«Газпром» оспаривает цену газа для Германии

Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Станислав Красильников / ТАСС

«Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper, пишет «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников на рынке. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г.. Стороны не смогли договориться о цене поставок, говорят источники «Интерфакса».

Представитель «Газпром экспорта» информацию о подаче иска в арбитраж подтвердил. «Газпром экспорт» подтверждает, что направил в компанию Uniper уведомление о начале арбитражного разбирательства с требованием пересмотра, начиная с 1 февраля 2018 г. цены на газ, поставляемый по контракту с Uniper. Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах», - говорится в заявлении «Газпром экспорта».

На долю Uniper приходится половина импорта российского газа в Германию. «Газпром» в своем отчете по РБСУ называет Uniper одним из основных своих клиентов. Германия - крупнейший покупатель «Газпрома». За девять месяцев 2017 г. она закупила 37,89 млрд куб. м газа.

Сколько платит за газ конкретный покупатель «Газпрома», не раскрывается. Но, как говорил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, в прошлом году средняя экспортная цена «Газпрома» была $196,7 за 1000 куб. м, в январе этого года - $224 за 1000 куб. м. Прогноз Медведева на февраль был $221 за 1000 куб. м.

«Газпром» уже судился с немецкой компанией. В апреле 2014 г. Uniper (до 1 января 2016 г. называлась E.Оn Global Commodities SE) подала иск к «Газпрому» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен на поставку газа ретроактивно с 30 октября 2013 г. «Контракты предусматривают регулярный пересмотр цен», – объяснял представитель E.On. Источник, близкий к одной из компаний, говорил, что с 2012 г. между «Газпромом» и E.On действует «корректирующее» допсоглашение, которое позволяет немцам покупать газ со скидкой. Но «Газпром» отказался давать скидку. Разбирательства были прекращены весной 2016 г. «Газпром» и Uniper договорились об адаптации цен газовых контрактов в ближайшие годы, сообщали немецкая компания и «дочка» «Газпрома» – «Газпром экспорт». Согласно мирной договоренности E.On доплатил «Газпрому» за поставки газа 800 млн евро (правда, при этом распустил резервы на 380 млн евро), пишет «Интерфакс».