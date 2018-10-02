«Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение по спору с польской PGNIG

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«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с жалобой на промежуточное решение суда по иску польской PGNiG к российской компании о пересмотре цены поставок газа. Об этом говорится в сообщении PGNIG.
Об апелляции «Газпрома» PGNIG узнала от Стокгольмского арбитража, уточняется в сообщении. Там же говорится, что польская компания считает жалобу «Газпрома» необоснованной.
Летом Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. Суд признал, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – сообщала PGNIG.
В споре между «Газпромом» и PGNiG речь идет про условия долгосрочного контракта, который был заключен в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Договор рассчитан на срок до 2022 г.
В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.
Какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставке комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам чиновника, в Сирию для обеспечения безопасности российских военных было отправлено и другое оборудование.
Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных. Все они погибли. Российское Минобороны обвинило в крушении ВВС Израиля. По мнению Москвы, Ил-20 под удар сирийских ПВО подставили действия израильских летчиков. Израиль отверг обвинения.
Позже Шойгу заявил о решении передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он уточнял, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — говорил он.
По словам источника, близкого к Минобороны, поставка всего одного дивизиона С-300 с четырьмя пусковыми установками означает, что Россия минимизирует ущерб для отношений с Израилем, возникший после спровоцированной действиями ВВС Израиля гибели российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных. По всей видимости, этот дивизион заменит устаревший и небезопасный сирийский комплекс С-200 на побережье Сирии, технически ответственный за гибель российского самолета.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
1/13
Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
2/13
«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
4/13
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
5/13
Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
6/13
Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
7/13
Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
8/13
С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
9/13
Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
10/13
По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
12/13
Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Кремль подтвердил скорое подписание контракта с Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 на несколько миллиардов долларов. Подписание документа состоится во время визита президента России Владимира Путина в Дели 5 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — отметил он. Ушаков добавил, что вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. Он отметил, что связи России и Индии в этой области «носят давнишний, традиционный характер».
По словам Ушакова, в результате Дели получит современный комплекс ПВО, превосходящий по характеристикам аналогичные комплексы других стран.
Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, сообщало индийское издание The Times of India. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times со ссылкой на источники. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
1/13
Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
2/13
«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
4/13
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
5/13
Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
6/13
Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
7/13
Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
8/13
С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
9/13
Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
10/13
По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
12/13
Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Концерн Ferrari выбрал 499 самых лояльных клиентов, которые получат шанс купить новый суперкар Monza стоимостью $1,85 млн (1,6 млн евро), сообщаетBloomberg. Автопроизводитель представил новую модель на автосалоне в Париже. Ferrari уточняла, что у этих спорткаров самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на моделях марки.
Monza сделана на базе флагманской модели итальянской марки 812 Superfast. Дизайн новинок вдохновлен классическими спорткарами 166 MM, 750 Monza и 860 Monza 1940-50 гг. Monza будет выпущена в двух версиях: одноместной SP1 и SP2 для водителя и пассажира, обе полностью открытые, как их гоночные прообразы.
Sebastian Geisler / imago / ТАСС
Ferrari Monza SP2
Отобранные концерном клиенты смогут выбирать версию, но получат только один спорткар, сказал Bloomberg Television руководитель отдела продаж и маркетинга компанииЭнрико Галльера. Он подчеркнул, что никто не сможет купить обе версии. «Мы уже выбрали тех немногих счастливчиков, у кого есть возможность купить автомобили: каждый автомобиль был назначен на определенное имя», — добавил Галльера.
Monza оснащена 6,5 л атмосферным V12, мощность которого была увеличена до 810 л. с. (с 800 л. с. у 812 Superfast). Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, до 200 км/ч - за 7,9 с. Максимальная скорость свыше 300 км/ч — на 40 км/ч ниже, чем у Ferrari 812 Superfast.
Суперкары и электромобили автосалона в Женеве
Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Range Rover SV Coupé – трехдверная версия флагмана модельной линейки Land Rover, которую под заказ будет производить технический центр SVO (Special Vehicle Operations) компании. Внедорожник-купе будет выпущен в количестве 999 штук, а цена от 240 000 фунтов стерлингов ($333 000) в Великобритании сделает его самой дорогой моделью марки. SV Coupé чуть ниже (на 8 мм) пятидверного аналога, оснащается 5-литровым бензиновым V8 мощностью 565 л. с. Продажи начнутся в конце 2018 г., в России машина появится в начале 2019 г., сообщила компания
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Rene Fluger/ Zuma / ТАСС
Lexus UX - первый компактный кроссовер премиум-марки Toyota, построенный на основе Toyota C-HR (платформа GA-C). Новая модель Lexus с «храбрым» дизайном схожа габаритами с C-HR (длина UX - 4495 мм, высота – 1520 мм, ширина – 1840 мм, колесная база – 2640 мм), но будет оснащаться более мощными двигателями, в том числе гибридным общей мощностью 178 л. с.
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Fabrice Coffrini / AFP
Внешность гибридного купе Polestar Concept 1 основана на концепте 2013 г. Volvo Concept Coupe, с которого начал сознание нового образа шведской марки дизайнер Томас Ингенлат. Китайская Geely, владелец Volvo Cars, собирается сделать из Polestar самостоятельный бренд, выпускающий дорогие модели с электроприводом на основе платформ Volvo. Выпуск купе с карбоновым кузовом и ценой около $130 000 должен начаться в Китае в середине 2019 г. Огромный для подключаемого гибрида аккумулятор емкостью 34 кВтч обеспечит машине запас хода на электричестве 150 км
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Rene Fluger / Zuma / ТАСС
Испанская Seat, входящая в концерн Volkswagen, собирается выделить в отдельный суб-бренд улучшенные версии машин, которым прежде добавляли в название суффикс Cupra. То есть, Cupra Ateca - кроссовер Seat Alteca в версии Cupra
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Концепт SsangYong e-SIV предсказывает внешность нового компактного кроссовера Korando, который заждался обновления с 2010 года
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Subaru показывает концепт довольно крупного (длина - 4775 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1435 мм, колесная база - 2730 мм) универсала Viziv Tourer с полным приводом и оппозитным мотором. Рыночные перспективы модели не объясняются, компания представляет Viziv Tourer как носитель дизайнерских идей и демонстратор нового поколения технологий помощи водителю EyeSight
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Электромобили Smart версии Night Sky символически открывают новую электрическую серию Mercedes - EQ, демонстрируя фирменный синий цвет линейки. Первая «настоящая» модель Mercedes-Benz суб-бренда EQ - EQC - появится в 2019 г. и будет основана на концепте кроссовера EQ 2016 года
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Josef Horazny / Zuma / ТАСС
Новый пассажирский компактный минивэн Peugeot Rifter сменит модель Partner (название вероятно сохранится для грузовой версии с тем же кузовом). Шоу-кар Rifter 4x4 демонстрирует возможные надстройки для использования практичного минивэна в путешествиях
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Лимузину Mercedes-Maybach S-Class освежили внешность и отделку. У флагмана линейки новая решетка радиатора, возможность двухцветной окраски кузова, две новых версии отделки салона. После перезапуска Maybach в феврале 2015 г. продано более 25 000 автомобилей суб-бренда, сообщила компания. В прошлом году каждый десятый Mercedes S-класса был с бейджем Maybach. Основные рынки Maybach S-Class – Китай, Россия и США.
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Cyril Zingaro / EPA / Vostock Photo
В пикап Mercedes-Benz X-Class начинают ставить 3-литровый V6 турбодизель (258 л. с., 550 Нм), который разгоняет полноприводный пикап до 100 км за 7,9 с
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Denis Balibouse / Reuters
Электрический кроссовер Hyundai Kona EV начнет продаваться на европейском рынке летом 2018 г. Субкомпактная модель будет предлагаться с двумя версиями аккумуляторов - на 300 или 470 км пробега без подзарядки. Мощность электромотора 204 л. с. От бензиновой версии, которая продается в Европе с прошлого года, электрокроссовер будет отличаться глухой решеткой радиатора
Новая компания Джорджетто Джуджаро, GFG Style, явно черпала вдохновение для концепта Sibylla в прежних творениях дизайнера. Например, передний сдвигающийся колпак напоминает о Chevrolet Testudo 1963 г., который был придуман Джуджаро, когда он работал в Bertone
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Pierre Albouy / Reuters
Второе поколение BMW X4 построено на платформе кроссовера X3, чуть больше его по размерам, разделяет с ним агрегаты и электронные системы
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Bentley Bentayga Hybrid - первый электрифицированный автомобиль люксового бренда. Подзаряжаемый гибрид (plug-in hybrid) использует бензиновый мотор V6 3,0 л и аккумулятор, дающий запас хода 50 км на электричестве. Также Bentley показывает в Женеве новую бензиновую версию с мотором V8
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Kia Ceed построен на новой платформе K2, сохранил прежние габариты, но стал более динамичным и интересным в управлении. Компания планирует расширить семейство универсалом, лифтбэком и кроссовером, появятся гибридная и полностью электрическая версии
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Sebastian Geisler / Imago / ТАСС
Кроссовер с электроприводом Jaguar I-Pace собирается серьезно соперничать с Tesla Model X. Полной батареи хватает на 480 км пробега, до 100 км/ч пятиместный электромобиль разгоняется за 4,8 с. Продажи I-Pace в России начнутся осенью 2018 г. цены объявят летом. В Великобритании его цена будет начинаться от 63 495 фунтов стерлингов ($87 414, без учета субсидий на экологически чистый транспорт)
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Italdesign
Инженерно-дизайнерское ателье Italdesign, принадлежащая Volkswagen Group, собирается выпустить пять суперкаров Zerouno Duerta targa с мотором V10 на платформе Audi R8 и Lamborghini Huracan. Стоимость каждой машины от $2,4 млн
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Aston Martin
Гоночный (только для закрытых треков) гиперкар Valkyrie AMR Pro с 6,5 л атмосферным мотором V12 мощностью 1100 л. с., демонстрирующий новые амбиции британской марки. Сборку планируют начать в 2020 г., будет изготовлено 25 машин, все они проданы, сообщила компания
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Fabrice Coffrini / AFP
Citroen Berlingo - двоюродный брат Peugeot Partner, новое поколение компактных минивэнов французской PSA Group. Третьим «кузеном» в европейской семье будет Opel Combo
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Harold Cunningham / AFP
BMW показывает, пока в качестве концепта новый флагман модельной линейки BMW - седан 8-серии M8 Gran Coupe. Серийный вариант четырехдверной модели вместе с большим купе 8-Series (должно заменить купе 6-серии) и кабриолетом займут высшую ступеньку в модельной линейке немецкого автопроизводителя. Модели будут представлены в 2019 г., сообщила компания
22/47
Denis Balibouse / Reuters
Британская Aston Martin собирается перезапустить принадлежащую ей Lagonda как бренд электромобилей. Концепт Lagonda Vision предсказывает дизайн новой линейки люксовых моделей, выпуск которых планируют начать в 2021 г. Аккумуляторы четырехместного однообъемного хетчбэка-минивэна расположены под полом. Боковые двери распахиваются и дополнительно поднимается верхняя секция крыши над задними креслами для удобства посадки. Запас хода - 644 км. Концепт предусматривает полностью автономное управление — руль может перемещаться по передней панели или полностью убираться в нее. Кроме концепта четырехместного однообъемного хетчбэка-минивэна, компания собирается показать купе и кроссовер
23/47
Denis Balibouse / Reuters
Концепт Hyundai Le Fil Rouge демонстрирует новый стиль южнокорейской марки, разработанный под руководством Люка Донкервольке, бывшего главного дизайнера Lamborghini и Bentley. Le Fil Rouge (Красная нить) показывает тему «чувственной спортивности», которая появится во всех будущих моделях бренда
24/47
Denis Balibouse / Reuters
Концепт Volkswagen I.D. Vizzion предсказывает внешность и технологии будущего флагмана новой «электрической» модельной линейки крупнейшего автопроизводителя Европы. Серийная версия полноприводного 5-метрового электроседана с моторами 225 кВт (302 л. с.) и запасом хода 665 км должна появиться в 2022 г. В 2025 г. у компании должна быть готова технология автономного движения без контроля водителя, в 2030 г. - интерфейс управления машиной с помощью дополненной реальности и голосовых команд
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Denis Balibouse / Reuters
Renault представляет концепт роботизированного городского транспорта общего пользования — такси или маршрутки, который можно вызывать через приложение в смартфоне или на посадочных станциях. Кузов EZ-GO в форме кокона дает максимальное поле зрения для датчиков автономной системы робомобиля, у него огромные стекла и одна дверь - спереди машины, которая открывается вверх одновременно с опускающимся сегментом пола. Пассажиры (максимум 6-7 человек) сидят на подковообразном диване, занимающем весь внутренний периметр машины. Скорость электромобиля ограниченна 50 км/ч. Идея концепта в том, что особенностью умных городов будущего станет интеграция понятий «автомобиль» и «услуга»
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Harold Cunningham / AFP
Представленный в Женеве Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe можно считать симметричным ответом коллег из Штутгарта на появление мюнхенской M8. Этот ответ появится на рынке еще и с упреждением - летом 2018 г., с двумя модификациями 4-литрового V8, 639 и 585 л. с., самая мощная из которых разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и набирает максимальную скорость 315 км/ч
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Cyril Zingaro / EPA / Vostock Photo
Ferrari 488 Pista - облегченная (минус 90 кг, итого 1280 кг) и форсированная (плюс 50 л. с., итого 720 л. с.) гоночная версия 488-й модели, самое мощное купе марки с мотором V8, допущенное для движения по дорогам общего пользования. Пересмотрена аэродинамика спорткара, что увеличило прижимную силу на 20%. Разгон до 100 км/ч - 2,85 с, до 200 км/ч - 7,6 с, максимальная скорость - свыше 340 км/ч
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Sebastian Geisler / Imago / TASS
Новая модификация самого популярного в Европе электромобиля Renault Zoe. Версия R110 на 12 кВт (на 16 л. с.) мощнее предшественницы (показатель R110 - 80 кВт/108 л. с., 225 Нм), что сократило разгон с места до 100 км/ч на 1,8 с (до 11,4 с) и ускорение на обгон (80-120 км/ч) на 2 с. Модели обещают запас хода 300 км в реальных условиях города и пригорода (летом, испытательный цикл WLTP)
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Uli Deck / DPA / TASS
Концепт Skoda Vision X предсказывает скорое появление в модельном ряду чешской марки, принадлежащей концерну Volkswagen, - кроссовера B-класса, эквивалента VW T-Cross и Seat Arona, чуть меньше снятого с производства Skoda Yeti
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Pierre Albouy / Reuters
Cреднеразмерный универсал Volvo V60 построен на платформе SPA, на которой сделаны второе поколение кроссовера XC60 и вся 90-я серия. Компания планирует, что четверть продаж популярного в северной Европе V60 придется на гибриды
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Martial Trezzini / EPA / Vostock Photo
Audi представила восьмое поколение бизнес-седана A6. Все моторы для новинки дополнены технологией мягкого гибрида (mild hybrid) - стартером-генератором и 48-вольтовой батареей, в которой собирается энергия при торможении. Продажи в Германии начнутся в июне 2018 г., в России - в III квартале 2018 г.
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Fabrice Coffrini / AFP
SsangYong Musso - теперь среднеразмерный пикап на базе внедорожника Rexton, с которым он схож технически и габаритами
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Sebastian Geisler / Imago / TASS
Открытая версия гибридного спорткара BMW должна оживить сокращающиеся продажи модели. В России BMW i8 Roadster будет стоить 11,15 млн руб. - на 2,5 млн дороже обновленного купе, вместе с которым они были представлены впервые в ноябре 2017 г. в Лос-Анджелесе
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Fabrice Coffrini / AFP
Второе поколение 508-й модели Peugeot изменило тип кузова - стало вместо седана пятидверным фастбэком. Основным конкурентом новинки французская компания видит Audi A5 Sportback, с которым новая 508-я схожа типом кузова и габаритами
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Uli Deck / DPA / TASS
Примерно так будут выглядеть первые электромобили Porsche, которые компания начнет выпускать в следующем году. Концепт электрического полноприводного кроссовера Porsche Mission E Cross Turismo развивает идеи концепта седана Mission E, который компания показала в 2015 г. Параметры силовой установки и динамика те же - два мотора суммарной мощностью 600 л. с., 3,5 с до 100 км/ч и 12 с до 200 км/ч, запас хода - 500 км. Время зарядки от 800-вольтовой станции - 15 мин. для пробега на 400 км. Энергосистема концепта совместима с сетью быстрых зарядок Ionity, которую сейчас создают на европейских автомагистралях
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Pierre Albouy / Reuters
Новое поколение хетчбэка Toyota Auris сделано на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которая позволяет использовать для европейской модели уже два гибридных привода - 122 л. с. с мотором 1,8 л и 180 л. с. с 2-литровым. Кроме них у хетчбэка будет 1,2 л бензиновый турбомотор, а от дизелей для легковых моделей в Европе компания к концу года откажется, сохранив их только для внедорожников Land Cruiser, пикапа Hilux и LCV Proace
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Harold Cunningham / AFP
Porsche 911 GT3 RS - самая мощная версия основной модели немецкой марки с атмосферным двигателем, пригодная для кольцевых гонок и допущенная к эксплуатации на дорогах общего пользования. 520-сильный оппозитник раскручивается до 9000 об./мин., разгон до 100 км/ч - за 3,2 с, максимальная скорость - 312 км/ч
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Sebastian Geisler / Imago / TASS
McLaren называет суперкар Senna самой мощной гоночной машиной, допущенной для движения по дорогам общего пользования. Среднемоторное купе с турбомотором V8 мощностью 789 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и до максимальной скорости 340 км/ч. Названная в честь трехкратного чемпиона Formula 1 модель будет выпущена в 500 экземплярах, все они уже проданы
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Denis Balibouse / Reuters
Audi показывает закамуфлированный прототип первого электромобиля марки - e-tron, демонстрируя на нем технологию электропривода. Модель сейчас проходит тестовые испытания в разных климатических зонах с температурами от -20 до +50 градусов Цельсия и появится на европейском рынке в конце 2018 г. В 2020 г. компания собирается продавать три электромобиля - серийную версию концепта Audi e-tron Sportback, большой 4-дверный седан Gran Turismo и компактный кроссовер, в 2025 г. Audi планирует выпустить 20 электромобилей и гибридов
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Sebastian Geisler / Imago / TASS
Европейская премьера обновленного Ford Edge. У кроссовера появились новый дизельный турбомотор 2,0 л мощностью 238 л. с. и спортивная версия ST-Line. Также Edge снабдили свежими технологиями помощи водителю, например адаптивным круиз-контролем с автоматическим троганием с места в пробках и удержанием полосы движения
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Cyril Zingaro / EPA / Vostock Photo
Обновленная Mazda 6 показана в Женеве в кузове универсал (седан - в ноябре 2017 г. в Лос-Анджелесе). У машины новые сиденья и отделка, мотор 2,5 л. с. с системой отключения цилиндров при низкой нагрузке, улучшенные аэродинамика и шумоизоляция
Двухместный электрический суперкар C Two хорватской компании Rimac с мощностью силовой установки более 1900 л. с., может разгоняться до 97 км/ч за 1,85 с и до максимальной скорости 412 км/ч, что делает его самым быстрым электромобилем в мире. Запас хода составит 650 км, обещает компания
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Крупнейшая в мире сеть супермаркетов Walmart планирует приобрести бренд одежды Eloquil. Об этом говорится в сообщении первой компании.
Eloquil – американская марка одежды для женщин, созданная четыре года назад. Размерный ряд бренда начинается с 14 размера (российский – 54, или XL). У компании есть шесть магазинов в разных штатах США.
Финансовые условия сделки официально не разглашаются. По данным источников издания Recode, Walmart заплатит за Eloquil $100 млн. Сегодня более половины женщин в возрасте 18-65 лет в США носят размер 14+, говорится в сообщении Walmart: «Это сегмент рынка, который исторически недооценен и пренебрегается».
Какая одежда будет модной следующей весной
Christophe Ena / AP
Самые главные модные показы проходят в Париже. По традиции парижская неделя моды открывается шоу Dior. В этот раз коллекцию посвятили танцам: модели демонстрировали одежду на фоне артистов, исполняющих хореографические номера
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Christophe Ena / AP
Дефиле Chanel завершает неделю в моде в Париже и весь марафон показов. В этот раз декорациями шоу было морское побережье
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Thibault Camus / AP
Финальный выход моделей на шоу Elie Saab
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Thibault Camus / AP
Топ-модель и актриса Кара Делевинь на показе Balmain
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Thibault Camus / AP
Показ Dries van Noten сезона весна/лето 2019 - первый после продажи контрольного пакета акций концерну Puig
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Bertrand GUAY / AFP
Модели на показе Hermes
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Michel Euler / AP
Один из самых ожидаемых показов этого сезона - дебют Эди Слимана в качестве креативного директора Celine
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Thibault Camus / AP
Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер на показе Off White
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Thibault Camus / AP
Дефиле Stella McCartney прошло в интерьерах Оперы Гарнье
Показ Gucci в этом сезоне переехал в Париж из Милана
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Christophe Ena / AP
Модель на шоу Yves Saint Laurent
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Antonio Calanni / AP
Неделя моды в Милане собирает огромное число актуальных и успешных дизайнеров. На фото: модели в финале шоу Max Mara
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Luca Bruno / AP
Классика итальянской моды на показе Etro
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Luca Bruno / AP
Дизайнер Джорджо Армани с моделями в финале шоу Giorgio Armani
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Andreas SOLARO / AFP
Один из самых ожидаемых показов каждый год - Prada. Коллекции, создаваемые совладелицей и главным дизайнером марки Миуччей Прадой, часто предвосхищают модные тенденции
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Antonio Calanni / AP
Модель на шоу Versace
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Antonio Calanni / AP
Moncler уже не первый сезон вместо традиционного дефиле моделей устраивает мероприятие необычного формата. В этот раз гостям и прессе устроили видеопрезентацию
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Antonio Calanni / AP
Шоу Dolce & Gabbana тоже вышло за рамки модного показа: это в очередной раз спектакль, главными героями которого стали звезды - поклонницы марки во главе с Моникой Беллуччи
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Luca Bruno / AP
В новой коллекции обычно консервативной марки Fendi много элементов спортивного стиля
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Antonio Calanni / AP
Американская топ-модель Джиджи Хадид в образе невесты в финале дефиле Moschino
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Antonio Calanni / AP
Модели на шоу Salvatore Ferragamo
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Antonio Calanni / AP
После ухода Роберто Кавалли с должности креативного директора Roberto Cavalli новый главный дизайнер марки Пол Сарридж экспериментирует со стилем: на смену яркой сексуальности пришли современные формы и силуэты
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Luca Bruno / AP
Финал показа Missoni
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Antonio Calanni / AP
Модель на шоу Marni
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Bebeto Matthews / AP
Главные модные показы проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Первым марафон принимает Нью-Йорк. На фото: показ Michael Kors
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Diane Bondareff / AP
Главный показ недели моды в Нью-Йорке в этом сезоне - юбилейное шоу Ralph Lauren. Классик американской моды отметил 50-летие марки шоу в Центральном парке
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Andres Kudacki / AP
В коллекции Tom Ford как всегда много вещей с леопардовым принтом, ультракоротких юбок и одежды из кожи
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Charles Sykes/Invision/AP
Макияж для шоу Rodarte придумывал знаменитый визажист Франсуа Нарс, основатель косметической марки Nars
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Richard Drew / AP
Модели в финале показа Oscar de la Renta
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Diane Bondareff / AP
Коллекция Calvin Klein состоит из образов, вдохновленных классикой американского кинематографа, например фильмами «Челюсти» и «Выпускник»
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Richard Drew / AP
Главным дизайнером Carolina Herrera стал молодой американский дизайнер Уэс Гордон. В его коллекции много узнаваемых стилевых приемов основательницы марки Каролины Эрреры
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Kevin Hagen / AP
Модель на показе Marc Jacobs
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instagram.com / irinashayk
После Нью-Йорка площадкой для модных шоу становится Лондон. Центральный показ этого сезона - дебют Риккардо Тиши как креативного директора Burberry. Главными звездами его показа стали российские топ-модели Ирина Шейк и Наталья Водянова
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Vianney Le Caer/Invision/AP
Еще один дебют Лондона - коллекция Алексы Чанг, модного журналиста и блогера
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instagram.com/victoriabeckham
10-летний юбилей своей марки Victoria Beckham Виктория Бекхем отметила показом в родном Лондоне, хотя до этого выбирала Нью-Йорк
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Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen объявил об увольнении гендиректора Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом» (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. – «Ведомости»). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее он был отстранен от работы.
Штадлер покидает также посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi. Решение «вступает в силу немедленно». Топ-менеджер уходит из компании, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что он покидает компании по соглашению сторон.
Ранее Automotive News писало, что концерн Volkswagen намерен выплатить денежную компенсацию Штадлеру в связи с досрочным расторжением контракта. Volkswagen считает, что ассоциации марки Audi с подозреваемым вредят имиджу бренда, уточняло издание.
В июне Штадлера задержала немецкая полиция, после чего его поместили в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что он может попытаться скрыть следы преступления. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления компании. Он также был назначен в правление Volkswagen 1 января 2010 г.
Audi показала вторую модель обновленной линейки
Audi
Audi представила хетчбэк A7 Sportback, который обновляет верхние позиции модельной линейки немецкой марки вслед за представленным в июле флагманским седаном A8
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Audi
Как и седан, A7 Sportback представляет новый стиль Audi, созданный директором по дизайну марки Марком Лихте, впервые показанному на концепте Audi prologue (представлен в 2014 г.)
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Audi
Хетчбэк будет производиться вместе с A8 на немецком заводе марки в городе Неккарзульм и появится на домашнем рынке в конце февраля 2018 г. Цена в Германии на версию 55 TFSI quattro (340 л. с.) будет начинаться с 67 800 евро
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Audi
Хетчбэк по всем габаритам меньше седана: длина Audi A7 Sportback – 4969 мм (у стандартной версии А8 – 5172 мм), колесная база – 2926 мм (2998 мм), ширина – 1908 мм (1945 мм), а высота 1422 мм (1473 мм). Новинка практически идентична первому поколению модели, габариты которой - 4974 мм / 2914 мм / 1910 мм / 1420 мм
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Audi
У дверей сохранена конструкция без рамок для стекол, которая позволяет компании называть модель четырехдверным купе
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Audi
В срез крышки багажного отделения интегрирован спойлер, который выдвигается на скорости 120 км/ч
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Audi
Автомобиль может оснащаться оптикой трех видов, в максимальной комплектации светодиодными фарами HD Matrix LED
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Audi
Светодиоды задних фонарей образуют сплошную полосу, которая используется для световой анимации
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Audi
Кузов может окрашиваться в 15 цветов, также есть дополнительный пакет внешней отделки S line (другие решетка радиатора, передние воздухозаборники, пороги, передний и задний диффузоры)
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Audi
Салон в целом по дизайну и расположению органов управления напоминает флагманский A8, но центральная консоль развернута к водителю
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Audi
Концепция интерьера основана на четырех ключевых понятиях: прогрессивность, спортивность, интуитивность и элегантность, заявила компания
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Audi
В передней панели установлены, как у A8, три дисплея. По центру сенсорные верхний (диагональ - 10 дюймов) и нижний (8,6 дюйма), которыми управляются функции мультимедиа, климата и комф