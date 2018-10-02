Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» в список миллиардеров

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NYT: Скрипаль передал MI6 данные о «ведущей» к Патрушеву коррупционной схеме

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом, как пишет The New York Times, сам Скрипаль рассказал журналисту Марку Урбану, автору книги «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона».

Скрипаль назвал эту информацию «чувствительной». Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 г. в военном госпитале после допроса, проведенного сотрудниками российских спецслужб. Предположительно, он был задушен, рассказал Скрипаль, и, хотя у офицера был отрезаны несколько пальцев, официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.

Как пишет NYT, британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул о «коррупционной схеме», которая «ведет» к Патрушеву.

The Guardian со ссылкой на книгу Урбана сообщает, что Скрипаль не сразу поверил в то, что «российское правительство пыталось его убить». По данным журналиста, экс-офицер ГРУ проводил много времени, смотря «Первый канал», поддерживал присоединение Крыма к России, а также «пренебрежительно» отзывался об украинцах. Скрипаль отказывался верить в том, что российские военные «тайно» участвовали в украинском конфликте, и утверждал, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до Киева.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что его отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Россией. Москва обвинения отвергла.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении, Руслан Боширов и Александр Петров, и опубликовала их фотографии. На телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они — «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.