Приморья отложило до октября утверждение даты новых выборов губернатора

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Внеочередное заседание заксобрания Приморья, на котором определится дата новых выборов губернатора края, состоится 16 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулата Текиева. Он отметил, что 16 октября – крайний срок, когда парламенту нужно определиться с датой.

Неделю назад избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты выборов главы региона из-за многочисленных нарушений. По ходу подсчета голосов лидировал выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко, но при обработке последнего процента вперед вырвался бывший врио губернатора Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о намерении оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего ранее Сахалинскую область. Обязанности главы Сахалинской области после ухода Кожемяко будет исполнять председатель регионального правительства Вера Щербина.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РЖД может предложить инвесторам приоритетный доступ на условиях take-or-pay

Ведомости
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ОАО «РЖД» готово предложить инвесторам приоритетный доступ к своим мощностям в обмен на повышенную оплату на условиях take-or-pay, которые до сих пор в железнодорожных перевозках не применялись. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты изменений в устав железнодорожного транспорта и в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ОАО «РЖД». Их в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направил первый замгендиректора монополии Вадим Михайлов.

В письме Михайлов поясняет, что в монополию поступило «обращение от пользователя услуг о возможности первоочередности предоставления» гарантий по провозным способностям железной дороги на условиях повышенных платежей. ОАО «РЖД» может предоставлять заинтересованным грузовладельцам услугу резервирования провозных и пропускных способностей на отдельных участках за плату, определяемую «по соглашению сторон». Для этого компания предлагает перенести на железнодорожные перевозки принцип take-or-pay, используемый сейчас при экспортных поставках газа. За резервирование пропускных мощностей грузоотправитель обязуется заплатить РЖД заранее оговоренную сумму, даже в том случае, если по факту они будут выбраны не в полном объеме.

Эти предложения поступили в ФАС через несколько дней после получения РЖД письма от владельца группы «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова на имя гендиректора железнодорожной монополии Олега Белозерова. В нем речь идет о готовности компании участвовать в строительстве Северомуйского тоннеля - 2 на БАМе за свой счет или в партнерстве с монополией. К 2022 г. «Сибантрацит» намерен увеличить производство угля с нынешних 26 млн до 52 млн т угля в год, а потенциальные потребители этой продукции – страны АТР выражают «крайнюю заинтересованность в увеличении пропускных способностей инфраструктуры ОАО «РЖД».

Максимальная пропускная способность Северомуйского тоннеля составляет 16 млн т грузов в год. Проект второго тоннеля позволит увеличить ее до 100 млн т. Он обсуждался на президентской комиссии по ТЭКу 27 августа и получил поддержку РЖД – Белозеров тогда говорил о необходимости приступать к ТЭО. Предполагается, что оно будет готово к 20 декабря. Срок реализации проекта глава РЖД оценивал в десять лет. Стоимость новой магистрали, по оценкам экспертов, может составить 100 млрд руб.

В ФАС получение письма ОАО «РЖД» подтвердили. Замруководителя службы Александр Редько подчеркивает, что ФАС поддерживает частные инвестиции, но с оговорками: «Будем исходить из эффекта для экономики: создаются дополнительные провозные или пропускные мощности и потребитель согласен их оплатить? Или речь идет о взимании повышенной платы за проезд по ограниченной инфраструктуре в интересах одних потребителей за счет отказа в перевозке другим?» Чиновник настаивает на необходимости исключить неверную мотивацию, когда дополнительные доходы зарабатываются на ограничениях провозных или пропускных мощностей.

Источники в отрасли опасаются разрушения базового принципа железнодорожных перевозок – недискриминационного доступа и говорят о том, что тоннель должен строиться не в интересах одного игрока. «Создается опасный прецедент, когда приоритетным пользователем может стать первый заявивший о себе или тот, кто больше заплатил. Если компания покупает объем на 50 млн т, а в перспективе его не выполняет, то что будет дальше? Перепродавать его? А по какой цене?» - задается вопросом собеседник издания.

Выбор редактора
Политика
Новости

Ford оценил ущерб концерну от пошлин Трампа на металлы в $1 млрд

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Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на ввоз стали и алюминия стоили американскому концерну Ford около $1 млрд, заявил главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт, передает агентство Reuters.

«Если говорить о нашей ситуации, то мы производим большую часть автомобилей в Северной Америке. Импортные пошлины на металлы оказали на нас очень серьезное негативное влияние. Речь идет о росте затрат в размере более $1 млрд», — рассказал Хакетт. Он напомнил, что компания также экспортировала автомобили под маркой Lincoln в Китай и до определенного момента это был «очень удачный бизнес». Теперь же концерн вынужден пересматривать стратегию с учетом 25%-ной пошлины на автомобили, признался его руководитель. По его словам, это серьезные сложности для компании.

Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства

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