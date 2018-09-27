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«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России. Он опубликован на сайте издания. В этом году первое место занимает «Лукойл». Компания возглавляет список шесть лет подряд – все время существования рейтинга.

В рейтинг крупнейших частных компаний вошли те, которые контролируются частными собственниками более чем на 50%, объясняет Forbes. Издание распределило компании по выручке 2017 г., для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, а для страховых компаний – суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.

Второе место рейтинга занимает X5 Retail Group, которая в прошлом году была третьей. Сейчас на третьем месте – «Сургутнефтегаз». В 2017 г. второе место занимал «Магнит», но он опустился до четвертой строчки. На пятом месте в этом году – «Татнефть».

Из топ-10 рейтинга выбыли «Норильский никель» и Veon (материнская компания «Вымпелкома»). Зато в этом году в десятку вошли Evraz (седьмое место) и НЛМК (восьмое).

Общая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12% до 36 трлн руб., отмечает Forbes. Самый большой рост оборота (в среднем на 42,8%) продемонстрировали угольные компании, на втором месте по динамике роста (30,7%) – строительные компании.

Ранее «Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира