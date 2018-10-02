Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» в список миллиардеров
Агентство Bloomberg включило владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Точная оценка его состояния не называется.
«Красное & белое» – самый быстрорастущий ритейлер России, уточняет Bloomberg. По данным агентства, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд руб. в прошлом году и на 40% в этом году, что превратило Студенникова в миллиардера.
«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», – приводит Bloomberg слова Студенникова. Сейчас у сети около 6700 точек продаж. В типичном магазине «Красное & белое» 800 видов алкоголя, но также есть продукты питания вроде молока, колбасы и кофе, отмечает агентство. «Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших розничных продавцов продуктов питания, но «Красное & белое» разрушает рынок», – цитирует Bloomberg гендиректора Infoline Ивана Федякова. По его словам, в «Красном & белом» ниже цены на алкоголь и сети удается переманить покупателей традиционных ритейлеров вроде «Ашана» и «Магнита».
Студенников уже входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, но не в качестве долларового миллиардера. Впервые в рейтинг российского Forbes Студенников попал в 2015 г. Тогда издание поместило его на 180-е место, оценив состояние в $0,45 млрд. В 2018 г. Студенников поднялся на 115-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием в $950 млн.