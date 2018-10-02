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«Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение по спору с польской PGNIG

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«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с жалобой на промежуточное решение суда по иску польской PGNiG к российской компании о пересмотре цены поставок газа. Об этом говорится в сообщении PGNIG.

Об апелляции «Газпрома» PGNIG узнала от Стокгольмского арбитража, уточняется в сообщении. Там же говорится, что польская компания считает жалобу «Газпрома» необоснованной.

Летом Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. Суд признал, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – сообщала PGNIG.

В споре между «Газпромом» и PGNiG речь идет про условия долгосрочного контракта, который был заключен в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Договор рассчитан на срок до 2022 г.

В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.

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Политика
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Шойгу доложил Путину об отправке С-300 в Сирию

Ведомости
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставке комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам чиновника, в Сирию для обеспечения безопасности российских военных было отправлено и другое оборудование.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных. Все они погибли. Российское Минобороны обвинило в крушении ВВС Израиля. По мнению Москвы, Ил-20 под удар сирийских ПВО подставили действия израильских летчиков. Израиль отверг обвинения.

Позже Шойгу заявил о решении передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он уточнял, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — говорил он.

По словам источника, близкого к Минобороны, поставка всего одного дивизиона С-300 с четырьмя пусковыми установками означает, что Россия минимизирует ущерб для отношений с Израилем, возникший после спровоцированной действиями ВВС Израиля гибели российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных. По всей видимости, этот дивизион заменит устаревший и небезопасный сирийский комплекс С-200 на побережье Сирии, технически ответственный за гибель российского самолета.

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Кремль подтвердил скорое подписание сделки с Индией о поставке С-400 на $5 млрд

Ведомости
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Кремль подтвердил скорое подписание контракта с Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 на несколько миллиардов долларов. Подписание документа состоится во время визита президента России Владимира Путина в Дели 5 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — отметил он. Ушаков добавил, что вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. Он отметил, что связи России и Индии в этой области «носят давнишний, традиционный характер».

По словам Ушакова, в результате Дели получит современный комплекс ПВО, превосходящий по характеристикам аналогичные комплексы других стран.

Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, сообщало индийское издание The Times of India. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times со ссылкой на источники. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.

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Авто
Новости

Ferrari выпустит новый суперкар ограниченным тиражом 499 штук

Ведомости
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Концерн Ferrari выбрал 499 самых лояльных клиентов, которые получат шанс купить новый суперкар Monza стоимостью $1,85 млн (1,6 млн евро), сообщает Bloomberg. Автопроизводитель представил новую модель на автосалоне в Париже. Ferrari уточняла, что у этих спорткаров самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на моделях марки.

Monza сделана на базе флагманской модели итальянской марки 812 Superfast. Дизайн новинок вдохновлен классическими спорткарами 166 MM, 750 Monza и 860 Monza 1940-50 гг. Monza будет выпущена в двух версиях: одноместной SP1 и SP2 для водителя и пассажира, обе полностью открытые, как их гоночные прообразы.

Отобранные концерном клиенты смогут выбирать версию, но получат только один спорткар, сказал Bloomberg Television руководитель отдела продаж и маркетинга компании Энрико Галльера. Он подчеркнул, что никто не сможет купить обе версии. «Мы уже выбрали тех немногих счастливчиков, у кого есть возможность купить автомобили: каждый автомобиль был назначен на определенное имя», — добавил Галльера.

Monza оснащена 6,5 л атмосферным V12, мощность которого была увеличена до 810 л. с. (с 800 л. с. у 812 Superfast). Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, до 200 км/ч - за 7,9 с. Максимальная скорость свыше 300 км/ч — на 40 км/ч ниже, чем у Ferrari 812 Superfast.

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Бизнес
Новости

Walmart купит бренд одежды больших размеров

Ведомости
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Крупнейшая в мире сеть супермаркетов Walmart планирует приобрести бренд одежды Eloquil. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Eloquil – американская марка одежды для женщин, созданная четыре года назад. Размерный ряд бренда начинается с 14 размера (российский – 54, или XL). У компании есть шесть магазинов в разных штатах США.

Финансовые условия сделки официально не разглашаются. По данным источников издания Recode, Walmart заплатит за Eloquil $100 млн. Сегодня более половины женщин в возрасте 18-65 лет в США носят размер 14+, говорится в сообщении Walmart: «Это сегмент рынка, который исторически недооценен и пренебрегается».

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Бизнес
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Volkswagen уволил арестованного гендиректора Audi

Ведомости
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Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen объявил об увольнении гендиректора Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом» (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. – «Ведомости»). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее он был отстранен от работы.

Штадлер покидает также посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi. Решение «вступает в силу немедленно». Топ-менеджер уходит из компании, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что он покидает компании по соглашению сторон.

Ранее Automotive News писало, что концерн Volkswagen намерен выплатить денежную компенсацию Штадлеру в связи с досрочным расторжением контракта. Volkswagen считает, что ассоциации марки Audi с подозреваемым вредят имиджу бренда, уточняло издание.

В июне Штадлера задержала немецкая полиция, после чего его поместили в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что он может попытаться скрыть следы преступления. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления компании. Он также был назначен в правление Volkswagen 1 января 2010 г.

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