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«Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение по спору с польской PGNIG

«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с жалобой на промежуточное решение суда по иску польской PGNiG к российской компании о пересмотре цены поставок газа. Об этом говорится в сообщении PGNIG.

Об апелляции «Газпрома» PGNIG узнала от Стокгольмского арбитража, уточняется в сообщении. Там же говорится, что польская компания считает жалобу «Газпрома» необоснованной.

Летом Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. Суд признал, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – сообщала PGNIG.

В споре между «Газпромом» и PGNiG речь идет про условия долгосрочного контракта, который был заключен в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Договор рассчитан на срок до 2022 г.

В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.

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