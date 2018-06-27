Стиль жизни

Новости

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира. В него вошли 25 самых богатых семейных кланов мира, которые, по оценке Bloomberg, суммарно владеют $1,1 трлн (по состоянию на 15 июня). Рейтинг составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index. В рейтинг включены только те семьи, в которых состояние передавалось хотя бы единожды от поколения к поколению. В него не попали те семьи, состояние которых сосредоточено в руках одного наследника.

На первом месте рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Компания имеет 12 000 магазинов по всему миру. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в $151,5 млрд. Крупнейшими держателями акций Walmart являются наследники основателя компании Сэма Уолтона, которые владеют долями через Walton Enterprises LLC (43%) и Walton Family Holdings Trust (5,3%).

На втором месте рейтинга сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 г. Сейчас ею управляют его сыновья Чарльз и Дэвид. В 1983 г. они выкупили компанию у своих братьев – Фредерика и Уильяма – за $1,1 млрд. Чарльз и Дэвид владеют равными долями в размере 42% акций. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $98,7 млрд.

На третьем месте наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 г. одноименную компанию. Mars наиболее известна благодаря таким продуктам, как M&Ms, Milky Way и Mars Bars. При этом продукция для ухода за домашними животными составляет почти 50% выручки компании. Сейчас бизнес принадлежит наследникам Марса. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в $89,7 млрд.

На четвертом месте несколько семей, владеющих международной пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev. Bloomberg оценил суммарно состояние владельцев компании в $54,1 млрд. На пятом месте – наследники Тьерри Эрмеса, который в 1837 г. начал предлагать французскому двору предметы роскоши. Основанная им компания Hermеs сейчас является одним из крупнейших в мире производителей люксовых товаров. Совокупно состояние владельцев компании Bloomberg оценил в $49,2 млрд. На шестом месте рейтинга братья Ален и Джерард Вертхаймер, владеющие Chanel. Их состояние Bloomberg оценил в $45,6 млрд. На седьмом месте рейтинга – семья, владеющая индийской промышленной группой Reliance Industries Limited. Суммарно состояние наследников компании, по оценке Bloomberg, составляет $43,4 млрд. На восьмом месте – семейство, управляющее автоконцерном BMW. Совокупно состояние наследников компании Bloomberg оценил в $42,7 млрд. На девятом месте рейтинга расположилось семейство, владеющее промышленной группой Cargill Inc. Состояние наследников Уильяма Каргилла, основавшего компанию, Bloomberg оценил в $42,3 млрд. Замыкает топ-10 семья, владеющая немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Компанию в 1885 г. основал Альберт Берингер. Состояние его наследников сейчас оценивается агентством в $42,2 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes